A arte nos espazos públicos

«A paisaxe é a construción cultural da natureza», afirmara Xosé Antón Castro, investigador e comisario da Illa das Esculturas (Pontevedra), nunha conferencia celebrada no Consello da Cultura Galega en 2024, a teor dos 25 anos do proxecto. Con todo, este aniversario chegara da man dunha problemática latente desde os seus inicios: as constantes agresións e a incomprensión social arredor do patrimonio. Falamos dunha das mostras máis representativas da arte en espazos públicos de Galicia, unha exposición permanente de esculturas en pedra nun entorno privilexiado á beira do río Lérez.

Os graffitis estiveron presentes desde o mesmo momento da súa inauguración, o 29 de xullo de 1999, tal e como lembraba Castro no mesmo coloquio. Alén dos posibles riscos, o certo é que a arte pública responde a unha necesidade colectiva: achegar as manifestacións creativas á sociedade, facelas accesibles a todas as persoas e integralas na vida diaria.

Alleas aos límites espaciais das institucións museísticas, estas pezas convértense en escenarios do presente, espazos vivos en continuo movemento. Agora ben, tamén son vulnerables ao devir do vandalismo e á falta de conciencia social. Neste sentido, cómpre lembrar a escultura de granito Pontevedra Line (Richard Long, 1999) e outras do interior da Illa do Covo que, ao longo dos anos, foron sufrindo desgastes provocados polos botellóns e as pintadas.

En Galicia, existen centos de obras nas rúas que configuran unha paisaxe única. Co emprego de distintas linguaxes e medios expresivos, como esculturas, murais, instalacións artísticas e manifestacións de arte urbano, a creatividade habita entre edificios, parques, escolas, negocios e automóbiles. «As cidades son o resultado dun conxunto de interaccións arquitectónicas, plásticas e discursivas, onde as creacións materiais do utilitarismo se mesturan co simbolismo da linguaxe, a cultura e a idiosincrasia; onde conviven as realidades sociais e políticas coas memorias e os desexos», sinala María Luisa Sobrino Manzanares no seu informe A arte nos espazos públicos (2000), editado polo Consello da Cultura Galega.

Nas súas palabras, a arte «achega unha nova percepción dos espazos», para dar sentido a lugares rehabilitados coa vontade de impulsar a interacción social. É dicir, favorece a idea de comunidade cun sentir propio e identitario ancorado a un legado común. No referente á Illa das Esculturas, nun artigo de Antón Castro, Yolanda Herranz e Jesús Pastor, titulado «A Illa das Esculturas de Pontevedra (1999 – 2019): un modelo para recuperar a natureza como espazo social e cultural na cidade», os autores sinalan que a provincia pontevedresa é unha «terra tradicional de canteiros, dunha etnografía e antropoloxía ligadas á pedra e a súa arte (...). O granito deviña pois nun símbolo non só cultural, senón tamén económico e, sobre todo, estético; capaz de enlazar o pasado co presente».

«Una folie», obra da Illa das Esculturas de Pontevedra, nun momento no que estaba chea de pintura e lixo. / Rafa Vázquez

Malia o eterno diálogo que existe entre todos os elementos capaces de darlle forma a unha paisaxe, o certo é que nada é permanente. As cidades que hoxe coñecemos non son as mesmas que eran hai vinte anos e, no contexto do efémero, a arte deixa unha pegada indeleble.

A Familia de Menhires (Manolo Paz, 1995), O guerreiro celta (Xosé Cid, 1995) ou Os surfistas (José Castiñeiras, 1992), na Coruña; e Os Cabalos (Oliveira, 1993) ou O Sireno (Francisco Leiro, 1993) en Vigo son esculturas situadas nas vías públicas galegas. Mentres tanto, os murais cobran cada vez máis importancia ao longo da nosa xeografía e os espazos intervidos a raíz de propostas efémeras amosan unha crecente diversidade no eido creativo. Agora ben, todas estas obras están expostas a inclemencias meteorolóxicas, actos vandálicos, cambios no urbanismo ou mesmo decisións políticas. Noutras palabras, «viven» con nós na nosa sociedade.