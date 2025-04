O trauma por unha casa

Non se sabe moi ben como se coñeceron Mies Van der Rohe e a señora Edith Farnsworth. A historia compartida polos expertos, case desexosos de emparellalos máis adiante na historiografía do asunto, é que foi nunha festa en Nova York a finais dos anos 40.

«Mies», nome curto co que xa o coñecemos na actualidade, xa acadara un nome en Alemaña, antes da Segunda Guerra Mundial. Alá fora director da Bauhaus, logo da saída doutro gran arquitecto do Movemento Moderno, Walter Gropius, en circunstancias ben difíciles para a expresión dunha arquitectura que procuraba modernidade para a persoa do século XX, mentres naquel país gobernaba un réxime que procuraba o escravismo desa persoa naquel mesmo século. Van der Rohe xa fixera obras como a Vila Tugendhat, en Brno, hoxe República Checa, unha vivenda rotunda onde destaca o invernadoiro entre o cristal e a fachada da casa, e a peza de ónix alaranxada, case marmelo; ou, en España, o pavillón español en Barcelona para a exposición universal de 1929. O sombreiro de Afonso XIII e aqueles vehículos, carruaxes a gasolina, non encaixaban ben no paradigma da pureza e brancura moderna.

Pero en América, a señora Farnsworth quería unha casa. Unha casa nun terreo en Fox River, en Plano, Illinois. Unha versión menos romántica atestemuña que decidiu por escoller a Mies como arquitecto despois de inspeccionar varios perfís do Museo de Arte Moderna (MOMA) daquela Nova York burbulleante da posguerra mundial. Edith Farnsworth desexaba unha casa á última do movemento moderno, e entre 1945 e 1951 foi concibida e construída unha vivenda de vacacións naquela finca ao carón dun río. A casa é o exemplo máis fulcral da Modernidade en arquitectura no século XX. Con todos os seus acertos en comprensión da forma e da beleza clásica e todos os seus defectos de edificio-manifesto, invivible, como declarou a propietaria. E é que coa obra de Mies comezou o pesadelo de Farnsworth.

A casa destaca pola súa estrutura minimalista e pola súa integración coa natureza. Está elevada sobre pilotes de aceiro, cunha planta rectangular completamente aberta, pechada por paneis de vidro que permiten unha conexión visual constante coa contorna natural. A súa estrutura basease nun esqueleto de aceiro pintado de branco e un uso extensivo do vidro, o que lle dá unha aparencia liviá, case flotante. A disposición interior é fluída, sen muros que dividan os espazos, o que reflicte os principios do movemento moderno: funcionalidade, pureza formal e simplicidade. A vivenda é de concepto aberto. Isto é, toda a vida circula ao redor dun núcleo da casa formado polos baño e as zonas de almacenaxe, que conforman un cubo de madeira ao redor do cal se van dispoñendo as áreas de descanso, comida ou lectura. Non hai paredes, só as de cristal que permiten ver a paisaxe e actúan de pública membrana entre o fóra e o dentro.

Farnsworth chegou a dicir que se sentía «como un animal» dentro daquela vivenda sen cortinas, sentándose observada (malia ser unha finca privada enorme, sen posibilidade de acceso do público). Así, a señora Farnsworth declarou que non podía convidar xente, xa que si tiñan baño pero non un cuarto propio, ou sequera durmir tranquila na época estival, xa que as ventás eran o lugar favorito duns mosquitos que no verán abrollaron do seu agocho para habitaren os elegantes ventanais da casa. Digamos que non se trataba tampouco dunha finca totalmente habitable.

Edith Farnsworth fixo o que puido, fracasou e tivo que escapar á súa vila italiana para non volver á súa casa en Illinois. Tratou de decorar aquel fogar de vacacións con mobles amables dun estilo relaxado, de palla, que hoxe vencellamos ao adxectivo midcentury, dun estilo semellante ao dos irmáns Eames; tratou de humanizar o espazo: alfombras, plantas. Edith quería colonizar a súa casa: aquela fría e distante caixa fermosa, paradigmática dunha vivenda que, como todo o idealismo moderno, preponderou naquel momento o manifesto sobre a práctica.

Unha batalla xudicial A Casa Farnsworth, obra mestra de Ludwig Mies van der Rohe, foi tamén protagonista dun conflito legal entre o arquitecto e a súa promotora, Edith Farnsworth. A relación entre ambos comezou cun alto grao de confianza. Porén, co avance do proxecto, xurdiron friccións, especialmente polo custo da construción, que duplicou o orzamento inicial. Farnsworth acusou a Mies de neglixencia profesional, criticando a falta de funcionalidade dalgúns espazos e a escasa protección fronte ás inclemencias climáticas, ademais do encarecemento da obra. Pola súa banda, Mies alegou que ela estaba ben informada do deseño e dos custos, e que os problemas xurdiran por un cambio de actitude da clienta. En 1953, ambos levaron a disputa aos tribunais. A señora presentou unha demanda contra o arquitecto, e el respondeu cunha reclamación por pagos pendentes. O tribunal desestimou a maior parte das acusacións, mais a relación quedou completamente rota. A polémica arredor da casa Farnsworth exemplifica o conflito entre a visión estética dun arquitecto e as necesidades prácticas do cliente. A pesar do litixio, a vivenda converteuse nun símbolo da arquitectura moderna e nunha icona do estilo internacional.

Suscríbete para seguir leyendo