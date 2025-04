Bernardino Graña, dramaturgo

O teatro galego, un estudo pioneiro de Manuel Lourenzo e Francisco Pillado publicado en 1979, contén unha táboa cronolóxica que aínda hoxe ten un enorme valor na hora de situar os textos nos seus contextos. Posteriormente, en 2000, Pedro Pablo Riobó, no volume O teatro galego contemporáneo (1936-1996), completaba a mirada diacrónica achegando novos datos de moito interese. Con esas dúas ferramentas é máis doado establecer a significación dalgunhas pezas que saen do prelo en momentos en que os referentes eran máis ben escasos nun país onde a literatura de expresión galega confrontábase cunha ditadura pouco amiga doutras linguas.

O número moi reducido de textos dramáticos publicados en galego nos cincuenta e nos primeiros sesenta é moi sintomático da realidade en que se encontraba o xénero. O primeiro dos decenios remata coa presentación de Vieiro choído (1957) de Xosé Luís Franco Grande e Don Hamlet (1959) de Álvaro Cunqueiro, mentres o segundo principiaba coa edición en Portugal da Traxicomedia da noite dos Santos (1960) de Otero Pedrayo, o Auto do Mariñeiro (1961) de Manuel María, e 20 mil pesos crime (1962) de Bernardino Graña, que naquela altura publicara Poema do home que quixo vivir (1958). Méndez Ferrín, no seu magnífico De Pondal a Novoneyra (1984), refire algunha relación do poemario coa Escola da Tebra, movemento no que sitúa a Manuel María, quen como dramaturgo, ademais de numerosos «autos» nos que reivindica unha dramática de cerna popular, publica en 1968 Barriga Verde, que supoñía unha homenaxe a José Silvent Martínez, pioneiro do teatro de obxectos en Galicia.

Esa liña de creación, asentada na tradición oral, é a que desenvolven textos nos que emerxe a figura dun dos seus personaxes preferidos, O Sinfarainín, un cínfano moi ousado que se sitúa en primeira liña da acción nas pezas Don Sinfarainín contra Don Perfeuto (1973) e Os burros que comen ouro (nunca cabalos serán) (1992), gañando con esta última o Premio Abrente de textos dramáticos en 1979. Os dous foron incluídos, con Lobísimo do saco, no volume Tres titiritadas (2015), que no título expresa ese vencello cun teatro popular de bonecos, os «títeres de cachiporra» de Federico García Lorca, no que se potencia unha mirada crítica á realidade social, coa que trasladar ao lector determinados valores.

Noutra dirección hai que situar 20 mil pesos crime, que cabe relacionar co grand-guignol e o folcdrama, co drama de suspense, intriga e misterio, e mesmo co drama existencial. Acerta Riobó ao salientar a orixinalidade da peza, pois malia estar baseado na coñecida historia de Lisabetta da Messina, que Bocaccio presenta como quinta novella da cuarta xornada do Decamerón, Bernardino Graña recrea o engedello con parámetros autóctonos e actuais.

Na súa versión italiana, a historia conta que os irmáns dunha rapaza matan ao seu mozo, e este, mentres ela dorme, dille onde está soterrado, polo que a moza recupera a cabeza do amado que deposita nunha maceta na que planta alfábega. Graña sitúa a acción nunha aldea mariñeira e reproduce con precisión o ambiente abafante e opresivo dunha sociedade patriarcal na que as relacións están marcadas pola violencia verbal e física e polas paixóns desatadas e incontroladas, mentres os personaxes deixan ver un mundo interior escuro e arrepiante que agochan tras das poucas palabras que lles escoitamos dicir. Na mellor tradición do thriller, xa desde o inicio vanse formulando un conxunto de incógnitas que manteñen a tensión da lectura ata o último dos cinco cadros. Un texto polo que non pasou o tempo. Un clásico que reclama a escena con urxencia.

Xograría No prólogo a Os burros que comen ouro, Bernardino Graña, en liña con propostas similares de Manuel María, defendía os usos teatrais da festa popular, especialmente das vinculadas con fitos do ciclo anual, como poidan ser Entroido e Maios. Reclamaba tamén a figura dos xograres, que recitaban e montaban as súas farsas e burlas polos camiños, traendo e levando todo tipo de historias, sucesos e rexoubas. No texto antedito, o autor, segundo confesión propia, parte dun motivo de El Patrañuelo (1567), de Joan Timoneda, recreado na «patraña» ou «novelle» número seis, que o dramaturgo valenciano tomara de fontes en linguas italianas. Na escolla da materia dramática, Graña pon en valor esa mesma tradición, botando man de materiais presentes na tradición oral, que andaron na boca de menestreis, contadores e outros animadores de pazos, rúas e prazas, recuperando ademais o verso como recurso, sen caer nos vedraños enxebrismos que tanto se estilan hoxe en día. Tampouco nunca esqueceu trasladar na súa obra dramática ideas e valores que paga a pena considerar para termos un mundo un pouco mellor.

