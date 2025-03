Libros destacados da semana

Sen concesións nin artificios

Colle, corta, limpa, corta

Oriana Méndez

'Cortar pescado en Manila', o novo poemario de Miguel Rodríguez Monteavaro, gañador do XXII Premio de Poesía Afundación, preséntanos a voz dun peixeiro que sobrevive á rutina laboral e á violencia sistémica.

A partir deste personaxe, constrúe unha narración fragmentaria que se move entre a crónica do traballo, a alienación da cidade e unha interioridade que se manifesta, as máis das veces, a través da propia brutalidade do oficio. Desde esa perspectiva, a cidade de Manila é tanto un espazo protagonista como un estado mental que amplifica esa violencia.

Monteavaro desenvolve un escenario evocador onde a luz, os cheiros e a precariedade endémica remiten ao imaxinario asiático dun realismo áspero e brutal, próximo ao do cineasta Kim Ki-duk. «En Manila as cousas non son doadas», advírtese no primeiro poema, e desde aí a fronteira entre o podre e o fresco, a vida e a morte, dilúese nunha atmosfera de soidade e frustración que impregna os versos.

Pola súa banda, a linguaxe destaca pola contención e polo uso do distanciamento como efecto poético. A violencia preséntase cunha frialdade que intensifica o seu impacto: «teño un machete e unha navalla, que non uso, / pero que gardo no peto por se fose preciso». O ritmo, por veces mecánico, reflicte a alienación e a rutina do protagonista: «respiro. respiras. estas miñas tesoiras son opacas, / pero cortan sen mandarlles.» Un pulso case reiterativo que quere lembrar á novela 'À la ligne. Feuillets d’usine' ('En cadea. Apuntamentos da fábrica'), de Joseph Ponthus, pola súa capacidade para capturar a deshumanización do corpo sometido á repetición do traballo manual.

Outrosí, o poemario xoga coa percepción do lector e fainos entrar na mente dun protagonista marcado polo embrutecemento. Deste xeito, a escena en que o peixeiro abandona por un intre a peixaría para ir ver o solpor introduce unha pausa que contrasta coa crueza dominante, pero a realidade impón a súa lóxica: cando regresa, o establecemento foi saqueado. Sintetízase, así, a esencia do poemario: a exploración dunha vida marcada pola repetición e a desesperanza, onde a cidade e o traballo atrapan e consomen.

'Cortar pescado en Manila' afástase do lirismo convencional para construír unha voz propia que equilibra a narratividade e o abraio, ofrecéndonos un corte limpo na realidade, unha fenda desde onde observar o mundo sen concesións nin artificios.

Cortar pescado en Manila (2025) Autor: Miguel Rodríguez Monteavaro, Vigo Editorial: Afundación Precio: 18 euros

Actualidade dunha clásica

Realidade, fantasía, parodia

Xosé Feixó

'A abadía de Northanger', que hoxe presenta a Editorial Galaxia en tradución de María Ramos Salgado, foi escrita por Jane Austen (Steventon, 1775 – Winchester, 1817) aos 23 anos, sendo a súa primeira obra, e chegando a ser considerada a primeira grande escritora en lingua inglesa, unha das máis lidas, recoñecidas e levadas ao cine, considerada unha clásica, e aínda de actualidade.

Non obstante, esta obra foi publicada postumamente. Por esta razón presenta características diferenciais co resto da súa obra. Así, sendo unha novela gótica, protagonizada por unha rapaza fantasiosa ávida de aventuras e á que a súa familia pretende casar ben, vive obsesionada con pantasmas, castelos encantados, misterios e segredos, chegando a ser, coa súa trama, divertida e irónica a un tempo, e entendida como unha sátira sobre os prexuízos e crueldades da sociedade da época.

Catherine, a protagonista, convidada polos Tilney, que a convidan a ir a finca familiar, Northanger Abbey, vai alá crendo que, como nas novelas góticas, vai atopar unha casa escura, antiga, misteriosa...

Deste xeito, Austen aproveita para contrapoñer as diferenzas entre realidade e fantasía, pero dun xeito paródico, para amosar as carencias e debilidades da novela gótica, comezando porque a heroína é unha rapaza normal, de clase media, e continuando polo romanticismo que nelas transcende. Imprescindible para os seus seguidores.

A abadía de Northanger (2025) Autor: Jane Austen (trad. María Ramos, Vigo) Editorial: Galaxia Precio: 19,47 euros

Fonotáctica dos sons

Desde a alma

María Navarro

Anxo Iglesias explora en 'Tacón, punta, tacón' as potencialidades que ofrecen as palabras dunha forma extraordinaria; aproveita a fonotáctica dos sons, desbarata a posición dos morfemas, retorce ao máximo as relacións sintácticas e semiotiza a asociación das verbas enriquecendo semanticamente a expresión para presentarlles aos lectores e ás lectoras un volume excepcional que prenderá no maxín dos receptores dende o primeiro verso no que a alusión ao universo nos mergulla nun planeta único e nun recanto feliz.

Con versos curtos, con xogos de analoxías, cunha sinxeleza ben traballada e unha boa dose de imaxinación remata con eficacia os poemas, demostra así que a riqueza das palabras é infinita e que a maxia da linguaxe permite modificacións substanciais no proceso de comunicación, tan importante en tempos volátiles coma os actuais.

As mulleres, a natureza, o deporte, a música, as festas, a comida, o baile, a lingua, a esperanza convértense en motivos poéticos e sobre eles artella con enxeño versos, coplas, rimas, estrofas e xogos de palabras que desfiguran a expresión e crean composicións fermosas, rabiosas, sentidas, doídas capaces de nos transportar a mundos onde o espazo, o tempo, a lóxica e o sentido común réxense por leis propias que non perden de vista a vida, o agarimo, a melodía e o desafío como actitudes ante o pensamento rigoroso e a expresión elegante que xorde de alá do fondo da alma, do corazón e da cabeza.

Tacón, punta, tacón (2025) Autor: Anxo Iglesias, Vigo Editorial: Xerais Precio: 12,30 euros

Metáfora do remanecer

Convidando a soñar

Rafael Fernández Lorenzo

Nada hai nada máis profundo que a uniformidade gris do mundo. Porén, a introdución paulatina dos dentes de león actúa como as faíscas na escuridade, sinalando o inicio dunha transformación. Cunha estrutura baseada no número sete, Ledicia Costas reforza a sensación cíclica e máxica.

A temática da cor non é só visual, senón tamén simbólica, suxerindo que o mundo non só se enche de cores, senón tamén de vida. Así, a cor convértese nunha metáfora do remanecer e da diversidade. Cabe mencionar de paso, que as ilustracións de David Sierra conxugan e acáenlle á perfección a esta enxeñosa historia. O uso de elementos simbólicos, como os dentes de león (asociados á esperanza e á resistencia), a pesca (metáfora do esforzo por atrapar o imposible) e o biscoito (unha solución inesperada e creativa) engaden profundidade á narración, permitíndolle ao lector mergullarse nun mundo cargado de significados.

Resulta básico nesta historia o papel conferido aos soños. Mentres que a realidade da protagonista é rutineira, o seu mundo onírico está cheo de posibilidades. Os soños son unha vía de escape, pero tamén a ferramenta coa que poderá cambiar o mundo. Hai ao mesmo tempo un vínculo, un nexo de unión entre a vella pescadora e a natureza. A súa relación co bosque, coa chuvia e coas cores suxire unha harmonía entre o ser humano e o medio. A terra non responde de inmediato, pero cando o equilibrio se restablece ,os dentes de león florecen.

A parte final do relato introduce un elemento temático común nas narracións mitolóxicas: a transcendencia da protagonista, que pasa a formar parte da lenda, desaparecendo nun recóndito lugar, adquirindo un carácter divino. Ademais, o feito de que exista un premio ou gratificación ao final da historia, conecta cos contos tradicionais, nos que os esforzos e desafíos superados teñen sempre recompensa. 'Sete dentes de león' de Ledicia Costas, non só nos convida, entón, a soñar. O volume depréndenos tamén que os soños, con paciencia, enxeño e perseveranza, poden converterse en realidade

Sete dentes de león (2024) Autor: Ledicia Costas/David Sierra, Vigo Editorial: Xerais Precio: 13,25 euros

