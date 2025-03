Confinamento en BD

O vindeiro luns 17 de marzo celebrarase o III Día Nacional do Cómic e do Tebeo. A recente efeméride naceu o 11 de xullo de 2022, cando o Consello de Ministros decidiu responder á proposta do sector, incluída xa na Proposición Non de Lei «sobre o recoñecemento e dignificación do sector do cómic en España», que se aprobou por unanimidade en outubro de 2021. A data escollida responde á primeira publicación da mítica revista TBO, o 17 de marzo de 1917, que tamén deu nome ás tiras de viñetas. Con esta celebración preténdese impulsar o sector, dando unha maior visibilidade e recoñecendo o papel dos seus profesionais na vida social e cultural, aportando calidade, diversidade e creatividade.

Durante o mes de marzo celebraranse máis de 200 actividades en diversas provincias españolas. Neste contexto, o pasado 7 e 8 de marzo tiveron lugar en Ourense e Vigo a firma da novela Carcoma (Nuevo nueve, 2025), do autor Andrés Garrido (Madrid, 1994). Na web adicada ao Día do cómic iranse actualizando o resto das actividades.

O cartel deste ano foi realizado pola ilustradora e autora de cómic, gañadora do Premio Nacional do Cómic 2024 con El cuerpo de Cristo, Bea Lema (A Coruña, 1985). Para crealo, Lema explica que experimentou con bosquexos do seu caderno, mesturando a ilustración coa técnica de bordado.