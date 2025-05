«Con Indala procuro dar unha nova volta á fusión do folk e o rock»

–Que vén ser o Proxecto Indala: o adianto dun novo disco ou o inicio dunha nova etapa na súa traxectoria musical?

As dúas cousas.O axeitado é dicir que este é o inicio dunha nova etapa musical que, á súa vez, se reflectirá na edición dun novo disco, que sairá no verán. De maneira que Indala é o nome do proxecto e o nome da banda. En síntese, trátase dunha fusión de folk e rock sinfónico.

–Estamos diante do seu segundo proxecto en solitario tras da publicación, en 2018, de O cantar dos frautares. Está tan difícil, incluso para músicos tan experimentados coma Vde., poñer en marcha novas propostas?

Loxicamente, esixe moito traballo, debido a que a microindustria que temos fai moi complicado poder vivir da música, de ser un profesional, vaia! Daquela veste obrigado a compartir os teus proxectos propios con outros labores. A sorte que eu teño é que en ambos casos, móvome no ámbito do folk. E, ao cabo, todos os artistas, e máis nestes tempos, facemos un pouquiño de todo: somos produtores, compositores, arranxistas musicais, docentes…e hai que sacar tempo para todo!

–Nesta ocasión, o instrumento protagonista é o bouzouki e, concretamente, o bouzouki «de corpo sólido» (eléctrico). Por que este trasvase de instrumento?

O bouzouki converteuse, durante os últimos anos, nun instrumento máis da música folk e tradicional, e non só da galega, pero cáseque sempre como acompañante, non como solista. Neste caso, é o instrumento protagonista, mais cunha serie de incorporacións de novos elementos que enriquecen o seu son e que o achegan á guitarra eléctrica. Deste xeito, converteuse para min nun reto facer do bouzouki un instrumento principal sobre o que xiren o resto dos instrumentos e, por suposto, as voces.

–Na súa traxectoria case sempre pertenceu a grupos, foi un «soldado». Como se sente cando ten que asumir as responsabilidades que conleva ser o líder?

Para isto eu xa veño bastante entrenado en formacións como Riobó ou Entre Trastes, nos que había unha especie de capitanía compartida. De todos os xeitos, liderar un proxecto sempre é adquirir máis responsabilidades a todos os niveis, e mais en Indala, que é unha banda formada por oito persoas…sen contar os colaboradores. Isto é algo que nestes tempos, nos que abondan dúos e tríos, resulta absolutamente atípico. Mais, xa digo, aparte dunha grande responsabilidade, Indala é para min unha terapia (risos).

–Cales son as aportacións que quere facer, o que é diferencial con respecto a todo o que se ten feito no ámbito da música tradicional galega?

Teño que confesar que eu adoito pecar do síndrome do impostor. É dicir, que me custa moito «darlle unha nota» a todo canto fago porque son consciente de que podo caer no erro de non ser obxectivo. De todos os xeitos, creo que con Indala hai algo que, para min, é absolutamente novo, que é o feito de que unha persoa que provén do folk faga unha achega a un instrumento novo, co cal o que procuro é conseguir un novo son, un novo tratamento e un novo envoltorio para a música que eu veño facendo toda a vida, e iso repercute en que a fusión deveña verdadeiramente anovadora. Indala non é un grupo folk ao uso, é outra cousa, cáseque unha especie de orquestra, pero non xa polo número de compoñentes, senón polo xeito de traballar.

–Pero terá algún tipo de referentes.

Si, pero lonxanos. Poderiamos atopar similitudes con Pink Floyd ou Dire Straits, nomeadamente Mark Knoffler, e no mundo do folk Dan Ar Bras, que era un guitarrista elétrico que acompañaba a Alan Stivel e despois fixo carreira en solitario. Dito isto, eu non quero copiar fórmulas doutros artistas, senón aplicar ou, se queres, incorporar características deses sons á miña música. E, se che son sincero, atópome nunha etapa na que me sinto como descubrindo un mundo novo, musicalmente falando.

–Vde. participou na eclosión do Novo Folk Galego na década dos 90. Calquera tempo pasado foi mellor? Coida que os músicos mozos de agora téñeno máis difícil vivir da música que naqueles anos?

Sempre foi moi complicado vivir da música, sobre todo cando es, como ti dicías, un «soldado». En canto á xente nova, pois teño que dicir que antes había máis volume de traballo que hoxe en día, había máis concertos todo o ano, non só no verán…pero a parte boa que ten isto é que, ao estar en varios conxuntos, traballas con máis repertorios, con visións distintas, co cal acabas sendo moi versátil, e iso facilítache que te contraten. Por outra banda, e esta é unha opinión, a min paréceme que antes había moita máis creatividade e imaxinación que agora…e que me disculpen as novas xeracións.

-Qué valoración fai do «fenómeno Tanxugueiras» e, en xeral, deste novo xeito de modernización da música galega?

En xeral, toda modernización resulta sempre moi favorecedora, e eu son partidario de mirar para adiante. Con Tanxugueiras está a ocorrer o que que pasou nos 90 cos Carlos Núñez, Budiño, Cristina Pato…que de súpeto, aumentou incribelmente o número de alumnos de gaita nas escolas. Pois agora, o éxito delas provocou que moitísimas rapazas decidisen aprender a seren cantareiras e pandeireteiras.

–O Día das Letras Galegas deste ano dedicouse ás cantareiras e pandeireteiras. As mulleres foron as grandes esquecidas na historia do folk galego?

Si, pois claro que si. Eu incluso vivín épocas nas que aos grupos de pandeireiteras nin sequera os deixaban actual sobre escenarios. Tiñan que facelo «pé a terra». É evidente que se progresou moito pero, aínda agora custa atopar mulleres que saiban e teñan experiencia en determinados instrumentos. A min, por exemplo, estáme a custar moito encontrar unha trompetista para Indala.