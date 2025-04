Regreso a 'O ano pasado en Marienbad'

Volker Schlöndorff, segundo asistente de dirección deste filme inclasificábel, asegurou que tivo que esperar corenta anos antes de se atrever a visionar a montaxe final. As fendas, os abismos, a textura narrativa, os retos e a incomprensión de todo o que alí se estaba a realizar incapacitouno durante moito tempo para poder enfrontarse á obra rematada. Sobre a súa cabeza pairaba o temor constante de que nalgún momento sería aniquilado pola espesura das súas imaxes.

Digamos que a partir de O ano pasado en Marienbad (1961, Alain Resnais) o público mundial dividiuse en dúas faccións: os temerosos do futuro do cinema, tal e como o concibiamos até ese momento, e os que anhelaban a pronta chegada de Jaws. Nin que dicir ten que Spielberg puxo as cousas no seu lugar e Hollywood retomou o seu poder hexemónico na industria cinematográfica. O experimento de Alain Resnais converteríase, co devir do tempo, nunha aventura para audaces.

A rodaxe de O ano pasado en Marienbad levouse a cabo entre o 12 de setembro e o 21 de novembro do ano 1960 nas seguintes residencias reais: o palacio Münchner Residenz, o palacio Nymphenburg, o palacio de Schleissheim e o palacio Amalienborg, ubicados os tres primeiros no distrito de München e o último en Dinamarca. A intención ficaba clara mesmo desde a escolla das súas localizacións. O filme non se podería encadrar nos canons do cinema social, senón que sería un exemplo de cinema de autor ou, como se denominaba naquelas datas, caméra-stylo. Se para escribir bastaba un bolígrafo (stylo), para filmar era suficiente unha cámara (caméra). O equipo —composto por máis de cincuenta persoas— asistiu a unha das experiencias máis extraordinarias da historia da Sétima Arte durante as dez semanas de illamento e frío intensos. Ninguén semellaba ter claro o tipo de historia que alí se estaba a tecer. Porén, o transo conxunto en que entraban durante os momentos de traballo era de tal magnitude que ao rematar as tomas do día todos se apuraban a buscar escusas para poder rir e distender.

Adentrámonos nun luxuoso hotel no que se aloxan un grupo de personaxes elegantes das que non sabemos nin sequera o seu nome. Un home (Giorgio Albertazzi) achégase a unha muller (Delphine Seyrig) e dille que o ano pasado se coñeceron alí e que mantiveron un apaixonado romance. Asegura que decidiran escapar xuntos, pero que ela lle pediu que esperasen un ano. Acabado o prazo, o home regresa para que a muller cumpra a súa promesa, mais ela asegura non lembrar nada do que lle conta.

A dúbida orbita ao longo de toda a metraxe. Sucederon as cousas tal e como as conta o home? Esqueceu todo a muller? Inventou todo o home para seducir a muller? E entre conversa e conversa dos amantes xorde a presenza sinistra de alguén que non cesa de espreitalos. Trátase dun individuo alto e delgado (Sacha Pitoëff), probabelmente o esposo da muller, que aproveita todas as ocasións para demostrar a súa superioridade nos xogos de salón.

Regresar hoxe en día a Marienbad, alén de tratarse dunha responsabilidade emocional para moitos de nós, supón un exercicio de memoria histórica, de reencontro cun momento fatalmente desaparecido da nosa cultura. Unha época naque os cineastas aspiraban, sen complexos, a transformar a arte cinematográfica nunha nova gramática da imaxe.

Foi o escritor e guionista de Marienbad, Alain Robbe-Grillet, quen definiu o impacto de O ano pasado en Marienbad nas xeracións posteriores: «No futuro tanto os xestos como os obxectos habitarán as imaxes moito antes de que estas se convertan en algo diferente. Continuarán inalterábeis no presente porque non terán pasado nin futuro. Morrerán os actores, a actriz, o director e mesmo o guionista, mais as imaxes ficarán, impertérritas, alleas ao tempo e ás mudanzas, aos significados provisionais e aos definitivos».

Hilario J. Rodríguez Imaxinemos un libro que puidese conter T-O-D-O sobre O ano pasado en Marienbad e que, ao mesmo tempo, incluíse unha diminuta porta a través da que cada un de nós, ao máis puro estilo Alice in Wonderland, fósemos quen de percorrer as súas estancias con liberdade. Imaxinemos que ese libro minúsculo fose unha réplica exacta daquel en que Delphine Seyrig se contempla a si mesma cara ao final da fita, cando as evidencias do seu pasado romance penetran e violentan o fotograma. El año pasado en Marienbad. Recuerdos del futuro (Providence ediciones) do escritor e crítico cinematográfico, Hilario J. Rodríguez, actúa como un foguete espacial que se impulsa e desprega sobre a nosa psique para nos revelar un planeta fílmico inédito. Mestura de ficción, ensaio, crónica, tratado científico ou memoria, salpicado aquí e acolá por fotos de potencia apoteótica, a súa lectura resulta un deleite intelectual e emocional. Esta obra de Hilario J. Rodríguez consegue, segundo as palabras do filósofo Alberto Ruiz de Samaniego, «adentrarnos nos enigmas e posibilidades hermenéuticas deste filme irrepetíbel».

