Libros destacados da semana

Tirón á esquerda

Vigo, memoria do 36

Iago Fernández

Coma acontece cos mobles dos faiado nas novelas góticas, o réxime do 78 botou unha saba por riba da Guerra Civil. Principalmente dende o derrubamento do felipismo, producíronse toda clase de iniciativas políticas, literarias e académicas que descubriron parte dun enorme continente de mobiliario disimulado. Pásanseme pola cabeza a Lei de Memoria Histórica, as investigacións de Paul Preston ou Los girasoles ciegos.

Todas rivalizaron cunha contraparte triunfalista que trataba de arrincarlles a saba das mans. Xeralmente, a contraparte alegaba que ningún dos bandos era inocente e, polo tanto, cada quen debía asumir a súa porción de culpa e, en última instancia, fundirse nunha fonda aperta constitucional. Nela figuran, claro, as manobras das dereitas, pero tamén as novelas de Javier Cercas ou os estudos de Fernando del Rey.

O teito é de pedra súmase ás iniciativas descubridoras que, a poucos anos do centenario da Guerra Civil, volven tirar da saba cunha forza insospeitada. Recomendar a súa lectura non depende tanto dunha aglomeración suficiente de méritos literarios coma desta circunstancia engadida. Explícome. A nova novela de Álex Alonso é un reconto puntualmente documentado do golpe do 36 en distintas zonas de Vigo; cumpre con todas as esixencias que se lle poden facer a unha novela de calidade razoable e satisfará á meirande parte do leitorado interesado na historiografía local.

É dicir, que, dende un punto de vista literario, o máis atinado sería recomendala como posible capricho da temporada Primavera-Verán. Non obstante, se poñemos os ollos no case inminente centenario da Guerra Civil, a valoración muda por completo: O teito é de pedra é unha novela ben resolta que, precisamente por iso, ten ocasión de interceder con eficiencia nun debate trascendental. Empurrándonos un pouco máis aló dese contedor pechado que a literatura acostuma ser.

Tomando como referencia unha investigación de Bernardo Vázquez Acuña, Memoria dunha parroquia republicana, Álex Alonso artella un relato complexo, plural e, malia todo, sorprendentemente nítido, onde os recantos historiográficos resultan moito máis elocuentes que a foguetería literaria habitual. Contando con estes elementos, podemos sinalar O teito é de pedra coma unha boa novela é, ademais, imaxinar a Álex Alonso dándolle un tirón á saba de chumbo que pesa sobre a memoria do Vigo republicano.

O teito é de pedra (2025) Autor: Álex Alonso Editorial: Xerais Precio: 18,52 euros

Xeografía melancólica

Sobria e conmovedora

Estro Montaña

Da autora de Suite francesa e O baile, publica Laiovento quince narracións que están a medio camiño entre o relato e a novela curta. Con tradución de Rocío Viéitez Ferro e prólogo de Daniel Asorey, este libro de Irène Némiroksky seduce pola capacidade da escritora —xudía, de orixe ucraína, que morreu en Auschwitz— para o retrato psicolóxico e o cadro social e pola eficacia da súa prosa sobria e conmovedora.

O libro ábrese cun relato centrado na incertidume do amor e o desafío das convencións sociais, e péchase nun contexto de guerra cunha crítica da cobiza e a exaltación da xenerosidade. O medo á perda, a incerteza, a soidade, o fracaso, o viño como alimento da violencia e dos soños son temas que están presentes nestas historias aparecidas, entre 1934 e 1942, en lingua francesa e en diferentes publicacións. A necesidade de amar en calquera etapa da vida está moi presente, pero tamén a inconsistencia do amor; en «Beiras felices» -segundo relato-, abrolla a idea do fracaso a través dos ollos dunha prostituta maior e pobre, figura desencantada que contrasta cunha moza fermosa, rica e ambiciosa.

Muller exiliada, de familia rica, de vida difícil e un final infausto, nestas páxinas Irène Némirovsky lévanos de paseo por unha xeografía melancólica descrita con atractiva sinxeleza.

Domingo e outras historias (2024) Autor: Irène Némirovsky (trad. Rocío Viéitez Ferro) Editorial: Laiovento Precio: 18, 95 euros

Impacto emocional

Redeiras, leiteiras, cigarreiras…

María Navarro

Calquera das dúas acepcións do verbo trobar acáelle ao poemario que Clara Pino vén de publicar na editorial Elvira e que homenaxea un monllo de oficios desempeñados tradicionalmente por mulleres e que supuxeron un piar fundamental da nosa economía.

Son composicións cultas con letra e música para ser cantadas e expresan sentimentos por medio de versos doídos, rabiosos, esperanzadores e tenros que amosan a importancia do traballo calado e do tesón daquelas que están onde hai que estar e que non procuran o mérito persoal, senón o benestar da comunidade.

Un conxunto de dezaseis composicións forman parte do volume As trobadoras silenciadas e con elas pretende a autora dar visibilidade a un colectivo máis amplo que aquí representan cigarreiras, lavandeiras, leiteiras, costureiras, redeiras ou labregas entre outras e cuxa listaxe podería verse incrementada exponencialmente se se pensa que dende sempre a muller foi e é un esteo importante que terma da familia e da sociedade.

A enerxía que exhibe nuns poemas —»¡A redeira!», «¡A carpideira!»— tórnase en carraxe contida noutros —«A muiñeira», «As cigarreiras»— e así entre coplas, rimas, ritmo e métrica prodúcese un impacto emocional baseado na escolla de palabras con fortes connotacións, no uso de potentes imaxes e sentidas metáforas que o lectorado captará de inmediato aprehendendo que enfrontarse aos desafíos e obstáculos e que coidar do outro constitúen un acto de verdadeira honorabilidade ao realizar en cada momento o que corresponde e diso as mulleres saben moito.

As trobadoras silenciadas (2025) Autor: Clara Pino (Ilustracións: Ángeles Garrido) Editorial: Elvira Precio: 17,10 euros

Desigual resultado

Un bosque pseudoversal

Héitor Mera

Mónica Caldeiro, autora cunha traxectoria asentada, vén ofrecernos desta volta un punto de vista factible de ser explotado poeticamente: facerse cunha escusa temática para desenvolvela desde as distintas pespectivas que a poeta quixer. Non é poesía de liña amorosa, política ou íntima. É unha situación alicerzada xa no título Estudo sobre o voo dos corzos que serve para reflexionar sobre diferentes cuestións na vida dos corzos.

Dende logo, aquí hai lirismo entrañable, comprensión, denuncia, desenvolvemento filosófico nalgúns casos ou mesmo expresión dramática. E coido que é unha opción acertada. Non en balde, vese no libro unha poesía torrencial, un magma lingüístico que por veces desborda, pero que aínda así, volve ao cauce.

Se cadra, o curioso é o empeño —e aquí vese a formación de Caldeiro como escenógrafa— de romper desde un punto de vista formal nunha importante parte de Estudo sobre o voo dos corzos . O resultado é desigual. De feito, non creo que as disposicións figurativas, fronte á propia idea conceptual, sexa o que lle dá valor.

Nos últimos tempos, os poetas caen na tentación de seren rachadores coas formas que envolven o texto; dá a sensación de que andan a enredar e dificultan e, polo tanto, molestan a lectura. Notas a rodapé, disposición figurativas nas que tes que ir buscando o verso ou a palabra que segue, mesmo código QR que, quedará moi rechamante, pero non achega absolutamente nada... Xa non me paro nas páxinas escritas en prosa, ou algo así, en forma de tronco surrealista. É xusto que Caldeiro experimente, pero os mellores resultados son os textos cun cariz máis clásico.

Poemario pois, do que se van sacando cousas interesantes no medio do bosque pseudoversal co que nos castiga. Para facer poesía non fai falta ser o máis moderno nin o máis rompedor. Nada novo que non estea inventado.