«Teño máis de 70 mil libros reunidos a disposición dos lectores»

–Que foi o que o animou a abrir unha librería e, ademais, co singular sinal de identidade de estar dedicada aos libros de segunda man?

–A verdade é que, sendo eu un lector que adoitaba acudir ás librerías de segunda man, ocorréuseme abrir unha porque, en Pontevedra, daquela, no existía ningunha. A oportunidade xurdiume cando, despois de traballar doce anos como visitador médico, ao pechar a empresa para a que traballaba, xusto na crise económica de 2008, boteime para adiante e díxenme a min mesmo: pois, por que non? Así que me convertín nun emprendendor, pero nun emprendedor que fai o que sempre lle gustou. Nun principio tomeino como unha actividade para facer mentres procuraba un novo traballo, pero a librería dende un principio funcionou tan ben que, vaia, aquí me tes.

–Por certo, cantos libros de segunda man ten almacenados e a dispor dos clientes?

–Agora mesmo teño, entre os que están na librería, e os que gardo nun almacén que teño alugado, uns 70.000 volumes. Sei que é unha barbaridade, teño que recoñecelo, pero non o puiden evitar…e aínda así continúo e persisto acumulando (risos).

–E lembra cantos tiña cando os empezou a reunir ao abrir a librería?

–Empecei con 1.200 que eran, máis ou menos, a metade da miña biblioteca particular, aos que engadín uns cantos títulos máis que estaban descatalogados e que conseguín grazas a un contacto cun almacén.

–Que teñen de especial os/as clientes/as dunha librería de libros de segunda man en comparación cos que acoden ás librerías de novo?

–Que, alomenos para min, son xente máis amante dos libros. Hai xente que pasa por aquí a dar unha voltiña e, de súpeto, acontécelle como que sente a chamada dun determinado libro que o reclama, que lle « fala» e que lle di algo así como «lévame, lévame! Que che vai pagar a pena!»

–Isto tamén ten que ver con que a vida dos libros, das novidades, nas librerías de novo, son cada vez máis curtas, non si?

–Indubidablemente. Hoxe sae unha novela e, aos tres meses, desaparece dos escaparates e mais dos andeis. De feito, hai títulos aínda relativamente recentes, que resulta que só se poden atopar en librerías coma esta.

–Cales son os xéneros literarios que mellor funcionan en Cinania e, en xeral, nas librerías de segunda man?

–Por enriba de todos, a novela negra e mais o libro infantil. E a narrativa, en xeral: de feito a novela, e máis se é negra, véndese unha barbaridade, malia que tamén se está a rexistrar un aumento da chamada novela histórica. Logo tamén están os clásicos, os de autoaxuda, e incluso libros en francés ou en inglés…

–Que tal funcionan as vendas de libros en galego e cales son os autores/as, de hoxe ou do pasado, que máis lle solicitan?

–Funcionan moi ben. É certo que hai un tirón moi grande polos libros de recomendación escolar, de lecturas obrigatorias de Bacherelato ou de Secundaria. Pero tamén hai moita xente que ven buscando libros en galego, e cada vez hai máis, malia o que digan as estatísticas. Ultimamente pídenme moita novela negra en galego, de Arantza Portabales, de Pedro Feijoo, de Domingo Villar…

–Este ano, o Día das Letras Galegas está dedicado ás cantareiras e á poesía popular. Notou que a clientela pide moitos libros relacionados co tema?

–Se che son sincero, este ano noto menos que se pida esa clase de libros. Debe de ser, digo eu, que, ao non tratarse dun autor concreto, a demanda difumínase e esvaece, a xente non acaba de saber ben qué mercar. Eu son dos que pensan que habería que darlle unha volta ao Día das Letras Galegas, porque esa cláusula de que teñan que pasar dez anos da morte do autor… A min, dende longo, paréceme un pouco absurda.

–Vde. tamén é escritor: Acoden á súa librería moitos escritores?

–Algúns veñen, pero non responden ao perfil maioritario da xente que acode aquí. Pepe Cáccamo, por exemplo, pasa por Cinania de cando en vez; e un par de veces tamén veu Alfredo Conde… E hai un autor novo, amigo meu, Gabriel Romero de Ávila, que ese si que é moi habitual, e que acaba de gañar o Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil por unha novela titulada Odio; levamos aquí presentando os seus libros desde que iniciou a súa traxectoria literaria. E, por su posto, os que si veñen son autores noveis, pero eses máis ben para pedirme que poña os seus libros, case sempre autoeditados, no escaparate.

–Se lle chega un cliente dicindo que quere comprar un libro pero non sabe moi ben o quere, cal é a súa primeira reacción?

–Preguntarlle que tipo de literatura le, que foi o ultimo que leu e lle gustou… E, se non teño resposta do cliente, opto por citarlle libros que a min me gustaron.O que non fago é recomendarlle un libro que a min non me gustase.

–Cinania é unha librería moi activa. Teño entendido que enviou libros de balde a afectados pola DANA de Valencia.

–Quería mandar uns mil ou dous mil pero só puiden enviar 250, e iso grazas a uns rapaces que mos levaron ata alí. Daquela, a situación estaba moi mal, pero agradecéronmo moito. De feito, cando as cousas estean xa máis normalizadas, enviareilles máis volumes.