Na Sala Alterarte do Campus Universitario de Ourense pódese contemplar desde o pasado día 20 a mostra Pensamento construído, do escultor Enrique Conde. Conde crea auténticas instalacións entre o matérico e o aéreo, e por medio delas establece unha relación de cada peza e da totalidade co ámbito espacial e expositivo. Baliza todas as pezas seleccionadas e define os proxectos a partir dunha liña argumental —ese pensamento construído ao que fai mención o título—.

Deste xeito consegue ofrecer un conxunto de obras que dialogan e tamén modulan e alteran aspectos da herdanza da vangarda, con De Stijl e o construtivismo soviético como puntos referenciais, aínda que non exclusivos, aos que acrecenta unha sutileza, nos seus requitandos acabados, froito dunha técnica artesanal, de carpinteiro, que fai que o material básico -madeira- ofreza as súas virtudes naturais.

A escultura de Enrique Conde chama a atención, a primeira vista, pola materialidade depurada, mais sempre estas formas están rexidas na súa concreción por unha vontade e unha análise conceptual, un fenómeno que se vai perfilando de maneira cada vez máis evidente a medida que un enxerga o conxunto de obras.

Sitúase, pois, o artista no ronsel dunha tradición da modernidade, a que fixo do desenvolvemento da arquitectura e a escultura moderna, en boa medida, a historia dunha utopía construtiva e en moitos casos tamén dunha utopía social, mais tamén desde unha actitude que se liga ao popular polo seu respecto ao traballo artesanal.

Outra perspectiva da exposición. / Mani Moretón

A arte Enrique Conde ten un selo propio que incide na investigación de xinea intelectual, con notábel sensibilidade co uso e fruición do material, movéndose dentro de coordenadas conceptuais, mais con manifesta liberdade, reelaborando os presupostos construtivos, mais sen renunciar de ningún xeito a eles, coa forma e a súa análise como resortes fundamentais do seu proceso creativo, tendo o tratamento do material unha importancia decisiva.

Podemos, entón, percibir como o artista conecta con moitos aspectos do desenvolvemento da arte internacional das últimas décadas, pero sen ningunha concesión á moda, o que explica o radical rigor –case ascético rigorismo- e a carga reflexiva que teñen todas as súas pezas, un rigor que se proxecta na técnica e soporte e no seu substrato referencial. Artistas como Malevich ou Tatlin representan ben estas ligazóns, mais en Enrique Conde sempre achamos este mundo referencial reelaborado con obras cheas de profundidade conceptual e de grande liberdade formal.

O resultado final é definido como unha multiplicidade de ligazóns, nun proceso que non se constitúe nunha simple continuación da herdanza vangardista, senón que permite establecer unha tensión, da que xorden determinadas peculiaridades, como pode ser a delectación no material ou o tendencia cara a unha captación sensual dos aspectos físicos do obxecto artístico ou mesmo a emoción e o lirismo que deitan moitas das obras nas cales o fío de aceiro e o vimbio, conseguen unha intensa forza evocativa.