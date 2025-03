Libros destacados da semana

O misterio e a fe que nos acompaña

Escribo estas liñas aínda marabillado por un libro que resulta auga nova dentro do ensaio actual. Nova, en tanto que vén dun lugar coñecido e a súa frescura aleda o espírito. Devoción, de Pablo d´Ors, editado por Galaxia Gutenberg e traducido con brillantez por María Fe González Fernández, é un libro do século XXI sobre a mística eterna, o grande misterio do rezo e da entrega ao divino, que supón un sui generis fóra do común, atractivo e moi ben explicado.

O ensaio trasládanos ao percorrido dun pelegrín do leste de Europa que, sen determinar con exactitude o lugar exacto (máis alá de deducir que falamos de terras próximas a Rusia, da Ucraína, pola alusión a Kiív) dános a coñecer diversos personaxes, ao xeito dun Ulises camiño dunha Ítaca radicada no seu amor a Cristo, na súa devoción e na súa relación coa transcendencia. Ao xeito dos ensaios clásicos, este circuito de crecemento espiritual é pretexto para unha reflexión posterior de d´Ors, ensaísta brillante, que comeza confesando que a súa práctica actual de meditación é esencialmente a mesma que cando era un mozo estudante de teoloxía e recitaba a oración daquel pelegrín. Xeitos como a xaculatoria (ou mantra), o corazón e o silencio contemplativo son princiais nun libro que nos reconcilia coa transcendencia e non coa inmediatez, que calma o espírito e desborda beleza, pura beleza na súa proposta de escrita, cousa non moi común na posmodernidade. O autor destaca a importancia da «oración de Xesús» como un elemento central desta tradición. A exploración do papel do mestre, a importancia da Palabra e a lectura e a diversidade espiritual son tamén advocacións propias do saber o budismo zen, o ioga e a filosofía perenne como fontes das que aprendeu. D´Ors propón así unha «meditación integral» que incorpora a sabedoría de diversas tradicións. Hai, tamén, unha visión da devoción como algo activo: a devoción non se presenta como un mero sentimento, senón como unha práctica constante que implica escoitar, poñerse en camiño, buscar un mestre, cumprir preceptos e dedicar tempo a Deus e aos demais.

O ensaio ten na súa palabra a mesma fluidez que no seu contido, cousa que lle debemos agradecer tamén á tradutora, María Fe González, recoñecida nas nosas letras polo seu incansable traballo, traendo ao galego a autores como T. S Eliot, Mary Wollstonecraft, Mary Beard, Margaret Cavendish, Jonathan Swift ou Laurie Lee, entre outros. Esta lograda tradución, elegante e honesta, xunto coa coidada edición de Galaxia Gutenberg fan deste libro un dos imprecindibles do 2025.

DEVOCIÓN (2025) Autor: Pablo d´Ors (trad. Mª Fe González Fernández), Barcelona Editorial: Galaxia Gutenberg Precio: 15,10 euros

Intrigante historia

Tensa e intensa

Xosé Feixó

A educación dunha marquesa, de Frances Hodgson Burnett (Manchester 1849 - Nova York, 1924), publicada por Aira Editorial, en tradución de Mariña González Rodríguez, é un acerto de edición e unha recomendable lectura para quen aínda non se achegase a esta moi interesante autora, que comezou a escribir de nova e nunca o deixou de facer.

Cando un comeza a ler esta novela («Unha muller que leva unha saia feita a medida que debe durar dous ou tres anos aprende rápido a protexela das salpicaduras e a manter as súas pregas coma novas. Aquela mañá, durante o seu fatigoso paseo baixo a choiva, Emily Fox-Seton fora moi coidadosa e regresaba a Mortimer Street igual de impoluta que cando marchara») percibe de inmediato que queda atrapado nunha intrigante historia e nunha linguaxe doada que o obriga a non deixar a lectura. Romanticismo e trama retratan a protagonista desta obra mestra, de bo carácter e incansable, que, pese a ser de liñaxe nobre, e dadas as súas circunstancias, debe dedicarse, para gañar a vida, a coidar das vidas dos demais; pero iso mentres no coñeza o marqués de Walderhurst, membro destacado da alta sociedade británica de finais do século XIX. Así, a través dos ollos da narradora, que, de xeito contrario á protagonista, non cre nos contos de fadas e analiza a crúa realidade, créase esta novela tensa e intensa, romántica e pouco sentimental, da que tanto se pode aprender.

A EDUCACIÓN DUNHA MARQUESA (2025) Autor: Frances Hodgson Burnett, Allariz Editorial: Aira Ed. Precio: 18,95 euros

Ficción e intrahistoria

Nos entretecidos de Castelao

María Navarro

As personaxes de ficción abandonan as súas obras e convértense en narradores en Castelao segundo Rañolas, un volume asinado por Marilar Aleixandre que vén de publicar Galaxia na colección Costa Oeste no ano do rianxeiro e cando a editorial celebra tamén o seu 75 aniversario.

Ademais da intervención dun dos protagonistas de Os dous de sempre escoitamos as voces de Peito de Lobo de Retrincos, Pimpìnela de Os vellos non deben de namorarse ou Melchor de Cousas, entre outros, todos eles achegan a súa visión do seu creador e a través de todos eles coñecemos a intrahistoria, é dicir, as motivacións reais e/ou imaxinarias que levaron a Castelao a deseñar os seus textos.

Trátase dunha ficción que permite analizar o pensamento, as actuacións e mesmo as circunstancias que rodean as creacións literarias de modo que nunha sorte de metaliteratura que estimula a curiosidade do lector ao presentar dunha forma moi novidosa a obra literaria tentando referenciar os mecanismos da ficción en si mesmos, saberemos que lle pasou pola cabeza ao escritor cando concibiu a obra.

E se a intervención das personaxes serve para entender o proceso de creación, a reprodución de textos orixinais e as ilustracións que o artista deseñaba constitúen probas dialóxicas dun discurso que mantén unha actualidade total, por iso, resulta tan atractivo o volume que nos ocupa para coñecérmonos o que dixo Castelao e o que pensan del os demais.

CASTELAO SEGUNDO RAÑOLAS (2025) Autor: Marilar Aleixandre, Vigo Editorial: Galaxia Precio: 14,50 euros

Unha misión enmascarada

Trapecistas espías

Pilar Ponte

O pequeno circo Vanaclocha vai facendo parada en multitude de localidades cara ao sur da Península. Este é o principal argumento de Xibraltaria, contada en primeira persoa polo xefe de pista do circo. Mais este circo é un tanto especial, non porque non teña un trapecista, un domador ou unha muller forzuda como os da época, senón porque detrás das luces de cores acocha unha encomenda de vixilancia por parte do Directorio –unha organización que vela polos intereses de Galicia– sobre xenerais que se presume que poidan estar a preparar un novo pronunciamento nos últimos anos da Segunda República española.

Así, o persoal do circo distribúese entre os artistas verdadeiros e os tapadiños, estes últimos, infiltrados que pouco teñen que ver coa vida nómade do devandito espectáculo pero que se teñen que afacer a el para non destapar a verdadeira ocupación e misión, como por exemplo o gaiteiro -O Betanceiro-, que ten que perder a vertixe e facerse cargo do trapecio.

Doutra banda, aparece xa nos primeiros capítulos unha outra trama que transcorrerá paralela a esta: Harún ar-Rashid, traballador do circo e que se converterá en íntimo amigo do narrador, gáñalle un espectacular Cadillac a un señorote con casa grande en Valladolid e faise cun pagaré. Á morte deste último a viúva decide recuperar o auto e emprende unha persecución de todos os circos para atopar a Harún.

A novela, con trazos realistas, é unha historia de aventuras e de espías dividida en catro partes e cada unha delas en capítulos breves que conteñen, ademais, a vida dos protagonistas da historia: Erundina, a anana forzuda, Ouvernea, que se converterá en confidente do narrador, ou Berlinda, da que este quedará namorado aínda que a incipiente historia de amor poida virar por mor dos acontecementos.

XIBRALTARIA (2025) Autor: Nacho Taibo, Cangas Editorial: Morgante Precio: 19 euros

