Indie made in USA

Como resultado do ancestral enfrontamento que creatividade e capital adoitan escenificar desde, practicamente, o mesmo día no que naceu o cinematógrafo —«Non a quero boa, quéroa o martes» era a concepción do negocio para a Warner—, tivo lugar hai cen anos o nacemento da «United Artists», a produtora fundada por Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford e David Wark Griffith, coa intención de controlar os seus propios intereses en vez de someterse aos mandatos comerciais dos grandes estudos. Foi a primeira ocasión na que unha serie de cineastas propoñía implantar un modelo alternativo aos ditados de Hollywood, abrindo así unha disputa que cada certo tempo volvería repetirse.

Anos despois, en 1945 Frank Capra organiza a produtora Liberty Films xunto con, nada máis e nada menos, que George Stevens e William Wyler. No seo desta empresa, Capra é quen de rodar It’s a Wonderful Life (1946). Por estraño que pareza, e aínda que hoxe en día sexa un clásico eterno do Nadal, no seu momento a longametraxe non logrou evitar a caída de Liberty Films.

Coa Guerra Fría, as listas negras propiciadas polo maccarthismo acantoaron certos cineastas a traballaren na clandestinidade dos pseudónimos ou, no seu caso, nas marxes da industria, como aconteceu con filme revolucionario Osal da terra(Salt of the Earth, 1953), de Herbert J. Biberman, rodado na fronteira mexicana e posta en pé por francotiradores do sistema que, malia os boicots acontecidos, acabou sendo un éxito de público. Neste mesmo período, en Nova York irrompe o movemento coñecido como New American Cinema Group, baixo o paraugas da revista Film Culture, que dirixe Jonas Mekas, e que en 1960 lanza o seu manifesto fundacional baixo o lema: «non queremos películas rosas, senón da cor do sangue». Realizadores como John Cassavetes, Shirley Clarke ou o propio Mekas aportan a frescura que Hollywood pretende recuperar con grandes superproducións que intentan contrarrestar a competencia do formato televisivo. Porén, a Escola de Nova York actúa como detonante de todo o cine independente que se materializa no resto do país, un movemento underground destinado a ser consumido entre minorías nos cine-clubs ou as Art Houses.

A finais dos anos sesenta, e inspirados polos novos cines europeos —Nouvelle Vague francesa, Neorrealismo italiano ou Free Cinema inglés— Hollywood cedeu o cetro a unha xeración de novos cineastas que, sen subverter ao cento por cento os postulados da industria, procurou quebrantar as fórmulas tradicionais da narrativa clásica cun estilo máis persoal ou experimental. Directores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, William Friedkin, Brian de Palma, George Lucas e Steven Spielberg impuxeron unha pegada autorial que contradicía o concepto de produto industrial que as grandes compañías se negaban a desterrar. Secasí, a travesía desembocou en filmes «mega-exitosos» que, aínda que resulte paradoxal, acabaron fortalecendo as estruturas da industria.

Este ano, a bandeira do cine independente volveu ondear no alto da torre de marfil de Hollywood grazas a Sean Baker, cineasta, guionista e produtor de New Jersey que co seu último filme, Anora —gañador tamén da Palma de Ouro en Cannes— se adxudicou os dous premios máis emblemáticos que concede anualmente a Academia. Cunha narrativa realista, tanto desde o punto de vista argumental como formal, e cun repertorio de protagonistas máis preto da cor de sangue que da cor rosa que mencionaba Jonas Mekas, Baker logrou poñer o foco unha vez máis nun cine que, en tempos de crise do discurso oficial, adoita aparecer como alternativa fresca que, porén, máis que un movemento rupturista, acaba sendo unha corrente revisionista.

