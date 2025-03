Na pegada do mito

Un día, o meu pai, mirando unha árbore onde xogaba na súa infancia, díxome que para lembrar a súa nai non necesitaba esa árbore en particular, que lle valía calquera, en calquera lugar do mundo. Faloume dos castiñeiros, e como daquela os seus froitos curaban as ganas de comer. Dende entón, cada vez que vexo unha árbore como aquela, lembro o meu pai así: como el lembraba a Dolores.

Dende a botánica, aquela árbore é unha planta leñosa perenne, cun talo que lle permite medrar tanto como poida e que se ramifica formando unha copa onde prosperan as follas. Pódese entender moi ben esta descrición da realidade da árbore, pero coincide coa realidade que vexo? Por outra banda, a ciencia, neste proceso perceptivo, identifica en min estados mentais con estados cerebrais, un sistema biofísico pechado. A ciencia explica moitos aspectos do que hai, pero é estreita, non dilucida a realidade da árbore na miña consciencia e tampouco se corresponde coa que vía o meu pai. Cal desas árbores é máis real? A que ofrece o achegamento científico ou a que esta gardada como símbolo da infancia e das tradicións da comunidade na consciencia do meu pai e, por extensión, na miña? Aínda que dende o enfoque racionalista se intenta manter que non hai nada fóra dos límites do que describe a actividade física do cerebro, hai un coñecemento non científico preto e intuitivo que non é menos verdadeiro. Corpo e medio interrelaciónanse modulados por unha consciencia que abre a linguaxe para adentrarse nunha realidade indescritíbel.

A experiencia da consciencia, aínda que é a máis estábel que temos, tamén é a máis misteriosa. Non acontece no baleiro, e é irredutíbel a un mecanismo neurofisiolóxico. Hai nela intención e subxectividade individual e cultural. Algo da consciencia do meu pai foi trasladado á miña, e da miña aos meus fillos. Somos un sistema simbólico que nutre un tecido de significados, representacións, ideas e valores que nos excede, por iso é tan difícil facer unha descrición desta árbore na realidade da consciencia.

Unha rapaza cun trastorno da alimentación conta que cando marcha de vacacións ao seu país de orixe, xa non ten problemas coa comida pero cando volve, volve tamén o problema. Di que lle pasa porque «aquí hai demasiado». Unha muller limpa obsesivamente a casa, di que o fai porque necesita ter «o mundo controlado». Un home analfabeto está preocupado polo fracaso escolar do fillo. Para o fillo, o seu pai é a persoa máis importante da vida, di que «nunca será mellor ca el». O fillo dunha adicta quere formar una familia, inténtao sempre con mulleres inestabéis e sempre fracasa. O común destas condutas é que están sostidas simbolicamente. Non é posible explicalas nun contexto que considera a consciencia só como unha función que emerxe da estrutura do cerebro. A palabra elicita emocións, son dabondo: un par de palabras para producir unha descarga química e sentir una revolución no corpo de sensualidade, de ira, de frustración ou de amor.

Os dramas individuais teñen unha épica que describen dende a individualidade os conflitos universais e atopamos neles un mito que explique a súa profundidade psicolóxica. Nos niveis máis profundos da consciencia habitan figuras, símbolos e imaxes que dan conta do que somos. Atopamos nelas a pegada do mito e o seu paradoxo que definiu moi ben Jean Huston: o mito é algo que nunca existiu pero que sempre está sucedendo.

Fronte a evidencia desta natureza, sorprende o lugar relegado á arte na educación. A nosa cultura parece esquecer a importancia da linguaxe simbólica para interpretarnos e para manter a saúde. Esta riqueza é reemprazada por un pragmatismo que ignora boa parte da nosa natureza e que fai difícil a expresión de emocións e sentimentos. Será por iso que o catálogo das enfermidades mentais é cada vez máis abundante, se seguimos inventando patoloxías sobre as angustias cotiás, en breve, estaremos todas as persoas nel.

