Serán en Vilancosta

Con acerto afirmaba Aurora Marco, na relación de escritoras en lingua galega do século XIX que publicaba no número 84 da revista Grial, que o feito de ter escrito nun idioma considerado de pobres e pouco menos que dialecto terminal, xa era un motivo para a súa posta en valor, en tanto contribuíron de forma notable á visibilidade da fala nosa, ou da muller como suxeito de creación e opinión.

Entre esas mulleres figura Avelina Valladares Núñez (1825-1902), que publica poemas e artigos en cabeceiras da época como El Eco de Galicia, El Heraldo Gallego ou El Porvenir. Ela é agora o personaxe central na peza Os Seráns en Vilancosta, escrita por Santiago Cortegoso, con edición de Galaxia e ilustracións de Rosa de Cabanas, arquitecta e deseñadora. Trátase dun texto que ten como finalidade construír unha historia de vida da escritora a través de doce escenas na que se alternan dous niveis de ficción.

Por un lado, as conversas de Antía e Lina, creadoras teatrais que preparan un espectáculo para mostrar no pazo de Vilancosta, lembrar a figura da poetisa e recuperar o costume dos «seráns», reunións de carácter festivo que podían ter lugar nun pazo, ou nunha palleira, en función de anfitrións e convidados. Velaí a razón do título da obra, ao conter unha referencia ás veladas do pasado e á que quere ser presente, e nesta van aparecendo poesías e cantigas, tan propias en celebracións nas que destacaban as coplas populares que son motivo de homenaxe no Día das Letras Galegas do ano que andamos.

Os diálogos entre Lina e Antía, que vai abandonar un grupo galego de teatro para trasladarse a Madrid na procura doutros horizontes, serven como chamada de atención verbo da importancia de recuperar pasado e patrimonio, neste caso a memoria cultural e literaria, polo moito que nos pode dicir do presente.

Por outro lado, hai varias escenas centradas na figura de Avelina, e nas súas conversas con familia, criados da casa e outra servidume, ou cos veciños, emerxen temáticas e problemas que ocuparon a súa reflexión e expresión pública. En primeiro lugar, as inxustizas e pouquidades que padecían os máis, tendo conciencia de pertencer a unha caste privilexiada, a dos que eran amos da terra e da cultura; logo, a lacra da emigración, motivada pola fame e as miserias de todos os días en que vivía a maioría inmensa; despois, a importancia de mellorar a produtividade das terras, con medidas como a introdución de especies novas de cereal, tal que avea común, destinada á mantenza do gando, o que redundaría na mellor calidade dos produtos que fornece; finalmente a posición subalterna da muller, nunha escena que recrea a maneira en que se armaban e pactaban os casoiros entre a xente fidalga.

Outro aspecto relevante do texto radica na presentación do pazo como locus amoenus, espazo de reclusión voluntaria onde, amais de ter conta da administración de rendas e facendas, a fidalguía podía levar unha vida bastante regalada, ocupándose no desenvolvemento persoal, a contemplación, a lectura, a escrita e mesmo a investigación da cultura popular, como fixeron seu irmán Marcial Valladares e outros notables das nosas letras como Ramón Otero Pedrayo.

Por razóns que se insinúan na peza, Avelina decide non casar e dedicar a súa vida ao coidado do patrimonio familiar, o material e o inmaterial. En 2018, o Centro Ramón Piñeiro, por man de Armando Requeixo, editou o volume O legado dos Valladares de Vilancosta, escrito por Carlos Ferreirós Espinosa, médico e profesor da Facultade de Medicina da USC. Tamén hai que destacar o estudo de Xosé Luna Sanmartín, Ond’o sol facheaba ó amañecer (2000), unha historia da vida e obra da cantora da Ulla. Outras maneira da achegarse a vida dunha muller de excepción, que este texto dramático de Cortegoso presenta na súa faciana máis vitalista e humana.