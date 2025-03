Ronseis de esperanzas

Ferrín, titán das letras con obra tan colosal como erudita, ten realmente un só volume no marco do ensaio literario. Refírome ao 'De Pondal a Novoneyra' (1984), dedicado aos seus exalumnos asasinados polo franquismo Reboiras e Baena. Na ampla articulística florecen textos de expresión ensaística, como os recompilados arestora por Alvarellos sob motivación Rosalía-Castelao, pero como historia da literatura, non ten par.

Neste manual difundiuse a etiqueta «Xeración do 25». Con ela refírese aos poetas nados entre 1895-1909, que el personaliza entre Aquilino e Pimentel. Que dous grandísimos poetas e cal inxustamente esquecidos! Ademais suxeita esta etiquetaxe en tres puntos contextuais: a revista Ronsel, o Seminario de Estudos Galegos (SEG) e o Partido Galeguista (PG).

Esta denominación tomouna das letras exiliadas. Na obra 'Presencia de Galicia en México' (1954), promovida polo Padroado da Cultura Galega do Luís Soto dínamo bolxevique, recóllese o artigo do musicólogo Xesús Bal y Gay «La generación gallega de 1925». A explicación da escolla é complexa como os criterios que a definen.

O inicio é Ronsel (1924), unha preciosa revista da amada e lonxíncua Lugo. A empresa fíxose grazas a Correa Calderón, Pimentel e o citado Bal. Sob o selo de «Ronsel», o músico publicou Hacia el ballet gallego, cunha clara vontade provocadora co fin de esboirar cunha concepción oxidada da música tradicional, en particular dos coros. Lembren tamén a cordial desputa epistolar do Castelao con Manuel Antonio en caso semellante.

De esquerda a dereita: Aquilino Iglesia Alvariño; Luís Pimentel; Evaristo Correa Calderón. / FdV

A opinión axiña espertou resposta entre epígonos do rexionalismo reseso. El Pueblo Gallego, impreso en Vigo ao coidado do futuro presidente do Goberno republicano Portela Valladares, acolleu liñas de significado intenso como espello desa tensión produtiva. Bal resumía a idea: «Por donde entró a Galicia lo universal poderá y deberá salir lo gallego hacia el resto del universo». Sentenza coicindente co lema «Galiza, célula de universalidade» asumida polo PG.

A relación de integrantes incluía pintores como Maside, filólogos como Moralejo, escritores como Dieste ou arquitectos como Constantino Candeira (quen puxo nome ao pailebote do Manuel Antonio De catro a catro), amén desoutros membros do SEG coma Filgueira, Bouza Brey…

Bal pousa o acento no contacto daquel estudantado tanto cos mestres noveis (rompendo a estúpida distancia académica entre dicente e discente) como coa vida rural dunha Compostela hoxe pouco recoñecible por mor da voracidade especulativa. Onde foron as tascas e taberniñas da Compostela rúa longa en verso de García-Bodaño? Cáseque todas pechas.

A Xeración do 25 nucléase arredor do lume das vangardas. Pintores, escritores ou músicos en disposición de pensar Galiza en termos de modernidade e transgresión. Ese ímpeto que Bal acuña en «la juvenil actitud» de acordo coa «responsabilidad de gallegos».

Permítanme, en troques, citar algúns apuntes de autores desta xeración alén do vangardismo. A poesía amatoria e erótica de Blanco Amor, 'Ars Amandi'. Versos pouco coñecidos porque, como dixo o propio autor en frase moi atinada, a literatura galega é «de cintura pra arriba». Citaría tamén versos de posguerra de Bouza Brey, rosaliano indispensable.

De colofón: entre os libros vellos que gardo comigo están a primeira edición das 'Nenias' de Aquilino e 'Barco sin luces' de Pimentel, editado por mediación de Dámaso Alonso (tamén logrado poeta) quen o prologa con palabras precisas. Retornen a eles, léanos en alto, pronuncien cadenciosamente, poñan na sala alento e as letras a levitar.

Xusto nas 'Nenias' Aquilino deunos versos de contudencia visual, encofrado lírico, densidade plástica. Lean os dedicados a Castelao ou Pondal e saiban que nese libro inclúe poemas a membros da Xeración do 25 coma Manuel Antonio, Amado Carballo e, como non, Pimentel.

Destinos diverxentes

As vidas dos fundadores de Ronsel diverxeron tras a guerra. Correa Calderón publicara xusto no 25 o «Manifesto a nova generazón galega», participara nas andainas dos bohemios vangardistas de Madrid e militara no galeguismo na capital española, ao fundar a arredista Mocedade Céltiga, abrigo político de Fermín Penzol. En xullo do 36 entrégase ao falanxismo con escritos ditirámbicos.

Bal y Gay encargouse dos eventos culturais na Residencia de Estudiantes, tamén Madrid. Alí namórase de Rosa García Ascot, discípula de Falla, pianista de vangarda e alta capacidade (interpretada en gravación pola viguesa Paula Ríos). Exiliados en México, foi mestre, conferenciante, xornalista, compositor… Amigouse con Stravinsqui e deixou un popular estudo sobre Chopin e Debussy. A parella abriría unha galería de arte. Retornarían no 65 malia fixar residencia en Madrid, punto no cal morren.

Pimentel quedou en Lugo. Somatizou o medo. O conxunto lírico 'Cunetas' (léase!) son descargas sobre a fraxilidade do ser humano, contra a pequenez do inocente e cotián. O inédito 'Diario dun médico de garda' ardeu tras o asalto á editorial Nós do Casal fusilado.

Ese libro foi resurrecto en formato póstumo: 'Barco sin luces'. Pimentel, tras o triunfo franquista en Lugo, mudara de residencia porque nesa rúa sentía as descargas de fusís contra os republicanos presos na cadea. Hoxe ese espazo conta cun memorial das vítimas.

Suscríbete para seguir leyendo