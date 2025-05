Libros destacados da semana

A chamada da auga

Fin dunha triloxía

Pilar Ponte

De sermos lectores/lectoras habituais de Blanca Riestra (A Coruña, 1970), responsable de títulos, en idioma galego, como Noire Compostela (2016), Aquí empeza o mar (2022) ou Tritón (2024) e, desde logo, do que hoxe traemos ás páxinas de FARO DA CULTURA, As augas interiores, decatarémonos axiña, xa nas primeiras páxinas desta súa nova entrega, de conexións importantes que se rexistran entre as tres últimas obras da autora. En consecuencia, na primeira delas, Aquí comeza o mar, A Coruña, construída sobre un terreo inestable, vén resultar o escenario único e protagonista principal. En Tritón, a cidade herculina convértese en punto de chegada dun ser fantástico que establecerá unha relación amorosa cunha veciña das Xubias. Agora, desta nova volta, As augas interiores dá comezo de novo na costa coruñesa, mais esta vén ser unicamente punto de saída cara á inmensidade acuática. Con todo, nas tres podemos palpar a forza que fai a auga para chamar por nós e como iso se reflicte inevitablemente na nosa forma de ser.

Unha xornalista decide, fronte á estatua de Concepción Arenal, e a escasos metros do porto coruñés, embarcarse para fuxir dun momento vital e buscar respostas que lle permitan afrontalo. Un barco de salvamento marítimo, o «María de Molina», parte para rastrexar o naufraxio doutro navío, o «Vila de Noia», e esta vai ser unha viaxe intrépida cara a Terranova, pero tamén un percorrido interior por pate da protagonista e narradora.

Deste xeito, As augas interiores conforma unha verdadeira combinación do social, do realista e do fantástico, traspasando barreiras. Estamos, entón, diante dun exemplo de literatura de aventuras clásica con monstros mariños, sereas, espazos descoñecidos das profundidades atlánticas... pero así mesmo constitúe unha obra psicolóxica, de viaxe persoal introspectiva, un camiño que se presume difícil, pois «as mulleres nunca foron benvidas no mar, encarnan unha especie de fatalidade».

En fin, asomámonos a unha novela certamente trepidante, que é quen de nos adentrar no descoñecido do exterior e do interior; un texto artellado en capítulos curtos que conseguen acelerar a acción e que nos veñen asomar travesías de barcos perdidos.

As augas interiores (2025) Autor: Blanca Riestra Editorial: Xerais Precio: 17,95 euros

Adolescencia e perda

Con limpo estilo

Estro Montaña

Co título de A noite das tartarugas traduce Maite Jiménez Pérez a novela Spilli, publicada en Italia en 2023, coa que Greta Olivo acadou, entre outros, o Premio Internacional Faiano á Mellor Novela dunha autora menor de 35 anos.

O relato conta a historia de Livia, unha adolescente romana cuxa vida vai estar condicionada por unha grave doenza na vista: unha retinite pigmentosa. En realidade, trata da adolescencia desa moza, das súas arelas e preocupacións, e de como vai madurar abocada a fracasar nos intentos por facer moitas cousas que se propón. Livia é guapa, deportista de éxito, vive cunha boa familia e goza de amizades solventes, pero vese obrigada a batallar cunha situación dramática, tal como lle acontece ao baterista da película Sound of Metal, cando se ve afectado pola xordeira.

Hai na novela a identificación da adolescencia cun momento de perda, de precisar salvar obstáculos, ameazas e límites ao desexo. Tamén da importancia que ten para a autoestima dos mozos e mozas a percepción que os demais teñen deles; por tal motivo, Livia -dotada dun carácter forte- procura disimular as barreiras que restrinxen os seus movementos, ata o extremo de verse envolta en situacións desagradables ou perigosas.

Greta Olvido, que tivo un avó cego e padece unha miopía severa, escribe sen grandes complicacións, a partir dun argumento sinxelo, unha novela de estilo limpo, con frases curtas e moito diálogo.

A noite das tartarugas(2025) Autor: Greta Olivo (trad. Maite Jiménez Pérez) Editorial: Aira Ed. Precio: 19euros

Homenaxe ao folklore

Con prosa e imaxes luminosas

María Navarro

Sei cantar e sei bailar é un álbumno que a palabra de Eva Mejuto e as imaxes de Lucía Cobo presentan o que podería ser o caderno de viaxes de Dorothé Shubarth por Galicia, as investigacións da música tradicional europea trouxérona a Galicia e grazas a elas conservamos testemuños valiosísimos da nosa cultura.

O percorrido que a suíza realizou converteuse en toda unha fazaña, daquela non había estradas e chegábase ás aldeas a pé, mais esta circunstancia no arredou a musicóloga do seu camiño, encantáballe escoitar, entrevistar, gravar a vida do campo e do mar e vía en cada intervención un tesouro. Así que o que ían ser uns meses de estudo convertéronse en anos de exploración e disfrute dunha das manifestacións culturais máis xenuínas dun pobo coma o noso que nas Letras Galegas deste ano 2025 rende homenaxe ás mulleres que conservaron o noso folclore e, por extensión, a todos aqueles e aquelas que se empeñaron en mantelo vivo.

O lectorado mozo que se achegue ao album percibirá a riqueza da oralidade que ten na lingua a súa máxima expresión e na tradición o sabor do pasado e do que permanece no tempo porque é consubstancial ao ser humano: a ledicia de compartir traballos, as penas e alegrías, o festexo do amor, a manifestación da rabia contida ou a mágoa pola perda teñen a súa manifestación na literatura oral popular e van acompañadas neste volume do saber facer da escritora ao empregar unha prosa áxil, coidada e intelixente e da ilustradora que emprega imaxes luminosas e teñen no detalle un aliado perfecto.

Seo cantar e sei bailar (2025) Autor: Eva Mejuto (Ilustracións de Lucía Cobo) Editorial: Xerais Precio: 14,72 euros

In memoriam

Espello de dous

Iago Fernández

Alvarellos Editora vén de publicar, coa axuda do catedrático Fernando Ramallo, tres escolmas de artigos de Méndez Ferrín, Primero foi Galicia, Castelao é noso e Rosalía en familia. Ademais, segundo percibín na presentación deste último, argalla un libro de textos complementarios. Todos os artigos viron a luz en FARO e, posteriormente, ficaron recollidos nunha xenerosa publicación -tamén ao coidado de Ramallo- da Universidade viguesa. As escolmas de Alvarellos poderíanse presentar coma os elos fundamentais (histórico, político e literario) da comprensión ferriniá da cultura galega.

Cun forte ánimo reparador, os artigos de Rosalía en familia repercuten na biografía, as obras e a posteridade de Rosalía de Castro coma numen nacional. Polo xeral, unha vez desmontadas as mistificacións e mais os erros interpretativos, propoñen hipóteses que erixen unha Rosalía europeizada e rexamente republicana. A maioría merecen un destacamento privilexiado coma mostras de pensamento crítico e -sobre todo- coherencia intelectual. Mais, se tivese que favorecer algún, favorecería o que postula a Gérard de Nerval coma pai biolóxico de Rosalía, ou o que examina unha foto de familia na que a poeta comparece poucos anos antes de falecer.

En conxunto, estes artigos lembran o que Harold Bloom, n’A ansiedade da influencia, chama positivamente «malainterpretación», referíndose á lectura creativa e, polo tanto, desviada que un poeta debe facer dos seus antepasados literarios para conquistar unha voz propia. Rosalía en Familia correspónderíase cun tipo de «malainterpretación» moi particular no que o poeta só adquire esa voz propia na medida en que altera a nosa comprensión de ditos antepasados. É dicir, na medida en que se confunde con eles no fondo dun espello.