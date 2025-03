Comprando calidade

Unha cousa que precisamos facer decote, nin que sexa pasivamente, é comprar para comer. E de sempre, os humanos fixémolo nos mercados: antes nos postos na praza, despois en edificios erixidos ad hoc ou en comercios específicos e, xa recentemente, en superficies cunha oferta máis que completa. Pero facelo nun lugar ou noutro supón hábitos distintos. Mercar no comercio de barrio ou nun mercado municipal facilita coñecer o vendedor, que moitas veces procura os produtos nos macromercados; por contra, as grandes superficies compran ao maior marcando prezos á baixa.

Dixo alguén que se queremos coñecer o carácter dunha cidade temos que visitar as súas estacións de tren e os seus mercados, edificios monumentais de uso masivo e civil. Recentemente, a prensa informaba que o goberno de Londres pensou en trasladar o histórico mercado de carnes ao por maior de Smithfield, en Westminster, a unha zona do East End e vender o solar. Un mercado que leva nas súas costas oito séculos e medio. Idéntico destino terá o mercado de peixe de Billingsgate, como xa lle pasou ao mercado de froitas e verduras de Covent Garden. Todo a maior gloria de edificios e do turismo.

A calidade dos produtos locais axudou á supervivencia dos mercados, máis aínda cando hai público para pagalos. Sería o caso dos mercados da Ribera e de San Ignacio (Bilbao). Hai asemade mercados que aproveitaron o espazo baleiro deixado pola desamortización de conventos. Así como en Londres o famoso mercado de Covent Garden estivo vinculado á abadía de Westmister, en Barcelona os mercados de Santa Caterina e da Boqueria erguéronse respectivamente nos solares que ocuparan os conventos dos dominicos e dos carmelitas descalzos. No primeiro, a súa remodelación hai uns anos deixou unhas espléndidas cubertas deseñadas por E. Miralles e B. Tagliabue; o segundo ocupou o solar do convento destruído nun tumulto en 1835 despois que fose urbanizado como praza con columnas para acoller o mercado que se instalaba na Rambla.

Modernista

Sería tamén o caso do magnífico Mercado Central de Valencia, modernista, erguido nunha praza que se ampliara polo derrubo do conventos das madalenas. Forma un conxunto harmónico, curiosamente, coa Llotja gótica e a igrexa barroca de Sant Joan del Mercat. Tamén na cidade do Turia, o mercado de Mossèn Sorell ocupa o espazo do palacio gótico homónimo, destruído por un incendio a finais do século XIX. E máis so sur, o Mercat d’Abastos de Alacante é un dos edificios singulares de terras valencianas.

A superación das vellas murallas fixo posible erixir novos mercados para servizo dos novos ensanches. Sería o caso en Barcelona cos mercados de Sant Antoni, el Ninot ou a Concepció; do de Colón, en Valencia; ou do de Central de Zaragoza, chamado tamén de Lanuza (alí foi executado o derradeiro Xustiza de Aragón por orde Felipe II).

Unha parte significativa dos mercados ao aire libre e teitados antes ou despois tivo que ver coa riqueza das cidades onde se establecían e co clima. Así, en Italia temos en Padua o inesquecible Palazzo della Ragione e os mercados que funcionaban nas adxacentes prazas delle Erbe e della Frutta; ou de Mezzo, canda a Piazza Maggiore de Boloña. E se atendemos aos nosos veciños portugueses, como esquecer os mercados do Bolhão, coas súas dúas plantas e erguido en granito e cubertas de madeira, no Porto, ou o de Alvalade, en Lisboa, destino de compra dos mellores cociñeiros locais. E entre os nosos, a rede dos vigueses do Progreso, o Berbés, Bouzas, Cabral, Teis, o Calvario ou As Travesas; os coruñeses de Conchiñas ou San Agostiño; e por riba de todos, o Mercado de Abastos de Santiago de Compostela.

O risco, como sucedeu co lisboeta da Ribeira, é deixarse vencer polo turismo masivo, como xa está a suceder na Boqueria, boa parte de cuxas paradas foron vendidas para servir alimentos para levar: hoxe é imposible mercar lebres ou faisáns.

Suscríbete para seguir leyendo