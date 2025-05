Unha guerra, dúas guerras, tres guerras...

Eran as dúas da tarde do 10 de decembro do ano 1919 cando seis membros do xurado do Premio Goncourt de literatura decidían outorgar o máximo galardón ao escritor que xa todo o mundo daba como gañador: Eugène Marcel Proust. A excelencia da súa obra, Á sombra das rapazas en flor, e a inestimábel contribución do seu amigo o editor Gastón Gallimard deixaban sen moita marxe de manobra o segundo na contenda: o xornalista Roland Dordelès, autor da magnífica As cruces de madeira e perdedor por dous votos de diferenza.

Aquel acontecer e o tremendo enfado posterior de crítica e público probabelmente non terían máis percurso que a súa recensión como anécdota literaria, se non fose porque en Franza, naquel momento, todo xiraba arredor da reconstrución dun país e dunha sociedade literalmente arrasadas pola Grande Guerre. A prioridade consistía en atopar cifras que puidesen cuantificar tanta desgraza, en reflexionar sobre a fatalidade, sobre o feito computábel de que un de cada dous homes enviados á fronte nunca regresou ao fogar. E que facer con aquel millón de sobreviventes -entre eles o combatente Roland Dordelès- con secuelas físicas e psicolóxicas permanentes? O sucedido non se podía repetir!

A principios dos anos trinta, os Estudios Pathé ofrecen ao cineasta Raymond Bernard a oportunidade de levar á grande pantalla a obra daquel escritor -para moitos- inxustamente derrotado. O filme, Les croix de bois (1932), nace das mans do prestixioso director cun claro propósito de desmitificación de todo o que significou a Grande Guerra e, por extensión, de todas as guerras. O único requisito que reclamará para poder participar no proxecto será que tanto figurantes como protagonistas teñan vivencias da fronte. De aí que o primeiro que nos chame a atención sexa que as personaxes dos soldados estean interpretadas por actores corentóns (que quince anos antes estaban debaténdose entre a vida e a morte na lama das trincheiras).

Como di a canción que Sulphart («O gritador do batallón») compuxo: «Da guerra sáese condecorado cunha cruz de bronce no peito ou enterrado baixo terra cunha de madeira». Pouco importa cal sexa a túa biografía, os teus pesares ou a túa familia; durante a contenda transfórmaste. Es a peza intercambiábel dun xogo en que, sempre e cando se chegue vitorioso á meta, o número dos que o logren resulta irrelevante. O actor alxeriano Pierre Blanchard, o excombatente Gabriel Gabrio ou o dramaturgo Antonin Artaud, entre outros, son algúns dos elixidos para encarnaren algunhas das personaxes máis conmovedoras desta maxistral lección. De vida e de cinema.

Raymond Bernard non nolo vai pór fácil, así como tampouco o foi a confrontación para os que a padeceron. De feito, a angustia do espectador vai en aumento a medida que avanzamos na metraxe e nos adentramos no fragor do enfrontamento. Desde o momento en que descobren que os alemáns están cavando un túnel por debaixo da trincheira en que teñen que permanecer por orde do Estado Maior até os cruentos días da batalla central, todo o que vemos oprime o noso corazón e o noso entendemento. Como é posíbel que algo así poida chegar a repetirse? semella preguntarse o director de fotografía Jules Kruger (colaborador de Abel Gance e Julien Duvivier) mentres, cámara en man e utilizando diferentes texturas de granulado fotográfico en branco e negro, nos alerta da minúscula distancia que separa a todos os soldados da morte durante os combates.

Vivimos nun mundo que non quere aprender as dolorosas leccións da Historia. Esquecemos constantemente que a máquina da guerra funciona como se fose o perverso mecanismo dun reloxo que, unha vez posto en marcha, xa non se pode deter. Se me esforzo e pecho os ollos podería verme de regreso da próxima, aínda que, talvez, non vería a ninguén máis.