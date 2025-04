«Granell é o artista galego que representa o surrealismo en estado puro»

Doutora e Estudos Literarios e especializada nas relacións entre literatura, arte e moda, Blanca Paula Rodríguez vén de publicar Arte dexenerada galega (Galaxia), premio Manuel Murguía de Ensaio, e libro no que aborda as obras de Granell, Colmeiro, Maruja Mallo e Luís Seoane.

–Como xurdiu a idea de escribir este libro e por que elixiu Vde. precisamente estes catro artistas: Luís Seoane, Mario Granell, Maruja Mallo e Manuel Colmeiro?

A idea xurdiu a partir da miña curiosidade pola arte dexenerada na Alemaña nazi, que xa explorara coma docente de secundaria en varias ocasións. Os artistas escollidos obedecen ao meu interese particular, en principio, pola obra de Maruja Mallo, que posteriormente puiden vincular con Granell, Seoane e Colmeiro, atopando neles catro personalidades artísticas moi diferentes e complementarias que viviran situacións similares, tiñan inquedanzas intelectuais e políticas moi arraigadas e atoparon na expresión plástica unha vía de escape frente a unha realidade moi adversa.

–Efectivamente, a expresión arte dexenerada foi a «escusa» que utilizaron os nazis e mais os fascistas no século XX para queimaren literalmente moitas obras de artistas de vangarda. Por que recorreu a esta expresión para titular o seu libro?

Penso que, ademais de ser unha expresión impactante e moi relevante dende o punto de vista histórico, é un concepto que debe ser implementado na visión artística das correntes excluídas polo fascismo da España franquista. Non debemos obviar que o franquismo non foi só unha ditadura, tamén deben recordarse as súas raíces fascistas e o seu talante ultranacionalista que excluía calquera vangarda que puidera percibirse coma unha influencia foránea que corrompese a pureza da plástica española.

–Está claro que na obra de Mario Granell e Maruja Mallo, a pegada surrealista, e a vangardista en xeral, abrangue cáseque toda a súa traxectoria. En que etapas artísticas é mais patente o surrealismo en Luís Seoane e Manuel Colmeiro?

Eu non falaría de surrealismo en Seoane. El era un pintor moi apegado á realidade, mais experimentador da forma e vinculado ao cubismo e, dende logo, demasiado galeguista como para apegarse ao credo surrealista. Colmeiro penso que é un pintor onírico, máis na liña de Chagall que dos surrealistas militantes de Breton. Tampouco Maruja era unha surrealista pura; deviña demasiado independente e nunca quixo estar no grupo como tal, a pesar da admiración que por ela sentía Breton – quen, incluso, comprou a súa obra Espantapájaros-. O único xenuinamente surrealista é Granell quen, ademais, sempre se declarou como tal.

–En que medida influiron a Guerra Civil e mais o exilio nas obras destes catro artistas?

Foi decisiva. Ou marchar ou sufrir cárcere ou a morte. Maruja e Granell tiñan vínculos co POUM. Seoane era un galeguista militante que veu como encarceraban e axusticiaban o seu cuñado. Colmeiro denunciou, en colaboración con Pimentel, a feroz represión da posguerra. Tiñan todas as papeletas para non sobreviviren ao réxime fascista. No exilio atoparon novas vías de expresión e novas fontes de inspiración para despregar a súa creatividade.

–É curioso que a Luís Seoane se lle dedicase hai anos un Día das Letras Galegas. Coida que é unha especie de materiaa pendente a reivindicación da súa obra plástica?

Dende logo. Pero a súa obra é moi multidisciplinar. Este ano, o día das Artes Galegas é para o seu amigo e colaborador Isaac Díaz Pardo. No futuro será para Seoane. É unha conmemoración relativamente recente. Todo chegará.

–O curioso de Maruja Mallo é que se tardou moitos anos en coñecer e recoñecer o valor e a importante dimensión das súas obras. Acaso dálle por pensar que o feito de ser muller foi a causa do seu esquecemento artístico?

Pode ser un elemento a ter en conta pero non creo que sexa o factor primordial. Ela foi amplamente recoñecida durante os anos vinte e trinta polos seus coetáneos como o seu rendido admirador Gómez de la Serna, o seu mentor Ortega y Gasset ou os seus amigos Federico García Lorca e Salvador Dalí. O seu exilio condenouna ao olvido en España. Foi a política, sobre todo, a que a levou ao ostracismo pero sempre foi unha das artistas máis recoñecidas da Xeración do 27 ata o punto de falarse dela como pintor, en masculino, como signo de respecto cara a súa figura e a súa obra.

–Se tivera que sinalar o artista galego surrealista por excelencia, elixiría a Mario Granell?

Dende logo, Granell é o surrealismo en estado puro. El mesmo díxoo textualmente: «Eu nacín surrealista.»

–É posible entender a arte destes catro artistas se non se sitúan no seu contexto histórico?

Penso que non. Ningún artista pode entenderse fóra dos códigos culturais e da mentalidade da época que lle tocou vivir. Os xenio son tal porque anticipan o futuro, e esa capacidade fai deles uns visionarios.

–Literatura e artes camiñan xuntas ao longo da Historia. Unha pregunta persoal: Cre que é a literatura un dos factores máis importantes que inflúen na arte ou, polo contrario, é a arte a que maiormente inflúe na literatura?

Penso que se retroalimentan. Pero tamén creo que outras disciplinas como a bioloxía, a física ou a psicoloxía inflúen na arte da escritura e na arte plástica. A arte é un catalizador de coñecementos e ideas e tamén unha fórmula de transgresión. Por iso é perigosa e por iso é tan importante coñecela e aprender a descifrala.

