A honesta ética de Abraham Cupeiro

Hai músicos que son, de seu, un universo complicado de abarcar. Músicos totais que deveñen quen de xeraren atmosferas marabillosas e universais coas que abrazarnos e aloumiñarnos cunha infinita paleta de estímulos emocionais e sonoros. Un deses músicos é Abraham Cupeiro que, desde Castro de Rei (Lugo) e cun talento sobresaínte, se amosa capaz de acadar un recoñecemento planetario á altura de ben poucos.

Cupeiro é multiinstrumentista, artista único e construtor e recuperador de instrumentos perdidos na historia. Leva, polo demais, xa uns anos percorrendo o mundo e compartindo escenario con algunhas das máis prestixiosas orquestras sinfónicas do planeta, colaborando con diversos proxectos de aquí e de aló pero mantendo arreo os pés chantados na súa terra e co aroma na súa música deixando sempre as claras a súa inconfundible denominación de orixe.

Cupeiro é música en estado puro, é melodía xermolando de raíces insondables, é paixón e talento collidos da man e coa honesta ética de traballo que teñen os escollidos. Agora presenta novo traballo discográfico baixo o título de Loira, disco que xa podemos escoitar no seu sitio web dende o pasado 30 de abril.

Conta que é a entrega que mellor o define como artista, por cercano e persoal. Se na súa anterior entrega, Pangea (Warner Classics 2020), apelaba a toda a forza do universal e máis global, neste Loira a súa cadela, de mesmo nome, serve de fío principal para crear un traballo ben variado e ecléctico aínda que latexante nas distancias máis curtas e íntimas. Aquí o músico percorre as paisaxes dos seus recordos, os camiños desde neno a adulto, as sensacións de saber do preciso que é dar pasos adiante pero sempre sabendo de onde vimos e como nos foi nesa senda do tempo que a nosa vida traza.

Trátase de músicas, daquela, creadas e compostas por Cupeiro aínda que tamén algunha obra ancestral recuperada para a ocasión como vén ser o caso de «Durme», canción de berce sefardí ou un cantar de arrieiro no que vén contar coa voz de Davide Salvado e unha corna encontrada nun monte por Carlos Tallón.

En Loira tamén atopamos unha peza como «Vadzim», adicada a Vadzim Yukhnevich, ou un canto gaélico do século IX aínda que a liña fundamental do traballo sexan as composicións propias, inspiradas en paisaxes e emocións moi persoais. Sen orquestra sinfónica dando abeiro e cun grupo máis reducido de músicos axudando nesa viaxe de introspección que mesmo evoca a música que escoitaba de neno nas viaxes no coche do seu pai. Composicións diferentes co nexo en común do emprego nelas de instrumentos esquecidos que Cupeiro fixo despois de documentarse e estudar en prol da súa recuperación.

Coas súas mans, o noso protagonista constrúe alfaias que nos evocan os antergos, ao planeta que foi e mais aos sons de civilizacións nos que a música era pura e sanadora. Despois aprende a tocalos e acaba compoñendo outras novas músicas que son vida pura. Un dos nosos artistas máis grandes, Cupeiro, que traballa desde a humildade que outorga o amor pola música e polo que un fai.

