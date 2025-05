A ferida silente daderrota

Dous anos antes de falecer, Rafael Chirbes publicaba a que, para un servidor e con toda probabilidade, sexa unha das mellores novelas escritas en castelán no que vai de século: En la orilla (2013), onde describe as arestas imperceptibles que conformaban o decrépito tecido da crise económica que asolouao sistema capitalista a partir de 2008. Poucos estilos son tan desoladores como o do escritor valenciano. En parte, polo seu ascetismo pero, sobre todo, pola seu repouso á hora de ollar a realidade.

Se o pouso é o sedimento que queda nunha superficie, unha mirada que engade o prefixo «re» (repetir), re-pouso, intensifica a contemplación daquilo que queda «despois de» e que non adoita demandar atención ningunha. Deste xeito, Chirbes levanta un monumental fresco sobre a ferida silenciosa, a que custa percibir externamente pero que rilla a alma de quen a padece. Feridas que supuran derrota.

Na novela que a cineasta Celia Rico acaba de adaptar á gran pantalla, La buena letra (1992), o autor pecha o relato cun capítulo no que a protagonista conta a historia dos mariñeiros que se negan a aprender a nadar porque así, en caso de naufraxio, afogan axiña e non teñen tempo a sufrir. Derrota e conciencia da derrota. Baixo esta penumbra filmáronse boa parte dos títulos máis importantes da cinematografía hispana, desde Vida en sombras (Lorenzo Llobet Gràcia, 1949), ata Los santos inocentes (Mario Camus, 1984), pasando por El mundo sigue (Fernando Fernán-Gómez, 1961) ou Furtivos (José Luis Borau, 1975).

Nos últimos tempos, as artes narrativas —cine e literatura— difundiron as súas inquedanzas por medio de innumerables obras que expoñen a memoria do seu autor; a memoria persoal, que acaba por converterse en memoria individual, sen ás que logren axitarse para alzar o voo e sumarse así a unha bandada de aves colectiva. Porén, nesta ocasión, grazas a Celia Rico, a través de Rafael Chirbes, a memoria tórnase colectiva. A guerra do 36 expulsou boa parte da poboación a un exilio físico, alén das súas fronteiras, e tamén emocional, fóra das coordenadas vitais e cotiás. Un exilio é sempre unha ferida colectiva e contar a historia das súas vítimas supón recuperar esa memoria grupal. La buena letra narra a historia da supervivencia dunha familia atravesada pola cicatriz da guerra, cunha linguaxe, insistimos, re-pousada, que mergulla nas imaxes domésticas da derrota, comedidas, taciturnas, cheas de recordos que non morden, pero que humedecen os ollos con dozura.

E o silencio. Un silencio quebrado por unha narración en primeira persoa dunha muller da posguerra, nai e esposa; un acto de insubordinación despois de anos de mutismo, pero que apenas pode recuperar unha voz murcha e torpe, incapaz de poñer verbas a moitas escenas, polo que de novo o silencio volver caer, sobre todo despois das súas últimas palabras —nas primeiras edicións, a novela engadía un final máis reparador que logo sería eliminado polo propio autor— nas que confesa ter envexa daqueles que se «foron» ao principio, os que non tiveron tempo de ver cal ía ser o seu destino unha vez acabada a guerra. Porque ela resistiu, pero cansou de tanta loita e decatouse de que todo ese esforzo non serviu para nada, e xa non lle queda outra que agardar, agardar a que todo acabe.

Se hai un filme emblemático sobre a derrota, ese é 'Sierra de Teruel' (L’espoir, André Malraux, 1939), con esa secuencia final de corpos e almas humillados que desfilan en procesión cara ao purgatorio do exilio en Francia, estampa que logo quedaría plasmada nos documentais de guerra do bando republicano e nas fotografías da man de Robert Capa.

Max Aub falaba dos exiliados republicanos como seres mudos sen resonancia ningunha, de aí que tanto as palabras (Rafael Chirbes) e os fotogramas (Celia Rico), así como toda unha tradición de escritores e cineastas empeñados en dar resonancia á ferida silente, acaben por ser un leve, moi leve, sopro de xustiza colectiva.