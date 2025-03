Carmen,Carmen

Este ano estamos a conmemorar un fito cultural de grande sona: o triplo aniversario de 'Carmen'. Escrita en 1845 e publicada en 1847 na Revue des deux mondes, a novela de Prosper Merimée leva a termo unha recreación dunha historia que lle fora contada ao autor francés, durante unha visita a España, pola condesa de Montijo.

Merimée organizou o relato en tres partes: na primeira, o narrador coñece a Don José, un exmilitar navarro que acaba como bandido logo de desertar do exército por amor. Na segunda, relata a desgrazada historia de cómo Don José coñece a Carmen, unha fermosa xitana. Namorado dela, abandona o exército para facerse bandoleiro. Achégase, entón, á cuadrilla dun delincuente chamado El Tuerto quen, dito sexa de paso, vén ser o marido de Carmen. Esa xuntanza é tolerada por Don José até que desafía por ciúmes o El Tuerto e remata por asasinalo a coitelo nunha pelexa. Logo Carmen emparella cun toureiro chamado Lucas, e Don José, devorado outra volta polos celos, remata por asasinar a Carmen. Tempo despois, cheo de remordimento, entrégase á xustiza para ser condenado a morte.

Na terceira parte da novela, Merimée, describe o estilo de vida, a linguaxe e mais os costumes dos xitanos.

A figura de Carmen inspira o libreto da ópera homónima que foi estreada na Ópera Comique de París nen 1875. Ese mesmo ano tivo lugar o pasamento do seu compositor, Georges Bizet (1838-1875). O libreto foi escrito por Ludovic Halévy e Henri Meilhac e ten partes faladas, ademais das cantadas.

'O toureiro morto' / Manet (1864)

É unha ópera en catro actos que incorpora algunhas variantes respecto á novela. A narración concéntrase e aparece a personaxe de Micaela así como referencias á familia de Don José, evidenciándose o traballo como cigarreira de Carmen. A personaxe do toureiro toma relevancia e leva por nome Escamillo. O que non modifica a ópera é o tráxico final da heroína, encarnación do ideal feminino de liberdade e sensualidade.

Foron moitas as cantantes que encarnaron o rol de Carmen máis, sen dúbida, quen foi escribir un antes e un despois na historia da ópera, esa vén ser a mezzosoprano española Teresa Berganza que aportou a literalidade ao xeito de cantar o papel. Como ela mesma respondía ao recibir os parabéns polas súas actuacións, «eu soamente cantei o que escribira Bizet». Antes de Berganza as formas vulgares e mais o canto forzado caracterizaba as interpretacións das cantantes que facían de Carmen. Despois de Berganza, a súa exemplar versión e mais as súas clases maxistrais axudaron a comprender a personaxe dun xeito máis correcto.

Neste 2025 son moitas as cidades que recordan a Carmen. En Sevilla, onde transcorre a acción da ópera, hai previstas mostras e representacións da ópera na Universidade e no teatro de La Maestranza. En Las Palmas de Gran Canaria programan Carmen no Teatro Pérez Galdós. París, Londres, Nova York… son cidades onde tamén resonará este ano o trala lala laralá de Carmen.

A herdanza No tempo da publicación da novela e da estrea de ópera había un gusto polo español en Francia. A emperatriz Eugenia de Montijo puxo de moda o abano, a mantilla e mais o mantón. Tamén os pintores sentiron interese polas artes e a cultura españolas. Édouard Manet retrata o famoso toureiro morto en 1864. E tamén pinta o retrato de Lola de Valencia en 1862. Canto á sombra de Carmen, esta é moi longa. A novela 'La tribuna' de Emilia Pardo Bazán (1883) trata a loita das cigarreiras na fábrica de tabacos da Coruña. O filme de 1926 'Carmen', protagonizado por Raquel Meyer é unha homenaxe ao tándem Merimée-Bizet. O filme de Marlene Dietrich, titulado 'O demo é muller' (1935) e o filme de Sara Montiel titulado 'Carmen la de Rond'a (1959) son outras tantas variacións da temática. A bailarina Maya Plisetskaya no ano 1967; o grupo Olé Olé no ano 1983; o músico Malcolm McLaren en 1984; o bailarín Antonio Gades en 1983 recibiron asemade a sombra inspiradora de Carmen.

