Pedras vivas

Destaca coas súas pedras centenarias sobre o prado verde que a rodea. A igrexa parroquial de San Xulián de Ventosa, situada na pequena aldea homónima do concello de Agolada (Pontevedra), é unha das xoias do románico rural galego.

Levantada entre finais do século XII e principios do XIII baixo as advocacións de Santa María e San Xulián, conserva intacta parte da súa fábrica orixinal a pesar das sucesivas reformas dos séculos XVI, XVII e XIX. No seu interior alberga un conxunto escultórico excepcional: os restos de dous baldaquinos desmontados en 1895, un mausoleo plateresco vinculado ao abade Lope de Ventosa e pinturas murais descubertas recentemente.

Tras unha restauración integral promovida pola Xunta de Galicia en 2020, o templo recuperou o seu esplendor e reivindica a súa categoría de «Catedral da arte rural galega», apelativo acuñado por Xosé Filgueira Valverde.

A igrexa aparece documentada xa no ano 952 baixo o nome de Santa María de San Xulián, aínda que hoxe é máis coñecida como San Xulián de Ventosa. O nome con que a denominou Filgueira Valverde alude á riqueza escultórica conservada no seu interior. A súa construción remóntase a cando o románico estaba a asentar e expandirse no rural. No século XIX, a igrexa foi trasladada pedra a pedra desde o próximo lugar dos Chaos ata o seu emprazamento actual, segundo relatan crónicas locais.

A planta actual do templo en cruz latina é froito de reformas dos séculos XVI-XIX, durante as cales engadíronse as capelas laterais e ampliouse a cabeceira semicircular. A fachada principal presenta unha portada abucinada con dúas arquivoltas de medio punto e capiteis de exquisita decoración vexetal. Unha portada lateral, máis pequena, que dá ao cemiterio anexo, exhibe o característico mosaico en zigzag.

Arredor dos beirados poden verse canzorros labrados con motivos xeométricos e figuras zoomorfas, testemuño da artesanía medieval. No alto da fachada álzase unha espadana barroca incorporada ao exterior nos séculos XVII-XVIII. Xa en 1895 desmontáronse os dous baldaquinos románicos que ornamentaban o presbiterio e as súas esculturas pasaron a engrosar as paredes do templo como elementos exentos. En 2020 a Xunta de Galicia impulsou unha intervención integral que emendou humidades, reparou a cuberta e consolidou muros e portadas.

Figura zoomorfa. / FdV

Se ao exterior a igrexa chama a atención, máis aínda no interior coa súa riqueza labrada en pedra. Os restos dos baldaquinos están formados por placas escultóricas que narran episodios bíblicos do Antigo e Novo Testamento, como a Anunciación, o Nacemento de Xesús ou a Adoración dos Reis. Aínda que a teoría máis estendida é que os baldaquinos pertencían ao templo, non está do todo claro. Si se sabe que a finais do século XIX recolocáronse nos muros laterais da igrexa.

Fronte ao presbiterio áchase o sartego prateiresco atribuído ao abade Lope de Ventosa, peza datada a fins do XIV ou principios do XV e evocadora do Pórtico da Gloria compostelán. Hai teorías que suxiren que tanto baldaquinos como sartego poderían proceder do obradoiro do mestre Mateo, ou de discípulos seus, dada a calidade e mais o repertorio iconográfico. Parece que o gran canteiro medieval tiña unha sede en Carboeiro e podería ser que varios alumnos de Ventosa foron ata alí aprenderen as súas técnicas.

Placa no exterior da igrexa coma homenaxe ao crego don Arsenio polas súas vodas de ouro. / FdV

Todo en San Xulián chama a atención. No propio sartego hai representadas dúas figuras, circunstancia nada habitual. Crese que representan os dous atributos do cabaleiro alí enterrado: abade do lugar e cóengo de Santiago, con cáliz na man dereita unha, con mitra a outra. O arco que descansa sobre o sepulcro está repleto de profusión decorativa.

Por outra banda, nas paredes do templo identificáronse pinturas murais recentes -datadas nos séculos XVI–XVII-que completan o programa iconográfico con santos, escenas da Paixón e motivos heráldicos.

Pilas da igrexa parroquial de San Xulián de Ventosa (Agolada). / FdV