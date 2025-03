Ollos alleos,ollar de noso

No Museo do Mar de Vigo pódese contemplar até o 18 de maio unha escolma de 50 imaxes realizadas en Galicia por Nicolás Muller (Oròsháza, Hungría, 1913-Llanes, Asturias, 2000) un fotógrafo húngaro formado no influxo da Bauhaus e o construtivismo cun percurso vital que o levou desde o seu país natal até Francia, Marrocos e a Península Ibérica, fuxindo da Segunda Guerra Mundial, e que acabou morando na parte final da súa vida en Asturias.

A exposición está centrada nos traballos realizados por Muller nos anos 60, cando recibe a encomenda de levar a cabo fotografías para unha serie de libros ilustrados que tiñan como finalidade a captación da variedade de paisaxes e culturas peninsulares. Alén da documentación de monumentos e edificios abondo coñecidos, a encarga requiría o achegamento a escenas da vida cotiá en aldeas, vilas e cidades.

A mostra en Vigo

A mostra que se pode contemplar en Vigo revisa, pois, o traballo realizado en Galicia por un creador cun labor que está á altura dos mellores fotógrafos documentais do pasado século. Estamos perante un artista que foi elaborando un relato que desvela a súa ollada, fondamente humanista, sobre as xentes traballadoras e a a realidade natural, en especial na selección presente agora no Museo do Mar, a súa conexión coas xentes do mar que o fotografo captou sobre todo nas Rias Baixas da década dos sesenta.

Conjunto de religiosas de excursión en el Islote de Hilario, en las Montañas del Fuego, antes de ser declarado Parque Nacional de Timanfaya (1974) / N. Muller

A súa produción caracterízase por unha ollada ao mesmo tempo distanciada e afectiva a respecto dos temas captados, moitas veces populares: traballo, oficios, lecer e costumes e por medio deles procura un vieiro propio desde a perspectiva estética, que acabou por situalo como unha figura relevante dentro da fotografía da súa xeración. As súas imaxes dos sesenta dan testemuño da variedade humana e paisaxística, e por mor da súa mirada tamén se percibe a mudanza na sociedade, o xurdimento dun usos sociais en proceso de transformación, que non impedían o mantemento das formas tradicionais da vida do pobo, perante esta realidade a súa intención salienta fundamentalmente por achar o común denominador do humano.

Retrato de un pescador en Vigo en los años 60 / N. MUller

Mais este mundo que encontra non é simple resultado dun estilo, non quere nunca ser alleo ao real, sempre o plasma desde un fondo respecto co medio, lonxe de calquera afectación e cun extremo rigor formal, un rigor procurado realizando unhas fotografías que lonxe dunha utópica obxectividade procuran a maior integridade e honestidade posíbel. Hai moito de exploración dun territorio, como recolección dunha memoria visual, un punto de vista claramente individual mais que mantén o respecto fondo polo captado. Partindo destes postulados, constrúe imaxes elaboradas e de composicións perfectamente equilibradas, dentro da aparente simplicidade, como se poden observar nas súas fotografías de meniños ou traballadores.

Ambientes mariñeiros Salienta pola intensidade de visión e polo coñecemento das calidades do medio fotográfico, cun respecto absoluto polo oficio e polo obxecto a fotografar, sen facer uso de procesos de manipulación. O resultado é unha estética propia, con persoais encadramentos, baseada nos motivos captados e na captación do intre preciso, resaltando a solidez das formas, utilizadas como elementos significantes. Este criterio é seguido no tratamento das escenas de ambiente de traballo e na captación dos momentos de sociabilidade, resaltando a homoxeneidade ou o carácter contrastivo das situacións. Porén, estas imaxes son sempre realizadas desde o rigor, un aspecto que o fotógrafo semella considerar ineludíbel á hora de abeirar o seu traballo, sen que o inmediato e o sentido da oportunidade xornalística poida limitar o valor estético e a capacidade de comunicación que toda obra debe tamén presentar para se converter nun elemento con capacidade de plena comunicación. Neste sentido a súa vontade semella querer captar os seres humanos no momento emocional respectando a realidade presentada.

Suscríbete para seguir leyendo