As enerxías sen límites

Comezar a facer rock no ano 1992 e continuar sen o máis mínimo e aparente síntoma de desgaste, ou falta de enerxía, en pleno 2025 é unha regalía que está ao alcance de ben poucos. Mas así é como andan os Heredeiros da Crús: surfeando as ondas destes mediados anos vinte do segundo milenio, sen moito recollemento e sen alifafes enérxicos ou discursivos minimamente notables. Así continúan a sachar o seu rock, tan tremendamente propio e singular, con entregas periódicas de novos traballos de estudio salferidas dende aquel iniciático álbum de debut, A Cuadrilla de Pepa a Loba (1994), e consolidándose aos anos seguintes con esoutras como Está que te cajas! (1996) e Erecsiones Munisipales (1999) para máis adiante, e despois dun parón, regresaren nunha especie de sorte de xenerosa segunda xuventude con discos ben destacables como Jard Rock Con Fe (2013) e Derretidos (2019).

Pois ben; agora os Heredeiros están de volta cun novo traballo no que de novo, entre moita broma e moita falcatruada sa, demostran que son unha desas bandas de rock coa calidade sobrada, as ideas musicais sempre claras e xa convertidos nunha das nosas propostas máis icónicas e incombustibles: algo semellante a unha especie de The Rolling Stones particulares, sorprendéndonos a cada disco.

Novo traballo

E chegan agora con Trankimasin, unha colección de doce cancións en forma de comprimidos receitados por algún sospeitoso, e pouco fiable, facultativo rockeiro con querenza polas válvulas incandescentes e o son setenteiro. Mais iso si, todo, din eles, baixo a estrita supervisión médica dos Heredeiros da Crús, velaí case nada! Cancións, algunhas delas, que pasan por seren exercicios de mestría de rock and roll, con riffs precisos, o groove perfecto, os arranxos niquelados e as melodías tan pegañentas como logradas. Retranca a saco, irreverencia a caldeiros e portas fechadas a calquera censura que linde co politicamente correcto, eis que os Heredeiros seguen a ser salvaxes e electrizantes, coma bestas dun mundo no que o rock é a súa luzada de guía e eles uns apóstolos misioneiros incansables.

Gravaron a cabalo entre os emblemáticos estudios Strongroom de Londres, coñecidos por albergaren as gravacións de artistas como Radiohead, Oasis e Arctic Monkeys, e os estudios Nakra de A Coruña, baixo a produción de Iago Lorenzo e acadando un son no que cada matiz resalta baixo un manto tan cremoso e coidado que nos propulsa irremediablemente a territorios onde habitan os verdadeiros clásicos que para eles foron referentes. Cancións con tanto verniz e tan ben feitas como «Convensido», «Arigatou», a nada tranquila «Trankimasín» ou a fantástica e redondísima «Jefe Indio», demostrando que os Heredeiros da Crús non só non perderon un gramo de enerxía ou empaque co paso dos anos senón que a proposta mellora coma os bos whiskys acadando os coñecementos da enxeñería precisa para a construción dunha boa canción rock até límites ben chamativos.

Agora toca ver todo isto nunha nova xira na que estamos seguros de que, coma sempre, non deixarán indiferente a ninguén mentres botaremos as contas de que por moito que o mundo poida cambiar, eles continuarán no seu camiño para facérnolo pasar francamente ben escoitando os seus discos e vendo os seus directos nesa aposta interminable pola diversión, polo canalleo, pola calidade e pola fe infinita na cerimonia rockeira na que decote rematan os seus concertos.

Premios Martín Códax Xa está en marcha unha nova edición dos Martín Códax da música, os premios galegos da música que desde hai doce anos celebran de xeito sobresaínte o actual estado de efervescencia da nosa escena. Un evento que vai moito máis aló de ser un reparto de galardóns para converterse, ano tras ano, nun punto de encontro imprescindible e nunha xanela para a música galega, tan transversal, tan vizosa e tan diversa. Desde a escena de base até o xa máis consagrado dos proxectos, van da man dunha Asociacion de músicas ao vivo que nestes últimos anos son o esqueleto de soporte fundamental dunha realidade musical galega que non deixa de medrar en todos os sentidos, desde a súa evidente calidade até unha profesionalización do sector que parecía unha quimera inalcanzable. Agora volve tocar celebrar os nosos premios da música e xa se poden inscribir neles, até o 23 de marzo, os proxectos que así o queiran. Despois, entre público e xurado escolleranse os máis destacados deste ano que recollerán o seu «melómano» nunha gala en Pontevedra o día 28 do mes das letras. Trátase así de celebrar, de gozar e de visibilizar a nosa música e é por iso que estes premios, e polo que significan colectivamente, son unha das nosas alfaias máis destacables e celebradas.

