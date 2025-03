O pai de Cortegoso

Os feitos centrais da última obra de teatro de Santiago Cortegoso, Reconversión (Eds. Positivas), aconteceron hai máis de corenta anos e supuxeron un fito na historia recente de Galicia, pero deixaron un rastro moi feble no noso campo cultural. Se voltamos a vista cara atrás, a imaxe daquela época que promoven as institucións centrais e autonómicas caracterízase polo triunfalismo democrático, a aceptación entusiasta do réxime de liberdades e o boom libidinal das movidas madrileña e viguesa. A obra de Cortegoso, pola contra, devolve ao primeiro plano as loitas sociais e laborais que ateigaron Galicia a consecuencia das políticas de desmantelamento industrial do goberno de Felipe González. Principalmente alicerza na biografía do pai, un antigo técnico de Ascón, o estaleiro vigués máis afectado polo desmantelamento, e localiza a historia no eixo Domaio-Vigo.

Para aproximármonos inicialmente ao trasfondo histórico da obra, cómpre lembrar o cerco político co que se debatían os traballadores e as traballadoras das industrias desfondadas, a agraria, a pesqueira, a láctea e, sobre todo, a naval. Fernández Albor dominaba a Xunta de Galicia e Manuel Soto, a alcaldia de Vigo. A relación que ambos mantiñan co goberno central obedecía á maquina bipartidista posta en marcha coas eleccións do 82. É dicir: o do partido opositor atacaba; o do partido gobernante amparaba. Porén, ambos políticos coincidían en que a reconversión era un rito de paso infranqueable. A clase obreira galega debía de sentirse no corredor dunha Casa dos Espellos cando un líder de AP se adhería á convocatoria dunha folga e, por outra banda, un alcalde do PSOE declaraba no xornal do día seguinte que dita folga de nada ía servir.

Dramatugo Santiago Cortegoso / Iñaki Abella

O cadro completábano unha base de 170.000 parados e reducións de persoal brutais que, a mediados dos oitenta, fixeron de Galicia unha das CC.AA. máis agoniadas polo desmantelamento xunto con Euskadi. Paralelamente, a vella CEE non deixaba de facer presión sobre o goberno español para que estremase as políticas de reconversión, e o goberno español transixía sen reparos. Algúns gobernantes mesmo exteriorizaban unha insensibilidade social ata entón inconcibible. Para facérmonos unha idea, abonda citar os despropósitos de Solchaga, tales como «La mejor política industrial es la que no existe», ou os comunicados televisivos cos que Felipe González pretendía convencer de que «la reconversión no destruye puestos de trabajo». Ao mesmo tempo, intuír a toda a xuventude de Madrid bailando e esnifando no Rockola xeraba un contraste ferinte.

En medio deste panorama, malia todo, producíronse algunhas excepcionalidades sorprendentes. No 84, por exemplo, a INTG impulsou as primeiras tres folgas xerais en chave nacional e, amparada escepticamente polos sindicatos maioritarios, estendeu por toda Galicia unha fumareda de camaradaxe e solidariedade coma non se vira dende o 72. En Reconversión, non obstante, Cortegoso prefire referir un pequeno milagre acontecido no 85, xa coas portas de Ascón a piques de pechar definitivamente. O milagre en cuestión implicou uns cantos encapuchados e captou a prensa internacional. Tal e como se recrea ao final da obra, os traballadores da factoría secuestraron o catamarán que comunicaba Vigo e o Morrazo para faceren un tour polos estaleiros da ría e que os demais compañeiros se solidarizasen con eles. Pasaban dous días da Noite de Reis. Camiño do estaleiro de Barreras, irrompeu unha patrulleira da Armada e unha lancha da Comandancia de Mariña que lles impediu continuar o avance; non obstante, os traballadores zafáronse delas, desembarcaron nun recuncho de Meira, mesturáronse cunha multitude de simpatizantes e volveron a casa sen que as autoridades os puidesen identificar. Entre eles, claro, o pai de Cortegoso.

A posta en escena Nas representacións de Reconversión, orquestradas pola compañía Ibuprofeno, interveñen Cortegoso e outros sete actores e actrices que, cada certo tempo, intercalan números musicais e deconstrúen o espazo escénico. O elemento central da escenografía é un andamio que se pode manipular para esquematizar distintos ambientes, dende un bar até unha cadea de montaxe; detrás do andamio, albíscase un percheiro ao que os personaxes acoden a cambiarse, e nun recanto, un foco que apunta cara ao andamio e ás veces redirixe Cortegoso. Segundo a posta en escena, o exercicio de memoria biográfica e social que propón Reconversión non consiste en reconstruír un pasado distante, tal e como faría unha proposta realista, senón en construír un pasado alleo. En termos históricos, implica que o noso presente se atopa fondamente escindido do pasado representado na obra e que, polo tanto, o único xeito verosímil de achegármonos a dito pasado require de todo un proceso de bricolaxe. Esta escisión sinala a dificultade do Cortegoso-autor e do Cortegoso-personaxe para acceder á vivencia histórica do pai de ambos. Ao mesmo tempo, se amplificamos socialmente a perspectiva dos Cortegosos, a escisión sinala o límite da memoria institucional da postransición: un xigantesco horizonte de andamios.

