Homenaxe para Isaac

A Real Academia Galega de Belas Artes dedica o Día das Artes Galegas deste ano a Isaac Díaz Pardo (Santiago de Compostela, 1920- A Coruña, 2012) e o vindeiro 1 de abril será o acto central de homenaxe na data en que o Mestre Mateo asinou nos linteis do Pórtico da Gloria o remate do Pórtico da Gloria en 1188.

Isaac Díaz Pardo foi unha personalidade central no mundo cultural da Galicia do século XX e goza dunha ampla consideración artística e social e de unanimidade en torno á importancia do seu labor a prol da cultura galega. Como artista plástico, a súa formación, realizada na Academia de San Fernando, está –como non podía ser doutro xeito– moi condicionada pola dura posguerra. Neste contexto, Isaac Díaz Pardo realiza inicialmente unha obra moi mediatizada polo ambiente social e cultural do momento, dentro duns postulados que se moven en parámetros dun clasicismo académico, moi influída polos mestres italianos do Renacemento, por Velázquez e o Greco, mais non exenta de personalidade e creatividade.

Porén, a insatisfacción, a inquedanza do creador, agudízase cando a finais dos corenta pode coñecer a obra dos grandes artistas galegos que están no exterior ou fican silenciados nun exilio interior, como é o caso de Carlos Maside. Para un artista novo –como era Díaz Pardo nesta altura–, que quere escapar deste mundo asfixiante, a saída é o contacto coa tradición da modernidade galega que representan creadores no exilio como Luís Seoane, o que o levará a comezar unha nova etapa vital e creativa presidida pola vontade de reconstrución do tecido cultural galego, con Sargadelos como proxecto nuclear e co deseño gráfico como ferramenta indispensábel, sen que iso supoña a renuncia total á súa dimensión pictórica que terá as súas mellores realizacións nas décadas dos cincuenta e sesenta, xa en sintonía coa a arte do Movemento Renovador da Arte Galega, en proximidade vital e estética a Luís Seoane e cunha linguaxe influída pola sintetismo propio do deseño gráfico, que está entre o mellor da pintura galega da súa xeración.

Esa nova linguaxe percíbese en varios nus femininos titulados «Estudos» (1955) ou nas diferentes versións de «Estudos e variaciós encol do tema da perexa» (1966), neles plásmase a proximidade á linguaxe sintética do deseño e que como tamén fai Luís Seoane –con quen ten unha enorme proximidade conceptual– acaba por singularizar o seu estilo utilizando na súa obra cores planas, simplificadas en que o expresivo resalta desde a construción de liñas marcadas que circunscriben os personaxes. A influencia do deseño industrial, que nesta altura é xa a súa principal actividade, é evidente nestas obras, coas siluetas moi enfatizadas, o uso de tintas planas e a elaboración das figuras humanas partindo de trazos moi sumarios, que lembran os deseños industriais. Nesta preferencia polo deseño gráfico hai non soamente unha postura estética –que tamén– senón unha declaración de compromiso ético, unha postura ideolóxica, que é produto da análise que o artista realiza, reflexionando sobre o sentido da arte na sociedade moderna.

Herdeiro do movemento renovador A marca que deixa en Díaz Pardo o movemento renovador d’Os Novos é moi evidente, en cadros como a Barca de Caronte (1955) ou Xentes que ollan (1960), presenta figuras e rostros que remiten á «estética do granito», símbolos, case esculturas, que nos fitan estaticamente; o desacougo das faces cómpre poñelo en relación cunha intensa inquedanza social, sempre presente no autor. Nestas obras Díaz Pardo lígase a un certo esquematismo alleo ao clásico e expresivo -na liña de Maside, Souto ou Colmeiro- que contrasta fortemente coas obras da súa primeira etapa clasicista e académica. Entre as obras máis notábeis, cómpre salientar tamén A nave espacial (1964), que segue os mesmos postulados formais, cunha forte carga ideolóxica, non esquezamos que a temática social vai estar moi presente en todas as actividades creativas do artista e nas súas reflexións, nelas Galicia e o seu progreso e identidade serán sempre preocupacións constantes. Estreitamente ligada ao artístico, a actividade renacentista de Isaac Díaz Pardo ten outras múltiples facetas, entre elas o seu labor como recuperador da memoria artística, industrial, política e intelectual do noso país e como dinamizador dos grandes proxectos culturais e empresariais que tiveron unha vizosa plasmación no Laboratorio de Formas de Galicia, nas cerámicas do Castro e Sargadelos, en Ediciós do Castro e no Museo Carlos Maside. Todo un legado que debe ser obxecto de análise en creativo diálogo co noso presente.

