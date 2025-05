Libros destacados da semana

Descarrilamento

Shakespeare e as masas

Iago Fernández

Cando me falaron desta novela, lembrei Kenneth Branagh. Durante a década dos noventa, dirixiu, guionizou e interpretou múltiples adaptacións cinematográficas de Shakespeare que lle reportaron sona mundial. Despois da filmación de Hamlet, porén, algo comezou a mudar irreversiblemente. Na década seguinte, Branagh realizou outras dúas adaptacións de Shakespeare e, coma moitos bos directores, orientou a súa carreira cara producións descaradamente comerciais. As tres últimas que dirixiu son adaptacións de novelas de Agatha Christie.

A mudanza de Branagh pode lerse coma unha decisión persoal ou, tamén, coma un paralelo que delimita dúas idades culturais: a de Shakespeare; a das Masas. Durante o século XX e, sobre todo, entre os 60 e os 90, ambas cohabitaron produtivamente. Próbano a propia filmografía de Branagh, o Boom Latinoamericano ou o Club do Libro. Dende que entramos fondamente no 2000, impera a das Masas, coido que máis pobre ou, se acaso, menos desenvolta.

Neste cadrante é onde sitúo Ata que a morte nos separe, un remake de Morte no Nilo, a segunda novelade Christie adaptada por Branagh. Non paga a pena esmigallala nin contrastala coa novela-de-partida. Trátase dun xogo de espellos atrapallado que pertence a un mundo alleo ao da primeira metade do século XX. O máis apropiado sería comparala co filme correspondente de Branagh, outro produto do noso tempo que procura a resurreción, nostálxica e trivial, dun referente pampo.

A diferenza máis rechamante é que o filme de Branagh salvagarda o espazo-tempo e os personaxes da novela-de-partida. O remake de Gallego Abad, pola contra, troca o cruceiro exipcíaco por un cruceiro xacobeo e o inspector Poirot, por unha parella de pesquisadores cuxos nomes xa dan a medida da súa orixinalidade: Marta Vilas e Fernando Prieto. O descarrilamento final déixase intuír coa aparición dunha «youtubeira» e dun hacker chamado -con grande elocuencia- Sombra Dixital.

En termos xerais, Ata que a morte nos separe atópase firmemente territorializada no século XXI. Non fai máis que reducir a novela-de-partida a un esquema caprichoso, evocando un aura esvaída e facilitando unha colocación mercantil. Como pasatempo amable, supoño que funciona. Eu, aínda acomodado nunha idade cultural pasada, prefiro revisitar a primeira filmografía de Branagh ou, por que non, recuar ata o mesmisimo Shakespeare

Ata que a morte nos separe (2025) Autor: Elena Gallego Abad Editorial: Xerais Precio: 18,95 euros

Para compartir e celebrar

Festín de palabras

Estro Montaña

Co gallo do seu 75 aniversario, reedita Galaxia A cociña galega, de Álvaro Cunqueiro, un libro fermoso, con prólogo de Javier Olleros, chef do restaurante Culler de Pau, e cunhas relaxantes e cálidas ilustracións de Maruxa Caeiro.

Aparecen aquí, entón, os saberes culinarios de don Álvaro, salferidos de notas eruditas, a exaltación da cociña tradicional e mais os suxestivos e moi persoais comentarios do autor sobre os viños galegos. As súas reflexións son máis de gourmet que de cociñeiro, e amosan o don de contar de Cunqueiro, quen nos convida a gozar dos praceres da mesa cunha prosa precisa, delicada, poética e imaxinativa, na que nos sorprende ás veces con metáforas como a de que o porco «se parte en provincias tan ilustres como as do Imperio de Roma» ou cunha serie de adxectivos deslumbrante para cualificar os caldos dos nosos viñedos.

Máis que un receitario o libro é un repertorio de sabores, un himno ao gozo de vivir, un modelo de literatura gastronómica que nos introduce nun universo simbólico, con referencias históricas, paseos por mosteiros, pazos e feiras. É tamén un exercicio de memoria, de defensa da identidade fronte a uniformización, de boa literatura, sen usar a abundancia de invencións de La cocina cristiana de Occidente. En definitiva, unha exaltación da boa mesa, unha oda á vida, porque comer non é nutrirse senón compartir, celebrar.

A cociña galega (2025) Autor: Álvaro Cunqueiro Editorial: Galaxia Precio: 19,95 euros

Con rigor documental

Identidade cultural e pertenza

María Navarro

A decisión adoitada pola Real Academia Galega de dedicar as Letras Galegas do ano 2025 ás cantareiras propiciou a publicación de volumes sobre un colectivo ata agora pouco valorado a pesar da importancia que ten para a nosa cultura o labor de centos e centos de persoas que mantiveron -e manteñen- acesa a tradición.

O volume que asina a filóloga Icia Varela e o docente e investigador Xosé Manuel Varela e que realiza un percorrido polo legado da música e a poesía popular e pola tradición das pandeireteiras homenaxeadas destaca polo rigor documental co que os seus autores abordan as figuras das Vellas de Mens, Eva Castiñeira e Adolfina e Rosa Casás, un total de seis mulleres que ao longo do tempo crearon e conservaron unha rica poesía popular oral que traspasou fronteiras e que nos fan comprender a trascendencia que para as nosas letras e a nosa música tivo a súa arte.

E se a precisión preside a narración e con ela se preserva fielmente o patrimonio cultural, tamén é de destacar a utilidade educativa e de divulgación que un volume destas características presenta como testemuño da evolución dos procesos sociais, culturais e mesmo políticos, ao mesmo tempo que fomenta a identidade cultural e o sentido de pertenza. As novas xeracións precisan de referentes honestos e xenuínos sobre os cales poder construír un mundo máis xusto, aprender do pasado é un acto de responsabilidade ética cara o porvir.

Cantareiras (2025) Autor: Icía Varela / Xosé Manuel Varela Editorial: Xerais Precio: 10,92 euros

Honestidade e estética

Unha boa entrega

Héitor Mera

X.L Mosquera, vencedor do XVII Premio Johán Carballeira, buscou inspiración nun texto de Wallace Stevens para desenvolver a súa achega. Así, Trece maneiras de mirar un almanaque conforma un exemplo de influencias positivas fronte a imitacións, ou mesmo plaxios, que ás veces se perciben por aí adiante. Pois ben, inspirado entón no Trece maneiras de ver un merlo, Mosquera fai seu no sensorial ese merlo e dálle forma ás súas, propias, trece maneiras de percepción. E a proposta ten este punto lúdico e intertextual, mais a realización e execución son personalísimas, cun estilo identificable apoiado en, ao meu ver, dous eixos.

Por un lado, o culturalismo ,que abrangue todo o libro, identificadas as citas moi honestamente pola letra cursiva e as anotacións explicativas ao final do volume. Mosquera mergúllanos nun mar intertextual que provoca que a lectura pausada do poemario incluso sexa superficial ou o cumio do iceberg. Debullar trece maneiras… debe levarnos ao achegamento das lecturas que desde a poesía se propoñen intencionadamente.

Por outra banda, ese contexto cultural está acompañado dunha intención estética na que sobrancean as imaxes e metáforas que percorren o poemario dun xeito lineal e constante. Hai intención creativa e peso no traballo que expón.

No estritamente formal, coido que os poemas que máis poden chamar a atención son aqueles que, co marco que acabo de expoñer, se expresan cunha maior atención á anáfora, ao paralelismo ou aqueles recursos que pretenden marcar ritmo interno no poema. Culturalismo (se cadra distinto ao que nos tiñan afeitos os poetas dos 80), o coidado da imaxe e a metáfora e os recursos conducentes a unha musicalidade necesaria son os puntos fortes do poemario. Infelizmente este terceiro aspecto non se percibe coa constancia dos outros dous, mais iso non quita que esteamos ante unha boa entrega no que o paso do tempo e a súa maneira de vivilo están moi presentes.