“Son das que pensan que a pandemia da Covid fíxonos mellores”

–Xa se teñen publicado bastantes libros sobre a pandemia da Covid, pero este é diferente, e non só por ser de banda deseñada, senón por mais cousas. Cando empezou a escribir o seu Diario do confinamento xa pensaba que algún día se publicaría?

–Non, en realidade cando o escribía funno facendo como exercicio, para non tolear (risos) porque era consciente de que, despois de publicar Madialeva (Aira), tiña que seguir traballando, malia que influída porque había aquela incerteza de non saber cara a onde iamos. De maneira que me parecía que ao contalo e debuxalo dende unha perspectiva medianamente cómica dábame un bo no punto á miña moral.

–Na contracapa do libro infórmase que nel recóllense as entradas en tempo real. Quixera que me explicaras o proceso de composición deste libro ata chegar á imprenta.

–A miña vida cotiá, naqueles días, consistía en dedicarme ao traballo pola mañá, escoitar as noticias e despois dar un paseo cos cans antes de xantar. Durante o paseo, ía dixerindo toda a información que me chegaba da Covid e, pola tarde, incorporaba e axustaba toda esa información ao meu relato. Eu non saía de compras, no tiña relación con ninguén, agás a miña parella e un home que acaba de retornar á miña vila (Lira) despois de moitos anos, con que falaba a distancia, separados por uns dez metros unha do outro.

–Por que A pausa?

–Ese título vén porque, no seu momento, titulaba as viñetas como “Alarmarzo”, pero logo decateime de que estabamos vivindo “co aire collido”, como cando saltas ao mar o cal, visto coa distancia e o tempo, foi unha pausa, unha pausa para coller aire e volver a entrar na nosa vida de novo.

–Entre cada xornada do diario, inclúe ilustracións e cadros que van dende a vista de Monte Pindo ata un retrato de Zeca Afonso, un festival audiovisual escolar, unha especie de cartel da película Cuñados… Por que incorporou estas “estampas”?

–Porque en todas as viñetas había un tema central, en formato tebeo, e entón decidín que tiña que incorporar unha ilustración máis desenvolvida, como prolongación das do tema central. Eu, diariamente, compoñía as viñetas, pero nas fins de semana probaba outras técnicas: pintaba acrílico, facía debuxos un pouco máis detallistas e, ao ao cabo, pareceume pertinente que poderían acompañar as viñetas porque, vistas elas soas, deume a impresión de que semellaban un rito demasiado mecánico. De feito, estas outras ilustracions que citas, son as que dan a pausa.

–No “Alamarzo do día 9” escribe: “Todo o mundo está na rede…”. Vde. tamén recorreu ás redes de Internet? Cre que iso foi positivo ou negativo?

–A min xeráronme moita ansiedade. De feito, coido que se nota moito, nomeadamente nas primeiras páxinas, que hai moita ansiedade. Agora, cando reviso esas páxinas, vexo claro o que eu sentía, e o que sentía era ansiedade… algo que aínda me producen as redes sociais e Internet en xeral, pero que eses días era maior, porque todo o mundo quería facer público todo o que lle estaba a pasar, porque esa era a única saída ao mundo.

–Tamén aparecen referencias ao que se contaba nos medios de comunicación eses días. Facendo un balance con perspectiva, contáronse moitas mentiras durante aqueles días?

–Máis que mentiras, naqueles momentos eran incertezas. Cando non se saben as cousas ás veces columpiámonos, precipitámonos ou non somos cautos. O que si se amosou e comezaban a facerse moi patentes as falsas noticias, os bulos, e eu isto trateino moito nas aulas cos meus alumnos porque eses días noteino moito mais. Entendo que se mesturou iso co medo, pero non me parece que, en xeral, houbera mala fe.

–Unha pregunta persoal: Chegou a caer nalgún momento na depresión ou en pensar que aquilo non tiña solución ou sempre soubo que algún día habería de rematar?

–Eu fun moi positiva, porque tiven moita sorte. Non me enfermou ningunha persoa achegada, ningún familiar, iso por unha banda; e por outra, pasei todos eses días na compaña da miña parella, Miguel, que é a persoa máis optimista e construtiva que coñezo. Si que temín que aquilo podería chegar a converterse na nosa nova realidade pero a realidade en si, a pausa, o momento no que apagaba o ordenador, era a de aceptación de que aquí estabamos nós os dous, e o que tivera que pasar, que pasase porque, polo menos, entre nós, ía ser un desenlace bonito. Estaba serea e, a medida que pasaban os días, fun sentindo máis serenidade.

–Durante a pandemia chegou a repetirse ata a saciedade que, cando rematase, sairiamos todos “mellores persoas”, que a sociedade sería mellor, vaia. Está decepcionda ao comprobar, sobre todo en temas como a ecoloxía ou as relacións persoais que, ao cabo, quizais esteamos indo a peor?

–Nese aspecto, son positiva. Eu creo que mellorou a conciencia, e penso que o pesimismo social hai que combatilo a fondo. Coido que a xente é moito mais consciente que antes, e que deito a xente concienciouse de que, xuntos, podiamos facer o mundo mellor.

