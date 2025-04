O soño de Narciso

Anda Narciso deambulando, farto de vida. Non é unha presenza escindida nin desordenada; é unha realidade psíquica vigorosa, un marco conceptual da contemporaneidade. Narciso tomounos e asolaga o presente cos seus sentidos. Atopámolo en todo: multiplícase na proliferación excesiva da imaxe, nos xogos ante o espello das cámaras, nas preocupacións estéticas do corpo, en cada escaparate, nos esforzos por maquillar a realidade, musitando palabras que prometen xuventude eterna. Pero tamén está nos mecanismos de defensa da consciencia, alimentando negacións, esas tendencias tan nosas, as das transgresións do que necesariamente somos con intencións sen futuro que nos someten emocionalmente.

Cada negación ten hoxe a súa conceptualización patolóxica. Negámonos a durmir, a disfrutar, a comer, a sorrir, a descansar, a aceptar, a envellecer… Envellecer, un tormento que non defrauda, e que provoca a máis rebelde das negacións sobre os irremediábeis efectos do tempo, unha rebeldía sen causa ningunha sobre o que ten que ser.

Hoxe utilízanse moitos conceptos psicolóxicos para menosprezar «narcismo». Un deles, para falar de arrogancias, egocentrismos e vaidades diversas, pero o certo é que hai moito narcisimo en nós dende case o nacemento. Ao pouco de chegarmos ao mundo, a primeira operación psicolóxica está unida a un movemento narcisista que nos permite percibirnos separados do entorno, independizados dese universo materno para establecer un límite entre o que é dentro de min e o que é fora. Comeza alí un longo camiño de construción identitaria que non sempre conclúe nesa imaxe perturbadora da hipertrofia do eu que está na mente de todos cando pensamos no «narcisimo».

Pero a traxedia do pobre Narciso, manipulado polos caprichos deses deuses que non nos miran, distantes, dende o ceo senón que se inmiscen nas mesmas vísceras do corpo, ten un sentido de advertencia sobre cousas sublimes como o amor.

Non todo o que se considera sobre os mitos dá conta dos seus significados porque os mitos non son un conxunto de imaxes extravagantes e incoherentes e, aínda que se colocan nunha perspectiva ordenada na construción do pensamento, aliñados coa relixión e mais a ciencia nunha visión evolutiva, este é un ordenamento que non se corresponde coa realidade na consciencia. De feito, os mitos son irrealidades reais na dimensión simbólica da mente e non desapareceron coa evolución do pensamento científico. O ordenamento referido é produto dun artefacto mental que constrúe unha cronoloxía histórica da que non participa a dimensión simbólica da consciencia. Por iso hai moito logos no mito e moito mito no logos. Dúas formas de contar: a ciencia conta ordenando e o mito conta emocionando, é unha ferida directa no sistema límbico.

Pero aínda estamos cubertos pola sombra da ilusión de obxectividade, construíndo a idea de que o produto do pensamento e máis fiábel que calquera outra fonte. O pensamento ten uns limites enmarcados nas propias estruturas mentais sen ningunha garantía fóra desta realidade, un sistema debilmente preparado para protexerse dos seus propios nesgos. Postos a observar, os mitos definen moi ben os nosos conflitos e os máis existenciais non seguen o curso do tempo para transformarse. Os mitos non envellecen igual ca nós, morremos e seguen aquí, mentres a ciencia enrédase nas súas provisionalidades.

Están porque se dirixen a constantes existenciais. Narciso advirte sobre o abismo mortal dunha mirada volta cara a si mesma, suxeita pola identificación coa imaxe nun repregue que impide a mirada do outro. Non compredemos o seu nefasto destino. Narciso non despreza o outro, non se pode desprezar a quen non existe. Para el, o desprezo é tan imposibel como o amor. Sigmund Freud di que quen ama empeña unha parte do seu narcisimo pero Narciso non ten ningunha oportunidade. Mós, polo menos, estamos advertidos.

