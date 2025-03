Na arte, non todo vale

Non é algo novo. John McCarthy acuñou o termo en 1956: Intelixencia Artificial (IA). En 1941, Isaac Asimov xa establecera nos seus libros as tres leis da robótica e, en 1950, propúxose o ‘Test Turing’, unha proba para determinar se unha máquina podía ter un comportamento similar ao dun humano. Claro que, naquel momento, a IA estaba lonxe de inmiscirse nos terreos da arte. Pensalo é case como ler unha novela de ciencia ficción, xénero que non ten por obxecto dar respostas (calquera semellanza coa realidade sería pura coincidencia), senón formular preguntas e abrir un abano de posibilidades.

«Os poucos disidentes que quedamos somos os artistas», afirma José Antonio «Kako» Castro Muñiz, Vicedecano de Relacións Internacionais na facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. A conversa xira, precisamente, arredor dos límites da IA na creación artística. Un tema candente debido ás incesantes preocupacións do sector. «As autoras e autores quedamos sempre no último lugar», sinala Paula Cheshire, ilustradora e deseñadora gráfica pontevedresa. «Parece mentira, sendo os principais responsables da creación, que se nos teña tan pouco en conta para calquera toma de decisións arredor da nosa propia obra».

O dilema

Pero, cal é a problemática exactamente? «Un ordenador sen datos, non aprende», prosegue o profesor. «Esa é a queixa dos artistas: colgan as súas obras na rede e logo hai un tipo que cun programa xera unha app que se nutre desas imaxes para crear outras novas». Así, a tamén ilustradora Inma Hortas comenta que «as IAs xerativas fan uso deste traballo para entrañar os seus modelos e facer negocio. Temos que poder negarnos a que utilicen as nosas creacións se así o consideramos».

A Ilustradora Paula Cheshire / Fdv

No mes de xaneiro, o Ministerio de Cultura retirou a tramitación dun real decreto de licenzas colectivas para a IA xerativa, coa vontade de emprender un proceso de diálogo co sector cultural. Con todo, a panorámica é complexa. «A nivel lexislativo, o caso da IA lembra os comezos de Internet: non había unha regulación e iamos improvisando sobre a marcha», comenta o avogado Daniel García (Rúa Avogados). «Agora mesmo, ten dúas limitacións: o dereito á imaxe/honor e a propiedade intelectual. So pode estar protexido aquilo que nace do ser humano». Porén, iso no é suficiente: hai unha liña moi delgada entre a inspiración e o plaxio.

En palabras de Paula Cheshire,»ir na procura de inspiración é algo inherente ao ser humano. Serve para atravesar, co noso propio filtro persoal, a realidade; e interpretar o que nos rodea: natureza, música, arte, cómics, series... O plaxio está carente de creatividade, é unha sorte de cadáver exquisito co traballo dos demais. O que fan as IAs». Deste xeito, o debate continúa mentres a IA recupera a vella cuestión: que é a arte? «Pretendemos sensibilizar a opinión pública de que non todo vale. Unha IA non garante un resultado artístico. A arte é outra cousa: innovación, creatividade, investigación, tratar os temas propios da arte...», reflexiona Kako Castro. Con todo, non sempre é tan sinxelo de discernir. «Estamos nun ‘terreo de territorios difusos’. Ás veces, fáltanme criterios para avaliar os traballos dos alumnos porque desafían a non-arte».

O profesor, especializado en artes gráficas, xa traballara co dixital nun tempo que define como «o Pleistoceno dos ordenadores». Así, ten claro que, «se ben Internet dotou os artistas de moitas posibilidades», a problemática da IA é diferente. «Afonda na precariedade do sector (moitos deseñadores son despedidos e substituídos por esta tecnoloxía) e promove á explotación», comenta Paula Cheshire. Pola súa banda, Inma Hortas é máis optimista: «Os meus clientes valoran o que teño que dicir e a conexión que se xera entre seres humanos que crean. Aí, a IA ten a batalla perdida». Esa «sociedade do futuro» prevalece no aire, mentres esta tecnoloxía lévanos a unha certeza ineludible: non todo vale, aínda que todo se cobre.

Alén dun bit «Creo que o futuro se dirixe a determinar se unha obra está feita enteiramente por IA», comenta Daniel García. «A dúbida inicial era se o propio prompt (o texto que se facilita para xerar unha imaxe) valía como actividade creativa». No referente ao seu emprego, Paula Cheshire é clara: «Que mérito ten escribir un par de palabras e darlle a un botón? Se eliminas os procesos, que consegues? Algo sen importancia». Unha cousa é crear a «obra» enteiramente por IA e outra utilizala como axuda para tarefas rutineiras. Neste sentido, ofrece moitas posibilidades aínda por explorar. «É unha ferramenta como calquera outra, o uso que se lle dea depende da persoa», observa Aurora Román, ilustradora. Pese a todo, «existe o medo a ser substituídos por algoritmos e máquinas». Neste panorama infinito, Kako Castro lembra a imposibilidade de que unha máquina pense alén dun bit, a unidade de información máis pequena. «Mentres teña esa limitación, nunca será como o cerebro humano con todos os seus matices e experiencias». A produción das IAs é moi ampla. Agora ben, a arte debuxa novos horizontes, cun ritmo propio, deténdose a pensar en medio do acelerado bulicio actual.

Suscríbete para seguir leyendo