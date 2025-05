A portaría das desgrazas

O mar dos papeis é un texto publicado por Positivas do que é autor Federico A. Rioboo, cineasta, que nace a partir dun traballo de indagación escénica desenvolvido polo actor José Losada grazas a unha axuda á creación do Concello da Coruña. Segundo se informa na contra cuberta do volume, a idea inicial versaba sobre os encontros furtivos, cruissing, na cidade d'A Coruña nos anos noventa do século pasado, no parque dos Cantóns. Mais aconteceu que no traballo conxunto entre un e outro, nas conversas e lembranzas da mocidade, agromaron outras historias, que foron desprazando aquel tema primeiro, para deixar que outras voces e temáticas ocuparan a escena.

O texto dá conta dunha historia de vida colectiva, a dunha familia que habita unha portaría sita no baixo dun edificio señorial modernista, deses que aínda se poden ver nalgunhas cidades e vilas galegas. No inmoble tamén vive a dona do mesmo, casada cun tal Señor Castaner, que ten por costume lembrar a súa condición de patrón do lugar, o que tamén serve para lles lembrar aos demais a súa dependencia, a miseria en que viven. A peripecia da familia preséntase en tres momentos que se corresponden con tres actos, o primeiro nos anos oitenta, o segundo nos noventa, e o terceiro a comezos do ano 2000. Pecha o conxunto un epílogo, no que o personaxe principal, Xosé, con corenta e sete anos, fai reconto da súa existencia e un propósito de vida futura.

Estamos ante un texto cunha decidida vocación confesional, pois mesmo sen seguir o canon da dramática asentada no modelo do autodrama ou das escritas de EU, hai no mesmo unha vontade precisa de recrear unha parte conflitiva e dolorosa dun periplo vital duro e descarnado que vai da adolescencia, cun Xosé de dezaseis anos, á madureza. Nesta ocasión o relato de vida chega por man interposta, se ben o suxeito central do mesmo toma a palabra como un dos personaxes centrais na peza.

O texto constrúese con retallos da existencia de catro integrantes dun núcleo familiar totalmente desfeito, no que a nai, Marcela, tenta por todos os medios posibles poñer un pouco de orde, alegría e dozura. Unha tarefa imposible cando o seu marido, un mariñeiro alcoholizado, pasa o día bebendo e durmindo na sala, e os fillos, Xosé e Lulo, non teñen outra posibilidade que enfrontar a dureza da vida coa mesma violencia coa que esta os acolle e rexeita. Non estamos ante personaxes redondos, ben deliñados e plenamente desenvolvidos, senón ante voces que falan, e nesa súa fala vanse construíndo e constrúen igualmente aos demais, porque nesta nosa sociedade apenas son números. Así ocorre tamén con Iago, o primo homosexual que loita por ter un espazo público no que ser e vivir, coma calquera, e acaba agredido na rúa por un grupo de rapaces pouco amantes da diferenza e da diversidade.

Máis alá do tema transversal da homosexualidade, do rexeitamento social que provoca, e da indefensión emocional que xera, hai un tema central que ten que ver coa pobreza e coa igualdade de oportunidades, coa imposibilidade de que sectores importantes do corpo social poidan ser suxeitos dun proxecto de vida marcado pola dignidade e o respecto. Fala o texto dunha problemática que estouraba con forza en moitas cidades nas décadas dos anos sesenta e setenta, e que converteu barrios enteiros en lugares onde o futuro, como cantaban os Sex Pistols, nin existía nin cabía agardalo. Unha realidade que co paso dos anos non desapareceu e que leva camiño de agravarse.

E porén nas palabras finais de Xosé, encerrado na cadea, abandonado e sen perspectiva ningunha, logo das mortes sucesivas do pai, da nai e do fillo de seu irmán, hai un sopro de esperanza, mentres mira a viga na que podería aforcarse, como fixo o seu tío, o pai de Iago. Para os pobres todo son desgrazas.

Paseo do Parque (arte sobre o cruissing, de Antonio Navarro). / FdV