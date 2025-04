O labirinto circular máis grande de Europa é galego

No Baixo Miño atópase un dos conxuntos máis importantes de arte rupestre ao aire libre de Europa. Trátase das pedras talladas do Monte Tetón, na parroquia tomiñesa de Tebra, onde hai centos de gravados da época do Calcolítico-Idade de Bronce; é dicir, de hai uns catro mil anos. No mesmo concello, rico en monumentos naturais, existe tamén un deses lugares que desafía o paso do tempo e esperta a imaxinación, onde maxia e lendas danse a man.

A Pedra Furada, na parroquia de Figueiró, coa súa silueta en forma de arco que observa o horizonte, é un auténtico portal místico deses que abren o paso ao outro mundo, parecido ao que ocorre en Portalén, no Monte Seixo da Lama. Un limiar entre o terreal e o sobrenatural.

Empezando polo Monte Tetón, as insculturas prehistóricas agrúpanse en dúas estacións principais: a das Portaxes e a de Real Seco, que inclúen todo un repertorio iconográfico que vai desde as formas cuadrangulares ás circulares, pasando por figuras animais ou humanas e combinacións esquemáticas. Formado por dezaoito círculos e cun diámetro de case dous metros e medio, o petróglifo das Portaxes está considerado un dos máis grandes de Europa no seu xénero. Este afloramento granítico é o que presenta unha maior cantidade de gravados, incluíndo escenas de equitación ou figuras humanas.

A trescentos metros desta grande estación rupestre aparece outra, a de Real Seco, da cal se di que alberga o labirinto circular máis grande de Europa coa súa formación de aneis concéntricos de 3,50 metros de diámetro. Está situada a case 400 metros de altitude, o que permite unha magnífica panorámica do val de Tebra e do concello de Tomiño, con Portugal ao fondo. E de amplo horizonte é tamén a vista que ofrece Pedra Furada, xa na parroquia de Figueiró, onde se venera a San Campio, que conta cun santuario visitado por miles de fieis. Preto deste templo atópase o barrio de Muíños, de onde parte o roteiro cara á roca, cun interesante miradoiro dun e outro lado do Miño e con penedos de caprichosas formas que aumentan o misterio deste monumento natural. Trátase dunha formación de xisto que, ao longo de millóns de anos foi modelada por procesos xeolóxicos e erosivos.

Vista da Pedra Furada. / Arquivo

O cume bifúrcase á esquerda cunha zona de miradoiro desde a que en días despexados se ve a Serra da Arga e as poboacións fronteirizas situadas á outra beira do Miño como Vila Nova de Cerveira, Lanhelas, Vilar de Mouros ou Seixas, ademais de Tabagón, Goián ou Figueiró na propia ribeira galega. A man dereita é posible achegarse ata a gran roca que dá nome ao lugar, situado na Serra do Argallo e para o que existe un roteiro sinalizado.

Co seu ollo aberto permanentemente, a pedra está chea de lendas asociadas. Din que en noites de lúa chea adquire un brillo etéreo e ábrese simbolicamente para revelar segredos antigos de sanación e adiviñación. Outros relatos afirman que a Pedra Furada foi en tempos remotos lugar de encontro de poboadores que rendían culto ás forzas da natureza. Esta «xanela ao outro mundo» intégrase de maneira harmónica na contorna rochosa e verde de Tomiño, onde cada pedra parece contar a súa propia historia. É un desas paraxes da Galicia encantada que aglutina recunchos de culto, restos megalíticos, pedras sacras e seres do máis aló.

Tanto ao baixar como ao subir é posible gozar dos moitos elementos que aparecen nun traxecto que une o sacro e o profano. Desde fontes a lavadoiros tradicionais, cruceiros, muíños e petos de ánimas. No centro da parroquia, en Figueiró, destaca o cruceiro da Praza de San Martín, un artístico conxunto arquitectónico esculpido por un canteiro de Gondarém en 1877. Na parte superior aparece dun lado a Virxe, mentres que no outro está labrada a imaxe de Cristo crucificado, toda ela dunha soa peza. Fronte ao cruceiro sitúase o santuario de San Campio, levantado en 1804 cunha notable influencia portuguesa no seu estilo arquitectónico.