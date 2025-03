Entre ditaduras e xudeus

Entre os feitos sucedidos ao longo do século XX que aínda xeran controversia cabería salientar dous: o comportamento do papa Pío XII ao longo da II Guerra Mundial e o asasinato do presidente Kennedy. Circunstancia común a ambos sería a dificultade en acceder a materiais de arquivo reservados se ben, no primeiro dos casos, a decisión do papa Francisco de levantar o veto axudou a dar claridade ao asunto. Ao fío desta autorización, David I. Kertzer consultou eses fondos, agora accesible, froito do cal é o ensaio histórico El papa en guerra (Ático de los Libros).

Estamos perante un estudo exhaustivo e moi ben documentado que en ningún momento resulta árido malia a súa contundencia como volume. Kertzer establece dous grandes períodos na súa análise do papel exercido polo papa Pacelli: desde o momento en que foi elixido Sumo Pontífice e mentres a vitoria sorría ás forzas do Eixe e cando, despois da entrada dos Estados Unidos na contenda, a derrota nazi en Stalingrado puxo as bases para a vitoria aliada en 1945.

Pío XI tivera a valentía de encarar (nin que fose con prudencia) a situación que se daba en Alemaña despois do ascenso de Hitler á chancelaría, coa encíclica Mit brennender Sorge. Porén, o seu sucesor a partir de 1939, Pío XII, observou un rigoroso silencio tanto verbo dos réximes totalitarios como das invasións feitas polo III Reich e da brutal represión que os xudeus padeceron. Neste senso, o Vaticano xustificouno para evitar a hostilidade nazi e para que os católicos gobernados por Berlín (incluídos os checos e os austríacos) –moitos dos cales simpatizaban co réxime nacional-socialista– non abandonasen a lealdade ao papado.

As orixes familiares de Pío XII e mais a súa carreira eclesiástica condicionaron que tivese un comportamento aristocrático e arrogante que externamente se facía evidente co uso habitual da cadeira xestatoria (un trono móbil) e da tiara, símbolos que os seus sucesores –a partir de Xoán XXIII– relegaron. Pero se os papas (e con eles, a Igrexa en xeral) fixeron do liberalismo o gran inimigo do catolicismo, a súa desaparición cos réximes autoritarios que emerxeron despois de 1918 motivou que os medos da Igrexa quedasen parcialmente neutralizados.

Este vento íalle ben ao papa Pacelli, pero cando a Unión Soviética colleu a iniciativa contra a Alemaña nazi, esta pasou a supoñer a mellor defensa contra unha eventual expansión do comunismo en Europa. Malia dispoñer, desde sempre, dunha das mellores diplomacias mundiais, o Vaticano non soubo –ou non quixo– ver que o pacto Von Ribbentrop-Molotov e a súa posterior ruptura non respondían a un feito ideolóxico senón estritamente territorial.

Un silencio que se facía extensivo –e Kertzer analízao con detalle– fronte ás penalidades padecidas, entre outros, polos polacos: católicos e xudeus, con especial virulencia contra estes, malia as advertencias de destacados dirixentes eclesiásticos cando xa se sabía oficialmente que un millón de hebreos foran asasinados. Incluso cando Roma foi ocupada polo exército alemán despois da caída de Mussolini, o papa Pacelli contemporizou cos militares xermanos (as audiencias a militares da Wehrmacht eran frecuentes) para preservar a Cidade Eterna de eventuais bombardeos aliados. Actitude censurada por diversos diplomáticos destacados no Vaticano que non esquecían o mutismo papal cando a Luftwaffe bombardeou sen piedade diversas cidades europeas.

Apunta Kertzer que Pío XII impuxera a idea de que Europa quedaría dominada polo Eixe e a Igrexa tería que procurar acomodo. Incluso, para evitar a entrada dos Estados Unidos no conflito –o cal podería debilitar o dominio nazi-fascista– desde a Secretaria de Estado manobraran cos irlandeses católicos de América para que Roosevelt non tomase a decisión. Pero cando a URSS colleu a iniciativa, pensou que ambos bandos se destruirían entre eles e Europa sería salvada pola Igrexa.

Pouca confianza na Providencia Unha das teimas de Pío XII nos anos da guerra mundial, e moi especialmente a partir da contraofensiva aliada, foi preservar a integridade vaticana, tanto no terreo material como nos privilexios dos que gozaba desde o concordato asinado en Letrán en 1929. Estes estaban garantidos mentres o réxime fascista gobernou pero unha vez que Benito Mussolini foi destituído polos seus, a ofensiva aliada (xa que logo os ataques aéreos) e mais a ocupación alemá de Roma e do norte de Italia fixeron que saltasen as alarmas no Vaticano. O pontífice temía tanto pola salvagarda dos tesouros e da capital italiana como por unha eventual expansión comunista exterior (URSS) e interior (as forzas partisanas). Para iso observou un bo entendemento co III Reich, primeiro, e coas forzas aliadas despois, sempre co silencio prudente como estratexia. Tanto lle tiñan os padecementos de católicos, de xudeus ou da poboación en xeral: o obxectivo era preservar a integridade da Igrexa ao prezo que fose. Da Cidade do Vaticano (incluídas as grandes basílicas romanas) na dimensión territorial e a integridade espiritual do conxunto de fieis católicos, partidarios ou non dos réximes totalitarios. Como se, á hora da verdade, a Providencia divina non fose máis que un discurso doutrinario e fume ao cabo.

Suscríbete para seguir leyendo