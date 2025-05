Libros certeiros

Se un procura no dicionario o significado do adxectivo «certeiro» verá que se aplica a aquilo que impacta de maneira precisa no albo. Pois ben, nos eidos da literatura houbo casos de escritores que publicaron unha única obra coa que gañaron tal recoñecemento e admiración que non precisaron máis para se converteren en clásicos universais. É o que no mundo anglófono chaman o «one hit wonder» das letras, creadores que se fixeron clásicos á primeira cun título que todos recoñecemos hoxe como imprescindible.

Desta selecta lista forman parte algúns dos máis celebrados narradores dos últimos douscentos anos. Talvez o primeiro caso notorio sexa o da escritora inglesa Emily Brontë, irmá das non menos famosas Charlotte e Anne. En 1847 publicou Cumes borrascosos e, ao ano seguinte, morreu de tuberculose. A visceral historia de amor entre Catherine e Heathcliff que nos legou é hoxe unha obra de culto, aínda que no seu momento tivo unha fría acollida e só foi a partir de fins do XIX, momento en que a novela gótica gañou recoñecemento universal, cando comezou a ser apreciada con xustiza, estimanza que se multiplicou mercé ás múltiples adaptacións cinematográficas que dela se fixeron, nomeadamente a que en 1939 dirixiu William Wyler con Laurence Olivier, Merle Oberon e David Niven como actores principais.Coetánea das Brontë, a tamén británica Anna Sewell, sendo unha rapaciña, caeu e mancou gravemente os tornecelos, o que fixo que o resto da súa vida tivese que andar servíndose de muletas ou con axuda, moitas veces de carruaxes tirados por cabalos, o que contribuíu a que medrase o seu amor por estes animais. Para testemuñalo, decidiu escribir unha novela na que o protagonista fose un fermosísimo e nobre equino, mais para entón a súa saúde deteriorárase de tal xeito que tivo que ditar a súa nai o texto de Beleza negra (1877), clásico da literatura xuvenil e inesquecible alegación contra do maltrato animal.

Xa no século pasado chama a atención o acontecido coa xornalista Margaret Mitchell, quen logo de dez anos de traballo deu ao prelo Foise co vento (1936). A novela converteuse pronto nun éxito de vendas e gañou o Pulitzer, pero cando se fixo popular foi ao ser levada á gran pantalla por Victor Fleming no celebérrimo filme protagonizado por Clark Gable (Rhett), Vivien Leigh (Scarlett), Leslie Howard (Ashley) e Olivia de Havilland (Melanie), o que consagrou definitivamente este retrato romántico da vida no sur dos Estados Unidos durante a Guerra de Secesión, que aínda hoxe segue vendendo anualmente case cen mil exemplares.

Non menos memorable é o caso de O Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Este libro, publicado en 1958, apareceu postumamente, pois o autor falecera en xullo do ano anterior a consecuencia dun tumor pulmonar e entristecido porque ningunha editora aceptara imprentar a súa novela. Mais o destino é caprichoso e un ano despois de publicarse obtivo o prestixioso Premio Strega e, catro anos máis tarde, gravouse para sempre na retina dos espectadores mercé á película de Luchino Visconti interpretada por Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon, que gañou a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Por eses mesmos anos, a estadounidense Harper Lee andaba a dar forma a unha historia en parte autobiográfica onde relataba as súas vivencias de infancia en Alabama: Matar un reiseñor, clásico da literatura antirracista, a prol da igualdade e a xustiza, que se publicou finalmente en 1960 e que, logo de obter o Pulitzer, foi traducido a medio cento de idiomas e leva vendido máis de trinta millóns de exemplares por todo o mundo.