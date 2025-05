Libros destacados da semana

Poética da pertenza

Un constante diálogo

Oriana Méndez

Sofía Ruvira (Allariz, 1996) publica Canícula, un poemario que indaga na transmisión interxeracional da memoria, na relación coa paisaxe e na lingua como espazo de construción identitaria. A través dun estilo fragmentario e altamente imaxinativo, a autora percorre Ourense, Muxía, O Morrazo ou Nova York para interrogar como a perda se relaciona coa experiencia do corpo e coa palabra.

Desde a editorial Laiovento, Canícula desenvolve un diálogo constante coas xeracións anteriores, especialmente coas nais e avoas, mais tamén cunha comunidade difusa que abrangue o territorio de orixe e o estranxeiro, o corpo amado e o que xa non está. Neste sentido, podería lerse como un libro de perdas e de descubertas rexistradas en poemas que exploran xenealoxías afectivas desde unha expresión libre e intuitiva. Non é casual, pois, que a experiencia migratoria da autora estea tamén no pano de fondo de Canícula. Ruvira forma parte dunha nova xeración de autores galegos formados no exterior —penso en Brais Lamela ou Breogán Xague— que souberon converter o desprazamento físico nun motor literario. Aquí, Nova York é o catalizador dunha metamorfose vital, ensaio dunha nova identidade. A cidade convértese nun espazo de transformación íntima para construír un novo fogar na linguaxe e no desexo: «decidín amarte / abandonar o acougo / e ata mudar a fala / vérbame noutras linguas / ensíname a amar na túa propia».

Con naturalidade, os poemas móvense entre a invocación telúrica e o lirismo corpóreo —«O teu corpo é unha illa / que naceu na contorna de Muxía»— mentres manteñen a tensión entre a vulnerabilidade e a forza, entre o corpo extinto e o corpo creador. Hai, outrosí, unha vontade salientable de apropiación do verbo como espazo identitario: «vérbame noutras linguas» ou «serás tépeda innomeable intemperiada», que nos leva, é claro, ao experimentalismo vital de Xela Arias.

Formalmente, a auga funciona caseque coma estrutura: os poemas avanzan en ondulacións, ábrense e flúen cun ritmo interno que evoca as mareas; unha cadencia que podería estar influída pola formación en danza contemporánea da autora, que semella impregnar o texto dunha consciencia corporal e escénica moi particular. A de Sofía Ruvira é unha voz que escintila coma o fitoplancto no mar da ardora que ela escribe. Sábese vinculada e non determinada; inconforme, alén do exercicio da memoria, rexenera e anova.

Canícula (2025) Autor: Sofía Rovira Editorial: Laiovento Precio: 12,55 euros

Intelixente orixinalidade

Esencias e experimentación

Xosé Feixó

Habitada, novela de Cristina Sánchez-Andrade (Santiago de Compostela, 1968), publicada pola allaricense Aira Editorial, é unha obra tipicamente galega, que, como case todas as desta escritora, vén sumar máis personaxes femininos á súa produción literaria, abonda e consistente, que ten xa un considerable prestixio en toda España, con traducións a moitos idiomas. A escrita, natural, pero intelixente e orixinal, mergúllase de cheo nesta terra, entre o realismo rural, o humor e a retranca, e a fantasía fabuladora das nosas lendas, meigas incluidas, e curandeiras milagreiras, e mesmo aparecidos, reflectindo tamén a realidade da emigración, a presión relixiosa, o patriarcado, as estruturas sociais tradicionais, o tradicionalismo en sentido amplo galego, os tabús, os temores e medos.

Así, a protagonista, Manuela, unha moza moi sensible, pobre e sometida, capaz de captar o que non se ve, xorde de si mesma con forza e ilusión para mudar a realidade, a súa vida e a vidas dos que a rodean, inspirada a autora na Espiritada ou Iluminada de Moeche, historia real que lle serve de guía, e que, como no resto do seu universo literario, trascende, subxace e reflíctese a Galicia máis tradicional, pero, xunto a iso, articúlase unha modernidade ou experimentación lingüística e narrativa que chocará ao lector, e que o fará gozar máis desta lectura proveitosa, forzándoo tamén á interpretar os silencios.

Habitada (2025) Autor: Cristina Sánchez-Andrade Editorial: Aira Ed. Precio: 17,10 euros

Celme da tradición

No corazón e na cabeza

María Navarro

Unha viaxe no tempo leva a María Lado a aceitar un texto ben sabedeiro en torno ás homenaxeadas este ano 2025 nas Letras Galegas. Adolfina, Rosa, Eva Prudencia, asunción e Manuela representan dalgunha maneira ás miles de cantareiras e pandeireteiras que ao longo dos anos mantiveron acesa a faísca da literatura oral popular, considerada a irmá pobre da escrita pero máis valiosa, se cabe, por ser a esencia da tradición, por manterse no tempo e por ter aniñado no corazón a na cabeza dos nosos devanceiros.

Unha referencia ao Día das Letras Galegas, á Real Academia Galega, a Rosalía de Castro, ao Día das Galegas nas Letras, aos momentos nos que se cantaba, tocaba e bailaba, aos contos escoitados ao pé da lareira; á consideración da arte popular; á investigación que levou a cabo a musicóloga suíza Dorothé Schubarth e mesmo á actualidade da música popular conforman un volume singular que conxuga datos, feitos, persoeiros, xuntanzas, devoción, sentimento, historia e realidade para amosarlles ás novas xeracións que ·é un sinal de intelixencia preocuparse por algo que fala do lugar de onde vimos·, que, contra o que poida parecer, a nosa cultura forma parte da arte que ·anda polo mundo libre e camiña de xeración en xeración·, por iso, debemos coidala e abrigar o galego para que non pase frío e siga sendo un dos nosos sinais de identidade máis prezados.

As mostras gráficas, algunhas coplas e os códigos QR nos que podemos escoitar á propia autora e unha selección de cancións escollidas para este libro acompañan o ton desenfadado da narración e aseguran unha amena recepción do seu contido.

Canta, miña compañeira (2025) Autor: María Lado Editorial: Xerais Precio: 11,65 euros

A fermosa escala para a maior liberdade

Un ensaio luminoso

Lois Alcayde Dans

A miña primeira aula co benquerido profesor na Universidade foi a dunha valente brétema e unha omnipresente luzada. Congratúlame agora, xa como lector, aprezar que os seus libros posúen o discurso que deixa na súa conclusión esa agradable sensación no maxín e na boca. O profesor vigués Miguel Anxo Bastos Boubeta, mestre querido polos seus alumnos e compañeiros e referente cultural e intelectual ibérico, vén de sacar un novo e agardado libro, O pequeno é possível, publicado por Através Editora. Nel, con alento prolixo, preme unha tecla que é chave de bóveda de calquera discurso verdadeiramente emancipatorio: a escala, a necesidade de pensar no pequeno para ollar o grande.

Bastos Boubeta aborda a relación do tamaño das nacións e o seu progreso económico. De paso, aproveita para descabalgar certos mitos. Un deles é aquel que sostén que os cidadáns dun Estado grande viven mellor ca os dos Estados pequenos. Outro, un de lamentable actualidade: o a da necesidade de macroestados para sobrevivir nun mundo imperial. Neste, neste, recorre a exemplos de abondosa creación artística e florecemento cultural como o Medievo, o Renacemento, a China antes de ser imperio ou as nacións repartidas en varios pequenos estados, como foron as actuais Alemaña e Italia antes da súa unificación no século XIX.

Outra das partes do libro está adicada a imaxinar un escenario dunha Galicia como un estado pequeno e as oportunidades que observa nel. Todo este ensaio está adicado a coidar da flor da liberdade grazas á aprendizaxe, a competencia entre a multiplicidade e a defensa da variedade, da riqueza dos moitos pequenos fronte aos grandes e aparentemente fortes. Así, malia a impronta ás veces demasiado científica dalgunhas pasaxes (un ensaio é sempre un libro, e como tal debe suxeitarse pola beleza do fío do conto) o resultado é o dunha arquitectura dun mundo esperanzador fronte ao dunha realidade dominadora. O pequeno é possível é unha voz a favor do poder da persoa fronte o poder do Estado depredador e extractivo, unha apoloxía da paz e non do enfrontamento e unha voz clara pola liberdade nun contexto escuro de guerra, morte e pesimismo.