«O libro galego precisa dun xute de entusiasmo»

–Como estaba o mundo do libro en galego cando Vde. asumiu a dirección de Xerais e como percibe o panorama editorial de noso na actualidade?

–Fun moi afortunado. En 1990 incorporeime a Xerais, que dirixía Víctor Freixanes para facerme cargo da edición educativa, coincidindo coa posta en marcha dos novos currículos da LOXSE e a reforma educativa do ministro José María Maraval que marcou a educación en España nas últimas tres décadas. Até 2009-2010 foron anos de incremento constante do volume da edición en galego, que lideraba Xerais, que editaba tanto libro de texto, infantil e xuvenil, dicionarios, literatura como libro de non ficción, guías de viaxe e axendas. O libro galego medraba, acadando as súas mellores cifras en 2008 tanto de facturación e número de títulos editados como dunha cota de mercado lixeiramente inferior ao 15 %, que nos parecía pouco.

Foi cando acuñamos a fantasía do libro galego, un modelo de profesionalización e normalización recollido na Lei do libro e da lectura de 2006, cuxo primeiro borrador foi elaborado pola chamada «Mesa do libro e da lectura», artellada pola Subdirección do Libro, na que participamos representantes de todo o sector do libro, a lectura e bibliotecas. Vivimos, entón, un tempo de entusiasmo editorial, no que se desenvolveu unha actividade moi intensa, apareceron certames literarios, comezaron os primeiros clubs de lecturas, iniciouse o programa de bibliotecas escolares, agromou no tempo de entre séculos unha ampla xeración literaria na narrativa, poesía e LIX, coa incorporación, por fin, das escritoras aos catálogos, até entón, moi masculinizados. E, sobre todo, desenvolvéronse os públicos, até daquela reducido ao galeguista.

Hoxe a edición en galego anicouse, padece dunha estraña mala saúde de ferro, á que non é allea un inexplicable e caprichoso desamparo institucional. Baixaron todas as cifras de edición e facturación, reduciuse a presenza do libro galego nas librarías ao 8 % e o da lectura familiar ao 3 %. E a pesar de todo, o sector da edición en Galicia resiste con 50 editoras, o maior número da súa historia, coa irrupción dun interesante modelo de edición independente en baixa tirada. Admiro a resiliencia das actuais editoras galegas que, a pesar de viviren á intemperie, non baixan os brazos.

–Hai escritores que creceron con Vde: de Manolo Rivas ata Pedro Feijoo, por poñer dous exemplos. Que importancia ten un bo editor no éxito dos seus autores?

–Os éxitos corresponden ao talento dos autores e autoras. O editor debe acompañalos no proceso de comunicación e promoción, cunha actitude empática e unha disposición xenerosa. Como tamén a de traballar na fixación do texto, as chamadas tarefas de revisión e maquetación, asumidas tras a aceptación do orixinal. O editor debe asumir todas esas tarefas con humildade e discreción. Ese será o seu maior éxito.

–Ofelia Grande, directora de Siruela, afirmaba nunha entrevista publicada en Letras&Artes de FARO que «as editoriais deberíamos publicar menos novidades» en crítica ao ritmo frenético do mundo editorial de hoxe en día. Poderíase aplicar iso mesmo ás editoriais galegas?

–Comparto a preocupación de Ofelia, a editora de éxitos como os de Domingo Villar ou Irene Vallejo. Refírese á inflacción de novidades literarias que non teñen espazo nas mesas e andeis nin tempo suficiente para poderen ser coñecidas polos públicos. Apostar por un modelo de edición lenta e coidada sería o ideal, porén iso reduciría as posibilidades de publicación e ampliaría as esperas de aparición, probablemente máis alá do asumible polas autoras e autores. Saír dese círculo infernal depende, ademais, das posibilidades de aumentar a capitalización das librarías e distribuidoras, asumindo máis títulos da súa escolma de fondo. Véxoo moi difícil. En todo caso, non é este o principal problema da edición en galego, que xa reduciu moi significativamente o seu número de títulos nesta última década.

– Cre que o «alarmante descenso» no uso do galego por parte dos novos vai a rematar repercutindo gravemente na edición de libros en galego, incluso ameazar a supervivencia de moitas editoriais?

–Sen futuro para a lingua galega, non hai viabilidade para a edición en galego. E iso ten que ver coa vontade da sociedade galega para asumir compromisos individuais como de contar con políticas públicas de normalización lingüística, entre as que é indispensable reorientar o fracasado modelo actual de educación lingüística. Ninguén vai vir salvar o galego por nós. Outro tanto sucede co futuro da industria editorial en Galicia, considerada sector estratéxico na Lei do libro e da lectura de 2006, aprobada por unanimidade e nunca desenvolvida polos gobernos de Feijoo e Rueda. O sector do libro galego debe facer fronte aos retos que supón a hibridación da lectura no entorno da Intelixencia Artificial e o monopolio do algoritmo conservador nas redes sociais. Nese contexto propoño que se volva ensaiar o modelo de 2002-2004 no que funcionou unha mesa do libro e da lectura onde sentamos as administracións e as asociacións profesionais e as empresas do libro. O libro galego precisa dun xute de entusiasmo e de políticas públicas de lectura ambiciosas que o amparen.