Libros destacados da semana

Bon Voyage

Pesadelo e Historia

Iago Fernández

Un narrador desmemoriado esperta nunha habitación de hotel. Co amparo da razón, concreta a súa circunstancia: atópase na illa de Nevis, no Mar Caribe. A memoria involuntaria achégalle secuencias e instantáneas dun pasado recente, mais ningunha explicación. Atopábase en Cuba con Walter e Antía; non había moito do 11-S; secuestraronos e torturaronos. Ante a sospeita dun persecutor, o narrador foxe de Nevis cara á veciña illa de Saint Kitts, única parada do percorrido.

Na primeira metade, os flashbacks mestúranse con abundantes apreciacións culturais e historiográficas de ambas as illas, ata o punto de que, por momentos, o narrador semella un reporteiro do National Geographic. O desequilibrio, moi marcado, entre o thriller e a contextualización comprometen a coherencia da novela, pero a graza descriptiva, o encanto do imaxinario e unhas cantas percepcións inesperadas compensan xenerosamente a falta.

A segunda metade (unhas cantas horas nun hotel de Saint Kitts) céntrase no esclarecemento do acontecido, aboiando nun extravagante trasfondo de intrigas internacionais que lembra unha sensibilidade histórica semellante á de autores coma Thomas Pynchon.

Dito isto, non teño claro que ese desquilibrio entre o thriller e a contextualización sexa específicamente negativo. Tamén poderiamos velo coma un cuestionamento —iso si, desvergoñado demais— dos estándares do xénero ou, dito con outras verbas, da exaltación aparvada da narratividade. Déixoo da vosa man. En todo caso, que unha novela contemporánea poida plantexar este tipo de contradicións xa é motivo suficiente para rescatala dunha mesa de novidades.

Por último, a narración en primeira persoa redobra os posibles defectos e singulariza tamén as virtudes. Na primeira metade, acentúa notablemente esa, digamos, falla de coherencia, pois o estado mental que rexe a fuxida do narrador é coma se ficase máxicamente suspendido durante os intervalos de contextualización turística. Na segunda metade, a escolla da primeira persoa convídanos a pensar o disparate conspirativo coma se fose unha sorte de pesadelo onde todos permanecemos espostos aos castigos arbitrarios dun rexime imbatible de vixilancia global. «A pouco que se melloren os métodos de control que estamos experimentando», confesalle Walter ao narrador, «non tardará moito en que teñamos controlado a medio mundo».

Tamarindo (2025) Autor: Xavier Queipo Editorial: Aira Ed. Precio: 18 euros

Realidade social e maxia

Na Terra da Felicidade

Xosé Feixó

A editorial Laiovento vén de publicar Levitación, nivel iniciación, de Xoán Ignacio Taibo, Nacho Taibo (Madrid, 1949), quen foi profesor de lingua e literatura galegas, e publicara a súa primeira obra, Os inmortais, en 1975; sen dúbida, un ano singular. Nas súas obras podemos ver como pretende acompasar a realidade social, máis ou menos dura, con elementos máxicos que poderían, sen conseguilo, axudar á súa superación.

Nesta obra sucede o mesmo; así, por exemplo, ao contar a historia de Ákira, diplomático xaponés chegado a España ao pouco de rematar a Guerra Civil, o choque cultural resulta devastador e abraiante («O interior das igrexas estremeceuno na súa turbadora tebra, a envolvelo todo na perenne escuridade [...] abraiábano as imaxes [...] terroríficas, sangue por todas as partes, padecemento e tortura, corazóns extraídos, membros atravesados por cravos, cabezas por espiñas de silvas, como se fose o nome en clave do país, espiña/España»), co que o autor pretende poñer ben de manifesto o que se pode sentir ante cousas que nos resultan insólitas.

Visitando a Galicia da época, Ákira sente que aquí levita, e que esta é a Terra da Felicidade. Namórase de Isaura, tan distante culturalmente, e máis coa oposición de Cholo, irmán da rapaza, falanxista, lacazán, xermanófilo... separación de vidas e camiños... e moito despois reencontro e renacenza, con moitas historias e acontecementos que, con gusto, podemos ler.

Levitación, nivel iniciación. (2025) Autor: Nacho Taibo Editorial: Laiovento Precio: 14,19 euros

Atmosferas de tolerancia

Con palabras feitas versos

María Navarro

Unha vintena de poemas conforman De príncipes, princesas e outras andrómenas. Trátase de composicións nas que reinan nenos e nenas reais que reivindican o seu dereito a mostrarse naturais, coas súas eivas, os seus desexos, ilusións, desilusións, teimas e pesares nunha casa de palabras que alberga silencios e berros cos que é posible se identificar.

Un rapaz convertido en príncipe que sempre chega tarde; unha nena á que os seus pais vestían de rosa; un deportista educado que, a miúdo, ocupa o último lugar ou os membros dunha asociación que reclaman o dereito a amar e serem amados son algúns dos motivos que Miguel Alonso Diz escolle para deseñar un poemario dirixido a un público mozo que foi inspirador, que é destinatario e ao que invita á reflexión e á rebelión nun contexto de crecemento persoal e nunha sociedade que ha de aceptar e respectar a riqueza da diversidade como forma de convivencia. Un ámbito no que se reduce a discriminación, combatendo prexuízos e estereotipos que xeran exclusión e violencia, ao mesmo tempo que se considera que a diversidade enriquece a cultura e o coñecemento colectivo no que a interacción con distintas perspectivas e experiencias xera innovación, creatividade e un maior entendemento do mundo.

É importante que a cativada respire esta atmosfera de tolerancia e aceptación dende a súa posición de privilexio real e a iso contribúen as palabras feitas versos de Miguel e as suxerentes imaxes de Luz Beloso.

De príncipes, princesas e outras andrómenas (2025) Autor: Miguel Alonso Diz (Ilustracións: Luz Beloso) Editorial: Xerais Precio: 12,30 euros

O valor da poeta

Lúcida, afiada e experiencial

Oriana Méndez

A falsa autónoma, de Yolanda Castaño, XXI Premio Miguel González Garcés, prolonga a reflexión que xa iniciara elocuentemente no seu ensaio, tamén premiado, Economía e poesía. Rimas internas. Con brillantez e habelencia no territorio da poesía, pon en cuestión a «razón económica» e fainos partícipes do conflito; non se limita a tematizalo, envólvenos. O resultado é un conxunto enérxico e versátil, escrito nun ton que fluctúa entre a ironía, a desesperación e a observación implacable dos mecanismos que moldean o corpo e a mente baixo o mandato da produtividade.

O título opera como chave crítica: A falsa autónoma alude á figura xurídica de quen traballa por conta propia, pero tamén á trampa estrutural da emancipación, especialmente no marco capitalista. A liberdade convértese nun imperativo cruel para quen ten que se soster sen rede, asumindo riscos que o sistema esixe pero non compensa. Non obstante, A falsa autónoma non se limita á denuncia. Unha forza centrífuga arrastra os poemas cara ao exceso —longas enumeracións, paralelismos estruturais, repetición de cifras e de tarefas acumuladas coma capas dunha identidade en conflito— e combínase con instantes de precisión frontal: «O fustrigado alberga no seu seo o embrión do fustrigador». Hai, ademais, un fondo psicolóxico de ansiedade inclemente, de autoexixencia devastadora convertida en método. «Ser a miña propia xefa» expón intensamente esta violencia interiorizada: «Esta nai esta mamá non lle / gusta que respire».

Yolanda Castaño desenvolve unha exploración afiada, lúcida e experiencial, das particulares condicións dunha poeta da Coruña que, dende moi nova, se determinou a profesionalizarse escribindo en galego.