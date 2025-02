Reformas e notarios

O século XIII viviu cambios fundamentais nas sociedades europeas. Uns anos antes comezara a hexemonía das cidades coa aparición dunha nova clase: a burguesía de comerciantes. Iso supuxo o ocaso do feudalismo e a autonomía mutua entre os poderes civil (monarquía) e relixioso (papado, bispos). Xa mediada a centuria, consolidárase a expansión dos principais reinos europeos: Francia ata os Pireneos; Portugal ata o Algarve; Castela e León na maioría de Andalucía; e Aragón no leste peninsular e nas illas Baleares. Estes reinos precisaban organizar cadansúas chancelarías e lexislar para ordenar a nova situación política.

Desde Roma, a Igrexa tamén estaba a experimentar unha nova ordenación lexislativa unha vez superado o cisma de Oriente e despois da derrota dos albixenses. Doutra banda, a aparición das ordes mendicantes -dominicos e franciscanos-, que se estableceron nas cidades, fixo que, por riba do poder que tiveran os bieitos, a reforma cisterciense servise para desenvolver a agricultura e así favorecer a manutención nas urbes. A Igrexa católica e romana deu inicio á súa reforma cos diversos concilios celebrados en San Xoán de Letrán (Roma). O cuarto foi celebrado en 1215, dous anos despois da derrota albixense, a proposta de Inocencio III. Entre os seus acordos, estaba confiscar as terras do conde Raimundo VI de Tolosa a prol de Simón de Monfort (vencedor dos albixenses co concurso de Domingos de Guzmán) e, no terreo doutrinal, revisar a lexislación canónica en asuntos como o matrimonio ou a confesión.

Xaime I / ARQUIVO

E nesa tarefa, o catalán Raimundo de Penyafort, morto hai 750 anos, tivo un papel fundamental. Nacido en terras do Penedès, marchou a Boloña a estudar e ben axiña pasou a exercer de profesor para despois obter o grao de doutor en Dereito civil e canónico. Regresado a Barcelona, foi nomeado cóengo e paborde (prepósito) da súa catedral, cargos dos que renunciou para ingresar na orde de predicadores, a cuxo fundador coñecera en Italia. Por mandato do pontífice, acompañou a Jean d’Abbeville, delegado papal, para implantar nos reinos hispánicos as reformas acordadas en Letrán.

Raimundo de Penyafort reformou as constitucións da Orde de Predicadores, que serviron -xunto coas regras de Santo Agostiño- para a nova orde da Mercé, fundada por Pedro Nolasco e Xaime I para a redención de cativos. Elixido terceiro Mestre Xeral dos dominicos, visitou todas as casas abertas da congregación, dándolle un novo impulso e integrando a póla feminina. Regresado de novo a Barcelona, asesorou o rei Xaime I en asuntos xurídicos e estableceu a Inquisición na Coroa de Aragón: a Igrexa xulgaría pero a execución das condenas estaría a cargo do brazo secular. En aplicación do mandato de Letrán sobre herexes e infieis, promoveu que Tomé de Aquino redactase un escrito apoloxético, Summa contra gentes. E por orde do papa Gregorio IX, fixo a compilación das Decretais (Corpus iuri canonici), que foi a lexislación canónica empregada pola Igrexa ata 1917.

San Raimundo de Penyafort. / ARQUIVO

Outra obra de grande utilidade para confesores e moralistas, en tanto que resolvía os considerados problemas de conciencia, foi Summa de casibus poenitientiae. Escrita para a orde de predicadores (que eran os gardiáns da doutrina eclesiástica) pouco antes de morrer, establecía os criterios a considerar no acto da confesión. Para a aplicación do mandato do concilio de Letrán sobre a unión entre persoas, escribiu Summa de casibus et matrimonio.

Canonizado en 1601, foi adoptado como patrón dos colexios de xuristas e das facultades de Dereito. En España, desde 1944 a Orde da Cruz de San Raimundo de Penyafort premia, en diversas categorías, os servizos civís no campo xurídico.

Novas lexislacións As cousas non suceden porque si. Se o Vaticano reformou o goberno (administrativo e doutrinal) da Igrexa, os reinos hispánicos adaptáronse aos mandatos de Roma para afastar a lexislación relixiosa da civil. Así, Afonso X promulgou as Partidas para establecer un corpo lexislativo nas coroas, xa unidas, de Castela e de León e nas nova terras gañadas en Andalucía. En Galicia, os novos notarios deixaron o latín para empregar o galego. Unha das modificacións que afectaban aos actos xurídicos foi establecer a figura dos notarios (civís e eclesiásticos) que darían fe sen ter que recorrer a testemuñas. Algúns deses notarios, como Pedro Amigo ou Pero Meogo, foran trobadores cuxas cantigas están nos cancioneiros quiñentistas. Na Coroa de Aragón, Xaime I fixo unhas reformas que afectaban á maneira de gobernar. Así, deu á cidade de Barcelona un goberno de seu (Consell de Cent) e un corpo xurídico (Usatges), estableceu o pactismo nas cortes catalás, compilou os foros de Aragón no Vidal Maior e deu ao novo reino de Valencia uns foros e unhas cortes. E para todo o reino, estableceu unha chancelaría única. En Portugal, Don Dinis aprobou unha nova lexislación civil e criminal (contra os abusos da aristocracia) e fundou a chancelaría, que pasou a empregar o portugués coma lingua oficial.

Suscríbete para seguir leyendo