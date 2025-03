Sobre o estado actual do mundo

Diciamos hai quince días que a partir de finais do século XX, Xesús Pisón inicia unha etapa nova na súa traxectoria como autor dramático, asentada no encollemento formal, ou, para ser máis exactos, na aposta decidida polas esencias do drama, concepto que, como ben sabemos, significa acción. Un pouco á maneira dos últimos grandes modernistas, como Beckett na escrita ou Grotowski no teatro, reduce o dramático ao básico. No seu caso, volvendo á arte dos vellos recitadores gregos que ora contaban os feitos e malfeitos dos vellos heroes, ora declamaban poemas de feitío e temática diversa. Moi probablemente, como ben explicou Dieste, corrixindo a furia proteica de Nietzsche, o teatro teña comezado desa maneira, cunha persoa que conta cousas acontecidas ou imaxinadas. Esa narración en terceira persoa da acción dos outros, compleméntase co monólogo confesión, no que xentes diversas, por veces innominadas, dan conta, en primeira persoa de cousas vividas, soñadas ou pensadas. Os personaxes pasan a ser voces, voceiros do xénero humano enteiro. Nesa aposta, que tanto define os textos que imos comentar, tamén se sente a pegada de Thomas Bernhardt ou Heiner Müller.

Materna é un texto que contén as teimas temáticas de Pisón, na construción dunha dramaturxia da desesperación, pois, como ben sinalou Olivia Pena hai anos no número 11 da revista Casahamlet, a dor e o pesimismo constitúen unha actitude vital, tal vez a única resposta posible ante preguntas sen resposta que provocan desacougo, angustia e rabia. No texto van perorando, unha após doutra, un grupo de mulleres, e homes que por elas falan, con diferentes actitudes e estados anímicos, pero moi marcadas pola desgraza, a derrota, a submisión ou a perda, en casos de fillos ou fillas, o que para elas convirte o acto de parir nunha festa da morte, como nos explica a nai de Ofelia, muller anónima sen outra función social que parir e chorar. Son historias de vida que presentan maneiras en que abrolla a barbarie, sempre provocada pola mesma causa: o acto humano de dar morte.

Ollos é o título dunha peza singular, que ao mellor nos quere situar ante a nosa función de espectadores pasivos e indolentes diante do acontecer diario, sen apenas capacidade ou desexo de intervir no curso de acontecementos que condicionan a nosa existencia, incapaces de vivir a vida propia mentres nos contentamos con contemplar vidas inventadas, con xentes irreais e virtuais, tendencia exponencial nos últimos anos. No banco dunha praza, mentres anoitece, tempo e espazo que demarca a periferia da existencia, hai dous vadíos, unha poderosa metáfora do que podemos acabar sendo a maioría, alienados sen nome nunha existencia baleira. Un deles, o máis novo, nunha prosa rítmica, precisa e obxectiva, vai contando historias que falan de formas diferentes en que os seres humanos constrúen e habitan os seus infernos cotiás, lonxe de calquera posibilidade de vivir cun aquel de benestar anímico. O outro, máis vello, responde, ao mellor sen escoitar, cunha frase breve, cunha palabra, sen sentido aparente.

A peza titulada animal VACÍO, cun título ben expresivo, presenta un xuntoiro de varios textos breves xa publicados por separado, e agora unidos nunha estrutura que lembra un fractal, percorridos polo mesmo nihilismo exuberante co que se recrea, en diferentes escenas, unha pulsión destrutora que parece ser trazo xenético da humanidade. Como mostra, o relato do acontecer nun lugar de nome Penido Vello, onde viven seres con corpo humano e cabeza animal, anelados coa peor das condenas posibles. Un informe aberrante sobre o estado actual do mundo. A historia abreviada dunha especie que non deixa de ser unha continxencia máis na vida dun planeta, sen transcendencia ningunha.

Cultura e barbarie Quizais o texto que mellor explique este xiro na obra de Pisón sexa Danza da mentira, último dos incluídos na colectánea de Laiovento (Lúas do Orzán, 2024). Nunha síntese precisa, unha voz impersoal e fría relata o proceso de configuración do universo desde a grande explosión, a creación do sistema solar, a configuración do planeta como mundo de vida, o agromar das plantas, a cerna da vida animal, o nacemento dunha fermosa nena, roxiña de pelo, mentres, ao tempo, a morte acorda e axexa. Pouco despois, a nena recibe unha descarga eléctrica mortal, e un pallaso aberrante ri ás gargalladas. A peza recrea a contraposición entre natureza e civilización, ou a deriva da civilización en barbarie, pois no decorrer da palabra hai un motivo que se repite: a imposibilidade do ser humano de construír un presente mellor, hipótese ben doada de probar se reparamos no curso enteiro da humanidade, máis aínda nos últimos anos ou meses. Así traslada a pregunta contida na Xénese, un libro da Biblia, coa metáfora da árbore do coñecemento. É posible outra relación entre natura e cultura? Semella que non.

