Doces e sólidos

Se nos preguntan por un músico que sempre foi ao seu sen arredarse do rego da conciencia, sen aparantemente pagar peaxes nin acariñar o sistema a cambio de comodidade, e se nolo preguntan sen deixarnos máis de tres segundos para contestar… de certo que Bob Dylan sería unha das repostas máis recorrentes.

Porque Dylan sempre foi ao seu, contou e cantou o que quixo e fíxoo nun momento no que as cousas que alguén dicía nunha canción podían cambiar o mundo. Agora unha película cóntanos como foron os inicios daquel cantautor ambulante en busca dun momento para poder agradecerlle a inspiración a Woody Guthrie, e na procura incesante da canción social e do respecto pola tradición da música americana e do blues.

<em>A Complete Unknown </em>pareceunos unha fantástica película para axudarnos a construir a idea dunha panorámica temporal daquela Nova York dos anos 60, nos inicios do músico, daquelas xiras compartidas con outros artistas do momento e debuxando unha formidable sensación de que no rock aínda quedaba moito que sementar, moito que sachar e aínda moito por facer.

Emocionante por momentos e cargada de liñas cruzadas con xente tan imprescindible como Joan Báez, Johnny Cash ou Peter Seeger. Un Dylan que aínda hoxe continúa a xirar convencido de que o primeiro son as cancións, a palabra e a arte implícita dun repertorio que no seu caso sempre arrisca a non ser compracente co que o público e o sistema agarda.

Nin o Nobel de literatura, o primeiro entregado a un músico na historia, foi para el argumento dabondo para pasar unha man polo lombo de alguén. Por iso presta Dylan, por libre e diferente aínda que tamén, e obviamente, por deixarnos cancións que só podería escribir unha especie de deus xograr, de músico ambulante, listo, brillante e comprometido, vivo e sempre conectado co mapa emocional dunha sociedade que tanto segue a necesitar de tipos coma el.