Libros recomendados

Un mal discurso de identidade

Insostible e desesperanzador

Fabio Rivas

Poucos meses despois do seu regreso á vida, a colección «Ronsel» de Galaxia xa foi soltando algún que outro nome que, abofé, deberiamos ter en conta. De Juan Parcero e de Ana Varela aínda falamos non hai moito: o motivo destas palabras é Birken, de Diego Alfonsín (Tui, 1980), a nouvelle recén incorporada ao catálogo da editorial.

En certo modo, Birken é un ensaio breve que se nos presenta a xeito de novela, como se quen escribe quixese agochar na boca dun personaxe un discurso propio. Debo confesar que durante toda a lectura intentei crer que este discurso gardaba un pouso de pólvora irónica e que nalgún momento estouparía e se faría evidente. En cambio, a medida que avanzaba todas as miñas esperanzas diluíanse entre uns argumentos máis ben febles. Imos por partes.

Na primeira metade da obra, dous personaxes —o que actúa de narrador e mais Birken—, ata o momento completos descoñecidos, coinciden nunha viaxe en tren que parte desde Galicia; tamén concorda o destino e o obxectivo: a visita dun museo para contemplaren A dama de cabelo branco. Nese vagón comezan unha sorte de faladoiro entre dous filólogos, ambos os dous declarados castelanfalantes malia un deles ser docente de galego no ensino secundario. Como síntese, a conversa deriva nun monólogo en que Birken reflexiona sobre a súa identidade galega. Aquí temos certas reminiscencias do Adrián Solovio de Otero Pedrayo, pero dado a volta, envorcado e reenchido dun pensamento oposto: unha saudade polo de fóra. Birken lembra os seus anos en Heidelberg comparándoos coa vida en Galicia; todo o galego —a paisaxe, o clima húmido, as longas distancias ou mesmo a xente, por poñer algún exemplo— queda sometido baixo as excelsas bondades da vila alemá.

Respecto á lingua deixa caer unha mensaxe perigosa que atenta —e non me confundo co verbo— contra aquelas persoas que deciden, dan igual os motivos, achegarse ao neofalantismo e converter o galego na súa lingua vehicular: di Birken que por máis que escollas falar nun idioma, escribir nun idioma ou dar clase dese idioma, esta lingua nunca será a túa porque ti soamente podes ter unha e que tarde ou cedo as palabras volverán (páx. 19). Cunha afirmación tan circia que pretende non deixar oco para outras posibilidades, pregúntome eu con que cara se lle pide á rapazada que colabore para a supervivencia da única lingua de noso.

Creo que é axeitado, para rematar, lembrarmos as palabras de Castelao: se aínda somos galegos é por obra e graza do idioma.

BIRKEN (2025) Diego Alfonsín, Vigo, Galaxia, PVP. 14,06€

Visceral e desbordada

O corpo santo derramado

Oriana Méndez

A xornalista Pilar García Rego regresa á poesía cunha inmersión sen paliativos na fractura da identidade. Desaparecer articúlase en intensos textos atravesados por unha sensación de perda constante e por un tallante malestar co mundo que enfían esta poesía visceral e desbordada. As voces de Anne Sexton ou Alejandra Pizarnik resoan nunha escritura que funciona como espazo de catarse para o esgazamento, un territorio onde o corpo é o campo de batalla no que se exploran a vulnerabilidade, a angustia e a idea da desaparición como liberación.

Outrosí, o libro xira arredor dunha rotunda conciencia da culpa. O lastre emocional que a voz poética arrastra consigo por mor das feridas familiares constitúe o alicerce principal. A través dunha sucesión de imaxes recorrentes, que configuran un universo onde a desesperanza convive cunha vontade de resistencia fráxil pero obstinada, García Rego constrúe unha linguaxe que tenta capturar o desasosego: «Como pipas de cabaza de maneira compulsiva / mentres a inmobilizadora indecisión vital segue sentada no peito».

Por outra banda, a estrutura desenvólvese nunha sorte de diario de crise torrencial, ás veces caótico, que dialoga ora coa oralidade, ora con referencias musicais, cinematográficas e literarias. A través desta polifonía de influencias, o poema avanza no intento de nomear unha dor que parece irredutible: «Non temo o final pero a viaxe / a corda dun violín estéril, implacable / O eco do verso coséndome o diafragma».

Nese proceso de fonda indagación confesional, Desaparecer preséntase como un testemuño cru, un intento de inscribir a ferida no poema antes de que o esquecemento ou o silencio a devoren por enteiro.

DESAPARECER (2024) Pilar García Rego, Vigo, Galaxia, PVP. 14,50€

Singular texto

Marabillosa aventura

María Navarro

A realidade vístese de ficción en A excursión a Cans para ofrecerlle á mocidade un texto singular sobre o que se ten convertido nun referente do audiovisual galego nunha das aldeas máis famosas da contorna grazas á iniciativa dun veciño da parroquia e á implicación da veciñanza que lle ten dado visibilidade á sétima arte con sé no País.

A súa artífice, Iria Misa, deseña unha aventura para os xemelgos Elsie e Simón na que intervén Alice, unha misteriosa veciña cineasta que xa apareceu en Unha veciña de película e que agora se consolida como unha personaxe fundamental que vive dacabalo entre a realidade e a ensoñación, feito que lle permite á gondomarnse introducir elementos fantásticos que, mesturados coa cotidianidade escolar que supón unha excursión co alumnado, arrebola unha marabillosa aventura na que se conxuga amizade, intriga, compañeirismo, coñecemento e maxia: as actividades fóra das aulas enriquecen a formación, axudan os rapaces e as rapazas a relacionarse entre eles e proporcionan experiencias inesquecibles como lles sucede aos alumnos do CEIP da Rodeira que se achegan a Cans para coñecer a aldea e presenciaren nos ghalpóns unhas curtas baseadas en personaxes reais como a mestra Dona Sara e momentos como a época do estraperlo ou a canteira que permanecen na memoria colectiva dos habitantes de Cans e que ficcionados permiten coñecer o pasado da aldea que pode ser tamén a historia de centos de persoas e poboacións galegas.

Unha veciña de película, Cans dentro e fóra da pantalla!

A EXCURSIÓN A CANS (2025) Iria Misa (Ils. Laura Sánchez) Vigo, Xerais, PVP.12,30€

Literatura con maiúsculas

Viaxe ao xardín escuro do mal

Estro Montaña

En 2005, cando Gonçalo M. Tavares (Luanda, 1970) gañou con Xerusalén o premio Saramago, o Nobel portugués dixo que non había dereito a que un autor tan novo escribise tan ben. Mesmo daba «vontade de lhe bater».

Tavares é unha das grandes voces da literatura portuguesa, un autor inquietante que nos obriga a enfrontarnos co máis escuro do corazón humano. En Xerusalén condúcenos por unha cidade sen nome a un universo devastador. A novela une varios personaxe de maneira tráxica: Theodor Budsbeck, un médico obsesionado co sufrimento; a fráxil Mylia, paciente de Theodor, que casa con el e ten nun psiquiátrico un fillo con outro paciente; Ernst Spengler; Gomperz, némese de Theodor e director do manicomio. No fondo da noite, aparecerán a prostituta Hanna, o seu violento compañeiro Hinnerk e o fillo de Mylia. A irracionalidade, a dor, a desesperanza abrollan nun mundo caótico e brutal. A través destes personaxes o relato obríganos a plantexarnos cuestións existenciais. É posible explicar racionalmente o mal, a violencia extrema, a crueldade? Hai redención para o sufrimento humano? Desde logo, en Tavares a carón do mundo racional hai un aspecto incontrolable e imprevisible na nosa men. Os personaxes están atrapados nun inferno existencial e o título Xerusalén alude á busca de redención para ese padecemento.

Escrita con estilo minimalista, cunha trama fragmentaria, con saltos temporais, e escenas interconectadas, Xerusalén é Literatura con maiúsculas, un puzzle que nos desorienta, nos perturba e nos convida a unha reflexión crítica sobre o mal.

XERUSALÉN (2025) Gonçalo M. Tavares (trad. Moisés Barcia), Rinoceronte, Cangas, P.V.P. 20 €

Suscríbete para seguir leyendo