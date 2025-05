De voz en voz, de boca en boca

Dicíame un día Manuel Amigo, gaiteiro e amigo, que as foliadas son o viveiro máis perfecto e puro no que habita a nosa música tradicional. Amigo comezaba coa histórica Foliada da Casa das Crechas en Compostela hai case catro décadas, convertendo os mércores en cita tradicional e imprescindible na capital, un lugar onde a idea de colectivo vivo, de portas sempre abertas e de adaptarse con toda naturalidade ao número e nivel dos músicos e aos improvisados repertorios fan a maxia entre un público tan abondoso que decote non cabe no vello pub da zona vella.

É obvio que as foliadas foron de sempre unha das mellores mostras das nosas festas populares, lugares para facer comunidade e unión, para celebrar e festexar pero tamén para tocar, bailar, cantar e participar de todo o poder telúrico da nosa música tradicional. Agora, nos ultimos anos, o «fenómeno foliada» derrubou de vez todos os teitos de popularidade imaxinables sendo algunhas delas auténticos exemplos de éxito masivo no seu poder de convocatoria asemade de territorio de civismo, amor polo tradicional e militancia cultural.

A Fonsagrada, Melide, o pasabodeghas en Vedra, a Foliada dos Pepes en Merlán, a Festa da Gaita en Arzúa, a Foliada Nordestía en Cervo, o Serán dos namorados en Toutón, a Foliada de Carraxía en Malpica, por citarmos algunhas, son alfaias de conexión directa dun pobo coa súa tradición ademais de ser a correa de transmisión viva máis potente e engraxada. As foliadas son a panorámica definitiva do vizososo estado de saúde no que habita e respira a nosa tradición.