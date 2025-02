Polo rego máis metaleiro

Hai historias que nos encanta crer aínda co risco de que igual non sexan de todo certas. Así, xa hai ben anos, contáronnos que a fermosa «Wish You Were Here» que lle dá título ao histórico disco dos Pink Floyd estaba escrita e adicada a un Syd Barrett que deixara o grupo, uns sete anos antes, por problemas de saúde mental provocados polas experiencias desmedidas en busca de liserxias co consumo de drogas. Idea, a da homenaxe ao compañeiro caído, aínda máis apuntalada no disco con outra das alfaias históricas: «Shine On You Crazy Diamond», cargada de tremenda épica, nostalxia e delicada carga emocional. O Caso é que Wish You Were Here era o noveno disco duns xa consagrados Pink Floyd e o álbum ancorou na historia da música como un dos traballos máis evocadores, inspirados e inspiradores, certeiros e fascinantes da infinita lenda universal do rock. Con ese icónico apretón de mans na portada, quen sabe se premonitorio a aquel momento de Roger Waters e David Gilmour gozando do saboreo de firmar, aínda amigos, unha obra mestra inesquecible e grandiosa a recrearse nunha sorte de arranxos que son auténtica gloria. Neste 2025 celébranse os 50 anos da súa publicación e é un deses discos que se volve mellor a cada ano que pasa e a cada escoita que lle damos. E a quen lle importa se realmente fala, ou non, dese excompañeiro que tan xenial era?