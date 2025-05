O Pinacoteca Fernández del Riego vén de publicar o volume O teu rostro na multitude. As miniaturas do Legado Policarpo Sanz e Irene Ceballos, que completa o proxecto expositivo e de catalogación que co mesmo título se puido contemplar nas salas do propio espazo museístico.

O libro, moi coidado no apartado visual, conta con dous textos, un de presentación do director do Museo Quiñones de León, José Ballesta, e outro da conservadora do Museo Lázaro Galdiano de Madrid, Carmen Espinosa Marín, unha sobranceira especialista no ámbito da miniatura.

En conxunto supón a posta en valor dunha colección de especial relevancia que supera con moito o ámbito local. Cómpre lembrarmos que a miniatura xogou un papel ben relevante na linguaxe visual privada dos séculos XVIII e XIX, porén é un tipo de arte que raramente encontramos nas salas das pinacotecas e cando aparece adoita ser nunha posición marxinal ou secundarizada a respecto da pintura de cabalete. Este aspecto fai máis destacada e atractiva a colección viguesa.

Trátase de retratos franceses que chegaron aos fondos municipais de Vigo por medio do Legado de Policarpo Sanz e Irene Ceballos, concretamente coleccionados por esta última, que acrecentou o acervo do seu marido e velou polo seu coidado e entrega ao concello vigués.

Retrato (Jean-Urbain Guérin, ca.1805-1810). / Eli Regueira

A minitaura é un xénero pictórico diferente ao que é a pintura de cabalete ou o debuxo. O termo «miniatura» deriva de verbo latino miniare e designa unha pintura executada sobre vitela, papel ou marfil, punteada e non estendida -non cuberta- que xoga co cromatismo do soporte e utiliza pequenos puntos de cor. Trátase dunha técnica iniciada no século XVI que tivo cultivadores tan excepcionais como Giulio Clovio.

A orixe no XVI cómpre situala en Inglaterra e Francia e xorde independizándose dos códices, lémbrese que nas letras capitulares destes adoitaban aparecer retratos. O novo xénero nace, xa que logo, cando eses retratos comezan a ser pintados de maneira independente. Practicamente desde o momento inicial principian a facerse montaxes extraordinarias e son utilizadas como xoias, con dúas funcións principais que van chegar ao século XIX: unha política, de estado, na diplomacia, presente entre monarcas e en compromisos matrimoniais, cumprindo, pois misións de carácter institucional; e unha segunda función privada, íntima, semellante á que desde mediados do XIX vai adoptar a fotografía, inicialmente en competencia coa propia miniatura.

Neste sentido, as miniaturas permiten relacionar categorías aparentemente autónomas: formais e temáticas, e comprender mellor cada unha delas. Son un campo perfecto para percibir o que sinalaba Tzvetan Todorov acando afirmaba que non se trata de explicar a historia das imaxes só a partir da historia da sociedade ou do pensamento, porque nin as infraestruturas económicas nin as ideas determinan superestruturas artísticas. Os diferentes niveis na vida dunha sociedade condiciónanse mutuamente, de maneira que é imposíbel dividilos en causas puras e efectos puros.

De todos os xeitos, iso non implica que debamos pasar por alto esas relacións, xa que elas son as que nos conducen máis directamente cara ao sentido das imaxes.

Retrato (ca.1810). / Eli Regueira