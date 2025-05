Acordes pictóricos

O Museo Centro Gaiás dedica unha ampla e moi atractiva retrospectiva á obra do pintor e gravador Rafael Úbeda (Pontevedra, 1932), un artista de sólida formación, iniciada da Academia de Belas Artes de San Fernando (1956-1961) e continuada, despois da súa licenciatura, en Holanda e en Italia, a onde chega co Premio Roma en 1965 para ter alí o seu obradoiro durante catro anos.

A súa obra, moi permeábel á modernidade do seu tempo formativo, aparece perante nós como froito dun traballo sólido e reflexivo. Un labor marcado por profundas fidelidades que se foi configurado como produto dunha elaboración moi estudada. É claro que a pesquisa plástica de Rafael Úbeda sempre foi feita en diálogo coa tradición, tradición que podemos entender como ben próxima a un certo clasicismo moderno, con referentes de Picasso, como é o caso de moita arte dos anos de formación do noso pintor. Mergullado nestas procuras, o artista foi escollendo nela os elementos significativos, perseguidos de xeito rigoroso, e cheos dunha intensa forza plástica, resaltando o rigor estrutural do cadro, as calidades cromáticas e o mundo evocativo musical.

'Canastros no camiño' (detalle, 2020). / C. L. B.

Desta tradición pictórica figurativa é de onde proceden as representacións de obxectos, as paisaxes e as figuras humanas, porén, Rafael Úbeda sérvese destes elementos de grande alento expresivo para forzar a rosca, para escavar todo o pasado artístico a así ir conformando unha linguaxe propia. Afrontou sempre os problemas do tratamento espacial dos temas, esmiuzándoos, analizándoos e relacionando de diferentes formas as diferentes partes representadas para conectalas máis intensamente co espazo circundante, con brillantes logros como os que consegue na súa importante obra muralística.

Rafael Úbeda foi e é fiel ao seu horizonte estético e a estes postulados: clasicismo moderno e nova figuración, coa representación humana sempre patente, e con certos ecos expresionistas que tamén caracterizaron e foron reivindicados por boa parte da tradición plástica do seu contexto xeracional no ámbito internacional.

Na pintura de Úbeda figuras e obxectos son superpostos no espazo do cadro, enmarcados nuns fondos planos e coloridos, formada por elementos que veñen cara o espectador, por medio dos que o artista logra manter unha enorme preocupación pola luz nas capas e planos transparentes, superpostos enriba uns dos outros segundo diferentes ángulos.

En moitas obras faise evidente unha inmediata conexión entre o icónico e a cor que consegue evitar a teatralidade máis simple, un aspecto ben perceptíbel nas súas composicións fieis á tradición máis clásica.

A obra de Rafael Úbeda é un todo que mestura plástica académica e pulo expresivo, psicoloxía e percepción, comunicación e expresión, o que explica de maneira rotunda a peculiar visión do ser humano, da vida e do mundo que ten o artista.

Rafael Úbeda. Visión retrospectiva ⚬ Curadoría: Pilar Corredoira ⚬ Local: Museo Centro Gaiás, Cidade da Cultura, Santiago de Compostela ⚬ Até o 7 de setembro de 2025