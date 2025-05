Dandis: cando vestir é opinar

O dandismo negro baixo o título Superfino, o estilo sartorial nos negros, é o lema da exposición no Instituto do Vestido no Museo Metropolitano de Nova York este 2025. É sabido que esa mostra anual vai acompañada dunha alfombra vermella onde se dan cita todas as estrelas da moda, do cine e da música, lucindo as máis rechamantes roupas e peiteados. É un dos eventos máis mediáticos do ano pois reflicte o enorme poder de convocatoria que a moda ten no século XXI.

Vestirse con elegancia extrema era para os negros escravos ou criados no século XVIII un xeito de converterse nun obxecto. Daquela retratábase un cabaleiro branco co seu criado negro, vestidos ambos con elegancia, subliñando a natureza de sumisión do criado.

Pasados os séculos, os negros en América empregaron o estilo extremadamente elegante para vestir como xeito de autoafirmaren a súa liberdade, status, poder, relixión ou ideoloxías.

A mostra reúne pinturas, fotografías, indumentarias e modas dende o século XVIII até a actualidade percorrendo o camiño de liberdade que supuxo a moda na poboación masculina negra. É a primeira volta que se poden ver traxes únicos que reflicten un sentimento colectivo de liberdade e importancia na poboación negra en América.