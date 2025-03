Letras que ouvean

Estes días pasados aprobouse unha emenda legal pola que o lobo deixou de ser especie silvestre en réxime de protección especial e, polo mesmo, un animal que ha de ficar fóra do catálogo español de especies ameazadas.

A medida, abondo polémica, evidencia a complexa convivencia de humanos e lobos nas nosas terras, sempre na procura dun equilibrio non exento de temores e desconfianzas que, como non podía ser doutra maneira, se viron reflectidas na mitoloxía e nas narracións das xentes dende tempos ben recuados. Un interese que, por certo, volve estar de moda coa chamada Nature Writing ou Liternatura, un tipo de escrita moi demandada, que ten no reino animal o seu obxecto e sentido.

Aínda que a figura do lobo e as súas transformacións poden rastrexarse xa na epopea de 'Gilgamesh' do segundo milenio a. C. (onde este heroe se nega a permanecer cunha muller logo de que convertese a súa antiga parella en lobo), para a cultura mediterránea son os relatos da mitoloxía grecolatina os que fundan a nosa tradición, principalmente na figura da loba Luperca, amamantadora dos célebres irmáns Rómulo e Remo, fillos de Rea Silvia e do deus Marte e lendarios fundadores da cidade de Roma. Un protagonismo, por certo, que tamén ten o lobo noutras mitoloxías próximas a nós, como a nórdica, onde o inmenso lobo Fenrir, fillo do deus Loki e da xigante Angur, temible pola súa ferocidade, permanece atado no fondo dos abismos ata o día do Ragnarok, a batalla da fin do mundo na que será liberado e acabará con Odín.

Tamén no mundo da fabulística clásica este ser ouveador representou o arquetipo da astucia e do ser ameazante e así Esopo (VI a. C.) recorreu a el para transmitir ensinanzas en textos ben coñecidos como «O lobo e o cordeiro», «O lobo con pel de ovella», «O can e o lobo» ou «A grúa e o lobo».

O mundo medieval non deixou tampouco de ofrecer memorables mostras de literatura lobeira. Velaí a historia de Bisclavret, o cabaleiro normando que se transforma en lobishome, tal como nos conta un famoso lai de María de Francia escrito no século XII. Ou as aventuras de O raposo Renarte e o lobo Grisengrín, anónima colección de aventuras tamén dos séculos XII-XIII que amosa a rivalidade de ambos animais.

Agora ben, aínda que a presenza do lobo na escrita occidental atravesou todas as idades, foi a partir do XIX cando con máis profusión se publicaron textos nos que este mítico animal foi o protagonista absoluto. Neste sentido, aínda que os exemplos poderían multiplicarse exponencialmente, conformareime con amentar só algúns ben significados que forman xa parte das lecturas de moitas xeracións. O primeiro deles é 'O libro da selva' (1894) de Rudyard Kipling. Certamente, o personaxe principal é o neno Mowgli, mais cómpre lembrar que é criado por unha manda de lobos liderada polo inesquecible Akela e que a estrutura social e as decisións dos lobos determinan o destino do pequeno humano.

Outro exemplo é 'Cairo branco' (1906) de Jack London, novela que protagoniza un lobicán e que nos conta a súa vida dende o nacemento ata a domesticación final, ofrecendo mil aventuras nas que o seu instinto e a relación coas xentes entran en conflito, nunha inacabable loita entre o salvaxe o civilizado.

Non menos lembrado que os anteriores é 'O lobo estepario' (1927) de Hermann Hesse, novela na que este animal funciona como unha metáfora da pugna interna do protagonista, Harry Haller, que se debate entre a súa faciana civilizada e o seu lado salvaxe e instintivo.

Remato con outras dúas narracións nas terras nórdicas: 'O lobo gris' (1922) de George Marsh, ambientada no Canadá, onde un lobo gris lidera unha manda de conxéneres que ten que sobrevivir tanto ás amezas naturais como ás humanas. E 'Lobos do norte' (1930) de William Byron Mowery, onde outro lobo líder loita nas chairas árticas pola súa supervivencia e para gañar un lugar dentro da manda.

Fillos de Licaón Un capítulo propio dentro das historias de lobos confórmano os relatos de licantropía, que nacen na mitoloxía grega coa lenda de Licaón, o fillo de Pegaso que enfadou a Zeus por querer enganalo e que foi castigado por este a converterse en lobo xunto aos seus fillos. O relato, que contou nas 'Metamorfoses' (I d. C.) Ovidio, inaugurou unha longa e vizosísima tradición que nos legou notables títulos sobre todo a partir de mediados do século XIX. Entre eles, e por citar só un par dos máis recoñecidos: 'O home lobo de París' (1933) de Guy Endore (que a crítica ten denominado «o Drácula dos homes lobo») e o celebérrimo relato «O lobo-home» (1947) de Boris Vian, cos inmorredoiros Denisse e o Mago de Siam como protagonistas. Na literatura galega, o lobishome é un personaxe de abondosa presenza tanto na tradición oral coma na escrita. Nesta última, a referencia clásica inaugural é sen dúbida 'O lobo da xente' (1925) de Vicente Risco, mais nos últimos anos teñen cultivado con acerto esta liña Xosé Miranda en 'Pel de lobo' (2002), Alfredo Conde en 'Romasanta. Memorias incertas do home lobo' (2004) ou aínda Paula Carballeira en 'O lobishome de Candeán' (2009).

