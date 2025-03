Cancións sen anestesia

'Look up' é título do novo traballo discográfico de Ringo Starr. Con 84 anos no seu DNI pero con, probablemente, 50 menos nun evidente resultado sonoro e tímbrico que o deixa de novo coma un gran músico e vocalista moito máis aló de ser un lendario Beatle. Nun estado de forma realmente chamativo e cun aspecto, e aparente forma física, que poñen en evidencia as leis do avellentamento humano, Ringo continúa teimudo nese seu xeito de transmitir enerxía positiva e erguer o símbolo da paz e do amor aló por onde pasa.

No disco, coidado ata o límite e cun gusto exquisito na produción e os arranxos, déixanos cancións tan sobresaíntes como «Breathless» ou a extraordinaria «Look up» que rotula o labor. Cancións extremadamente luminosas na que os ecos dos ritmos sureños da América máis profunda, xunto co country, deixan ver ás claras moitas desas referencias que o de Liverpool confesou escoitar na casa desde que era ben cativo. E así, e nese desafío temporal, aí continúa a xirar na metade dos seus oitenta coa súa marabillosa All Starr Band co único compromiso de facer o que lle peta e como lle peta sen demasiadas concesións a nada que non sexa o compromiso coa súa música.

No traballo cun socio de luxo, Joseph Henry ‘T-Bone’ Burnett, productor de Dylan e tamén socio de Costello nos The Coward Brother, que escribiu para Ringo unha colección de cancións destinadas a deixarse enchoupar da vitalidade que semella non renderse nunca. «Non mires abaixo, o futuro nunca chega e o pasado é pasado». Ringo é presente, un Beatle, unha luz que non se extingue, un músico único e xeneroso.