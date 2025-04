Caruncho, o modisto

A investigación académica en materia de moda é unha disciplina de recente creación, e certamente no século XXI está acadando moitos e asoados sucesos. Un gran número de mostras de moda ten lugar con regularidade nas principais capitais do mundo e moitas son as publicacións que celebran creadores, estilos, períodos da moda e técnicas de confección. Nomes como Balenciaga, Chanel, Dior ou Versace pertencen arestora ao imaxinario popular. O elegante estilo do modisto de Guetaria é nos nosos días non soamente materia de museo senón tamén marca de zapatillas deportivas e camisetas cheas de glamur. A inventora da roupa cómoda para a muller, Gabrielle Chanel, é tamén o símbolo do bolso máis desexado. Christian Dior está en todas as publicidades de todos os aeroportos do mundo. E mesmo a Versace téñenlle feito raps, cancións de baile, libros, filmes…, habendo hoteis co nome e o estilo da casa de modas milanesa.

Mais non todo pode ser a moda do momento nin os grandes nomes de maior sona. Así que afondando no pasado, vimos de recuperar un dos maiores modistos españois do século XX que era galego, nado na Coruña. Trátase de Enrique Caruncho Astray (1899-1985).

Enrique Caruncho foi un modisto moi celebrado no Madrid dos anos de Ava Gardner, do Hotel InterContinental, da coctelería Chicote e do restaurante Lhardy. Daquela, nos anos 50, 60 e 1970, vestiu toda a sociedade nacional e internacional dende os seus salóns de Madrid. A finais dos anos 50 e principios dos 60, a cantante Teresa Berganza mercou na casa de modas de Enrique Caruncho dous vestidos singulares que se conservan na actualidade. Un deles é un traxe de cóctel negro, realizado en encaixe; o outro é un traxe de gala vermello, realizado en la e corpo xoia bordado con contas de cristal. A fermosa confección dos dous vestidos invitou a afondar nas orixes da pouco documentada etiqueta que ambos modelos agochan: Caruncho.

Modelo deseñado por Caruncho en 1958. / Arquivo

Enrique Caruncho Astray era orixinario da Coruña, de familia acomodada, con ascendencia de empresarios en Cuba no sector dos tabacos. Estaba casado con Florinda Amat Donapetry, galega nada en Viveiro en 1906, pertencente a unha familia de industriais vasco-franceses por parte de nai e de orixe catalá por parte de pai. O matrimonio fixo o traslado a Madrid nos años 40 e instalaron o domicilio familiar na rúa Lagasca onde, segundo acredita o seu neto Enrique Caruncho Torga, a vida xiraba arredor da cultura galega.

O emprendedor modisto instalou o seu taller na rúa Velázquez cruce coa rúa Jorge Juan. Da outra banda da rúa tiña unha tenda de complementos, bisutería, panos de seda, zapatos… que se chamaba Ellas. Tamén producía tricot no número 22 da rúa e tiña outro taller na rúa Mantuano, a confección en punto era unha das fortalezas da casa de modas. No salón probaba as modelos e na primeira planta estaba o seu estudio. Toda a decoración era de estilo francés, con predilección polas cores burdeos, azul, gris e marrón.

Modelo deseñado por Carucho en 1964. / Arquivo

Foi moi amigo de Cristóbal Balenciaga e viaxaba con frecuencia a París nos anos 50. Tamén era moi amigo dos pintores Vázquez Díaz, Pedro Bueno, Mosquera e outros. Aínda que a súa clientela era esencialmente de Madrid, vendeu tamén moita seda estampada en Italia e a súa colección en Nova York.

Quizais en Galicia é más coñecido na actualidade o seu fillo Luís Caruncho, celebrado pintor xeométrico. Tamén é coñecido outro dos seus fillos que se chama asemade Enrique e laborou co pai nos salóns de moda para logo traballar como xefe de compras en Galerías con Pepín Fernández e tamén como xornalista. O celebrado xornalista de moda e de FARO Fernando Franco entrevistouno e publicou varios artigos sobre as súas visitas a Galicia con motivo do Galicia Moda nos anos 80. Estaba casado coa famosa periodista de moda, directora de moda da revista Telva, Sofía Torga. Outra filla de Enrique e Sofía é Lourdes Caruncho.